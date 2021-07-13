13 июля 2021, 23:28 Фоторепортажи СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича

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Режиссер и писатель Александр Стефанович скончался на 77-м году жизни в московской больнице имени Бахрушиных. Об этом вечером 13 июля сообщил ряд СМИ, включая kp.ru — информацию изданию подтвердил анонимный источник. Официального подтверждения смерти Стефановича на момент публикации не поступало.



В ходе прошлой недели появилась информация, что заслуженный деятель искусств России был госпитализирован с коронавирусом. Однако сам Стефанович эти сообщения опроверг, заявив, что чувствует себя нормально и просто был на обследовании с ОРЗ.



Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. На счету выпускника режиссерского факультета ВГИКа игровых и документальных фильмов, в том числе — «Начни сначала» c Андреем Макаревичем, «Дорогой мальчик», главную роль в котором исполнил Георгий Вицин, и мюзикл «Душа» с Софией Ротару и Михаилом Боярским. Кроме того, он написал несколько романов и рассказов.



В 1977-1981 годах Стефанович состоял в браке с Аллой Пугачевой.