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Артем Тынкасов в сериале &laquo;Здесь кто-то есть-2&raquo; (2011) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Здесь кто-то есть-2&raquo; (2011)
Артем Тынкасов в картине &laquo;Не покидай...&raquo; (1989) Артем Тынкасов в картине &laquo;Не покидай...&raquo; (1989)
Артем Тынкасов и Борис Хвошнянский в сериале &laquo;Порох и дробь&raquo; (2012) Артем Тынкасов и Борис Хвошнянский в сериале &laquo;Порох и дробь&raquo; (2012)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Грязная работа&raquo; (2009) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Грязная работа&raquo; (2009)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Записки экспедитора Тайной канцелярии-2&raquo; (2011) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Записки экспедитора Тайной канцелярии-2&raquo; (2011)
Артем Тынкасов в сериале &laquo;Истребители&raquo; (2013) Артем Тынкасов в сериале &laquo;Истребители&raquo; (2013)
Артем Тынкасов (1970&ndash;2021) Артем Тынкасов (1970&ndash;2021)

Умер актер Артем Тынкасов

В возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Об этом в Facebook сообщил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев. Причина смерти не уточняется.

Артем Тынкасов родился в 1970 году, окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Артист сыграл 15 ролей в кино, в том числе в фильмах и сериалах «Не покидай...», «Лимита», «Зверобой», «Истребители». Участвовал в спектаклях «Современника» и театра имени Маяковского, работал педагогом по актерскому мастерству.
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