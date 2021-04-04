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Умер актер Артем Тынкасов
В возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Об этом в Facebook сообщил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев. Причина смерти не уточняется.
Артем Тынкасов родился в 1970 году, окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Артист сыграл 15 ролей в кино, в том числе в фильмах и сериалах «Не покидай...», «Лимита», «Зверобой», «Истребители». Участвовал в спектаклях «Современника» и театра имени Маяковского, работал педагогом по актерскому мастерству.
Артем Тынкасов родился в 1970 году, окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Артист сыграл 15 ролей в кино, в том числе в фильмах и сериалах «Не покидай...», «Лимита», «Зверобой», «Истребители». Участвовал в спектаклях «Современника» и театра имени Маяковского, работал педагогом по актерскому мастерству.