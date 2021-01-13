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Умер актер Денис Карасев
В Москве на 58-м году жизни скончался актер театра и кино Денис Карасев. Как сообщила РИА «Новости» представитель Союза кинематографистов России, артисту стало плохо в его квартире. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
Денис Карасев играл в Театре имени Маяковского и в Ленкоме. Также он снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2», «Сволочи».
Денис Карасев играл в Театре имени Маяковского и в Ленкоме. Также он снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2», «Сволочи».