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Умер основатель группы «Доктор Ватсон»
На 77-м году жизни скончался основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пиар-менеджер группы Вера Воронина. По ее словам, причиной смерти артиста стала «мерцательная аритмия на фоне ковида» (официальная причина на данный момент остается неизвестной). Как рассказала Воронина, поражение легких у артиста развилось уже в больнице. Мамиконов скончался утром 28 июня.
Георгий Мамиконов родился в Москве в 1945 году. В 1985-м он основал группу «Сюрприз», которая впоследствии была переименована в коллектив «Доктор Ватсон». Мамиконов был ее бессменным руководителем и солистом.
Георгий Мамиконов родился в Москве в 1945 году. В 1985-м он основал группу «Сюрприз», которая впоследствии была переименована в коллектив «Доктор Ватсон». Мамиконов был ее бессменным руководителем и солистом.