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Георгий Мамиконов, 2014 год Георгий Мамиконов, 2014 год
Участники группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо) за кулисами во время юбилейного концерта группы &laquo;Самоцветы&raquo; &laquo;Вся жизнь впереди&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2006 год Участники группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо) за кулисами во время юбилейного концерта группы &laquo;Самоцветы&raquo; &laquo;Вся жизнь впереди&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2006 год
Солисты группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; во время выступления, 1997 год Солисты группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; во время выступления, 1997 год
Актриса Ольга Кабо и руководитель группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; Георгий Мамиконов на церемонии вручения Гранд-премии &laquo;Киноватсон&raquo; в Доме кино, 2006 год Актриса Ольга Кабо и руководитель группы &laquo;Доктор Ватсон&raquo; Георгий Мамиконов на церемонии вручения Гранд-премии &laquo;Киноватсон&raquo; в Доме кино, 2006 год
Артист Владимир Зельдин (в центре) Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год Артист Владимир Зельдин (в центре) Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год
Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo; и певец Сергей Минаев (справа) на юбилейном вечере Г.Гладкова в Доме кино, 2014 год Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo; и певец Сергей Минаев (справа) на юбилейном вечере Г.Гладкова в Доме кино, 2014 год
Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год
Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо)&nbsp;- солисты ретро-группы «Доктор Ватсон» во время концерта, 2006 год Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо)&nbsp;- солисты ретро-группы «Доктор Ватсон» во время концерта, 2006 год
Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год Группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo;, 2003 год
Певец и композитор Вячеслав Добрынин (в центре) и солисты ретро-группы «Доктор Ватсон»&nbsp;- Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо) во время юбилейного концерта на сцене ГЦКЗ &laquo;Россия&raquo;, 2006 год Певец и композитор Вячеслав Добрынин (в центре) и солисты ретро-группы «Доктор Ватсон»&nbsp;- Георгий Мамиконов, Виктор Щедров, Виктор Грошев и Тимур Миронов (слева направо) во время юбилейного концерта на сцене ГЦКЗ &laquo;Россия&raquo;, 2006 год
Шоу-группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo; выступает во дворе Музея Москвы в рамках акции &laquo;Ночь музеев&raquo;, 2019 год Шоу-группа &laquo;Доктор Ватсон&raquo; выступает во дворе Музея Москвы в рамках акции &laquo;Ночь музеев&raquo;, 2019 год

Умер основатель группы «Доктор Ватсон»

На 77-м году жизни скончался основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пиар-менеджер группы Вера Воронина. По ее словам, причиной смерти артиста стала «мерцательная аритмия на фоне ковида» (официальная причина на данный момент остается неизвестной). Как рассказала Воронина, поражение легких у артиста развилось уже в больнице. Мамиконов скончался утром 28 июня.

Георгий Мамиконов родился в Москве в 1945 году. В 1985-м он основал группу «Сюрприз», которая впоследствии была переименована в коллектив «Доктор Ватсон». Мамиконов был ее бессменным руководителем и солистом.
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