15 июля 2021, 17:36 Фоторепортажи Умер Петр Мамонов

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На 71-м году жизни скончался Петр Мамонов — основатель группы «Звуки Му», поэт, актер и проповедник. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Последние дни находился в реанимации на ИВЛ. О смерти артиста сообщила его жена.



Артист родился в том же дворе, где рос Владимир Высоцкий, — в Большом Каретном переулке. С детства проявлял интерес к музыке, однако в отличие от большинства сверстников предпочитал исполнять не точные, а, наоборот, максимально изувеченные кавер-версии хитов Led Zeppelin, The Rolling Stones и других монстров зарубежного рока. Мамонов основал «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Новый московский ансамбль моментально получил признание благодаря неординарной музыке и эксцентричному лидеру.



Гастрольная жизнь проходила громко: участники много пили, путешествовали и даже записывались за рубежом. В конце 1980-х «Звуки Му» стали единственной группой, удостоившейся работы с легендарным продюсером Брайаном Ино. Помимо музыки, Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.



В середине 90-х Мамонов неожиданно для всех уехал в деревню, распустив «Звуки Му», чтобы читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году музыкант собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».