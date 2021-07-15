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Умер Петр Мамонов

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Актер и режиссер Петр Мамонов выступает со своим спектаклем &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 2012 год Актер и режиссер Петр Мамонов выступает со своим спектаклем &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 2012 год
Петр Мамонов на квартирнике, 1985 год Петр Мамонов на квартирнике, 1985 год
Группа &laquo;Звуки Му&raquo;: Александр Липницкий, Алексей Бортничук, Павел Хотин, Алексей Павлов, Петр Мамонов Группа &laquo;Звуки Му&raquo;: Александр Липницкий, Алексей Бортничук, Павел Хотин, Алексей Павлов, Петр Мамонов
Константин Кинчев, Петр Мамонов, Сергей Жариков (лидер группы «ДК»), Василий Шумов (группа «Центр») и Борис Гребенщиков. Гости рок-салона на Каретном Константин Кинчев, Петр Мамонов, Сергей Жариков (лидер группы «ДК»), Василий Шумов (группа «Центр») и Борис Гребенщиков. Гости рок-салона на Каретном
Бывший вокалист рок-группы &laquo;Звуки Му&raquo; Петр Мамонов, 1991 год Бывший вокалист рок-группы &laquo;Звуки Му&raquo; Петр Мамонов, 1991 год
Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина &laquo;Такси-блюз&raquo;, 1990 год Петр Мамонов (слева) и Петр Зайченко (справа) в художественном фильме режиссера Павла Лунгина &laquo;Такси-блюз&raquo;, 1990 год
Актеры Олег Янковский (1944-2009) (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина &laquo;Царь&raquo;. Съемки проходили в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 2008 год Актеры Олег Янковский (1944-2009) (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина &laquo;Царь&raquo;. Съемки проходили в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 2008 год
Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, 2012 год Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, 2012 год
Петр Мамонов в кадре из фильма «Остров» (2006) Петр Мамонов в кадре из фильма «Остров» (2006)
Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре &laquo;Ударник&raquo;, 2012 год Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре &laquo;Ударник&raquo;, 2012 год
Актеры Петр Мамонов и Степан Девонин в кадре из фильма Сергея Лобана «Шапито-Шоу», 2012 год Актеры Петр Мамонов и Степан Девонин в кадре из фильма Сергея Лобана «Шапито-Шоу», 2012 год
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год
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На 71-м году жизни скончался Петр Мамонов — основатель группы «Звуки Му», поэт, актер и проповедник. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Последние дни находился в реанимации на ИВЛ. О смерти артиста сообщила его жена.

Артист родился в том же дворе, где рос Владимир Высоцкий, — в Большом Каретном переулке. С детства проявлял интерес к музыке, однако в отличие от большинства сверстников предпочитал исполнять не точные, а, наоборот, максимально изувеченные кавер-версии хитов Led Zeppelin, The Rolling Stones и других монстров зарубежного рока. Мамонов основал «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Новый московский ансамбль моментально получил признание благодаря неординарной музыке и эксцентричному лидеру.

Гастрольная жизнь проходила громко: участники много пили, путешествовали и даже записывались за рубежом. В конце 1980-х «Звуки Му» стали единственной группой, удостоившейся работы с легендарным продюсером Брайаном Ино. Помимо музыки, Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

В середине 90-х Мамонов неожиданно для всех уехал в деревню, распустив «Звуки Му», чтобы читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году музыкант собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».
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