Умер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Мосфильма».



«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится на официальном сайте.



Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. На счету выпускника Школы-студии МХАТ и аспирантуры на кафедре режиссуры во ВГИКе более чем 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».