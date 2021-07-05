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Владимир Меньшов в роли психолога Петрова в фильме &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1976 год Владимир Меньшов в роли психолога Петрова в фильме &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1976 год
Актеры Татьяна Борисовна Шестакова в роли Нади и Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова в сцене из фильма &laquo;Соленый пес&raquo;, 1973 год Актеры Татьяна Борисовна Шестакова в роли Нади и Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова в сцене из фильма &laquo;Соленый пес&raquo;, 1973 год
Владимир Меньшов в роли Семена Боброва в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте», 1973 год Владимир Меньшов в роли Семена Боброва в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте», 1973 год
Актер Жерар Депардье и Владимир Меньшов на Московском международном кинофестивале, 1987 год Актер Жерар Депардье и Владимир Меньшов на Московском международном кинофестивале, 1987 год
Кадр из фильма «Розыгрыш», режиссер Владимир Меньшов, 1976 год Кадр из фильма «Розыгрыш», режиссер Владимир Меньшов, 1976 год
Кадр из фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo; (1980). Режиссер Владимир Меньшов. Кадр из фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo; (1980). Режиссер Владимир Меньшов.
Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана «Прости», 1986 год Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана «Прости», 1986 год
Нина Дорошина и Александр Михайлов в картине &laquo;Любовь и голуби&raquo; (1984). Режиссер Владимир Меньшов. Нина Дорошина и Александр Михайлов в картине &laquo;Любовь и голуби&raquo; (1984). Режиссер Владимир Меньшов.
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1977 год Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1977 год
Владимир Меньшов с актером Сергеем Безруковым, 2009 год Владимир Меньшов с актером Сергеем Безруковым, 2009 год
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год
Владимир Меньшов и Алексей Кравченко на съемках фильма &laquo;Каникулы строгого режима&raquo;, 2009 год Владимир Меньшов и Алексей Кравченко на съемках фильма &laquo;Каникулы строгого режима&raquo;, 2009 год
Владимир Меньшов в роли Балашова и Данила Козловский в роли Валерия Харламова в кадре из фильма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17», 2013 год Владимир Меньшов в роли Балашова и Данила Козловский в роли Валерия Харламова в кадре из фильма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17», 2013 год
Владимир Меньшов, 2020 год Владимир Меньшов, 2020 год

Умер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Мосфильма».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится на официальном сайте.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. На счету выпускника Школы-студии МХАТ и аспирантуры на кафедре режиссуры во ВГИКе более чем 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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