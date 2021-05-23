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Умерла актриса Нина Шацкая
На 82-году жизни скончалась актриса Нина Шацкая. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин. Причина смерти пока неизвестна. Информация о месте и времени похорон будет сообщена позже.
Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964—1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актёров Таганки, с 2003 года служила в театре «Школа современной пьесы». Среди ее главных работ в кино — фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина». В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.
Актриса была замужем за Валерием Золотухиным (1941–2013) и Леонидом Филатовым (1946–2003).
Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964—1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актёров Таганки, с 2003 года служила в театре «Школа современной пьесы». Среди ее главных работ в кино — фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина». В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.
Актриса была замужем за Валерием Золотухиным (1941–2013) и Леонидом Филатовым (1946–2003).