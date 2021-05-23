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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Актриса Нина Шацкая в спектакле Юрия Любимова &laquo;Тартюф&raquo; в Театре на Таганке, 1968 год Актриса Нина Шацкая в спектакле Юрия Любимова &laquo;Тартюф&raquo; в Театре на Таганке, 1968 год
Нина Шацкая в сцене из фильма &laquo;Коллеги&raquo;(1962) Нина Шацкая в сцене из фильма &laquo;Коллеги&raquo;(1962)
Артисты Театра на Таганке: Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Нина Шацкая и Владимир Высоцкий, 1965 год Артисты Театра на Таганке: Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Нина Шацкая и Владимир Высоцкий, 1965 год
Актриса Нина Шацкая в роли Маргариты в спектакле Театра на Таганке &laquo;Мастер и Маргарита&raquo;, 1977 год Актриса Нина Шацкая в роли Маргариты в спектакле Театра на Таганке &laquo;Мастер и Маргарита&raquo;, 1977 год
Леонид Филатов и Нина Шацкая, 1997 год Леонид Филатов и Нина Шацкая, 1997 год
Нина Шацкая в фильме &laquo;Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен&raquo; (1964) Нина Шацкая в фильме &laquo;Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен&raquo; (1964)
Сцена из спектакля по пьесе Чехова &laquo;Чайка&raquo; в театре &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo;. В роли Аркадиной &mdash; Нина Шацкая, 1990 год Сцена из спектакля по пьесе Чехова &laquo;Чайка&raquo; в театре &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo;. В роли Аркадиной &mdash; Нина Шацкая, 1990 год
Сцена из поэтического представления &laquo;Товарищ, верь...&raquo; В центре &mdash; Нина Шацкая и Леонид Филатов, 1979 год Сцена из поэтического представления &laquo;Товарищ, верь...&raquo; В центре &mdash; Нина Шацкая и Леонид Филатов, 1979 год
Артисты Нина Шацкая и Борис Хмельницкий на открытии ММКФ в Москве, 1991 год Артисты Нина Шацкая и Борис Хмельницкий на открытии ММКФ в Москве, 1991 год
Актриса Нина Шацкая на сборе труппы театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2008 год Актриса Нина Шацкая на сборе труппы театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2008 год

Умерла актриса Нина Шацкая

На 82-году жизни скончалась актриса Нина Шацкая. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин. Причина смерти пока неизвестна. Информация о месте и времени похорон будет сообщена позже.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964—1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актёров Таганки, с 2003 года служила в театре «Школа современной пьесы». Среди ее главных работ в кино — фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина». В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.

Актриса была замужем за Валерием Золотухиным (1941–2013) и Леонидом Филатовым (1946–2003).
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