Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Резо Габриадзе (1936 &mdash; 2021) Резо Габриадзе (1936 &mdash; 2021)
Резо Габриадзе в мастерской, 1985 год Резо Габриадзе в мастерской, 1985 год
Резо Габриадзе и Зиновий Гердт на Международном фестивале семейных театров, 1994 год Резо Габриадзе и Зиновий Гердт на Международном фестивале семейных театров, 1994 год
Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе, показанного в Студии Театрального Искусства в Москве, 2012 год Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе, показанного в Студии Театрального Искусства в Москве, 2012 год
Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Рустам Хамдамов и Леонид Филатов во время церемонии награждения лауреатов премии &laquo;Триумф&raquo; в Москве, 1997 год Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Рустам Хамдамов и Леонид Филатов во время церемонии награждения лауреатов премии &laquo;Триумф&raquo; в Москве, 1997 год
Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки &laquo;Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура&raquo;, 2012 год Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки &laquo;Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура&raquo;, 2012 год
Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год Сцена из спектакля &laquo;Рамона&raquo; театра марионеток Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе, 1989 год Резо Габриадзе, 1989 год
На открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год На открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе &laquo;Необыкновенная выставка&raquo; в Красном зале Музея Москвы, 2016 год
Резо Габриадзе на открытии мультимедийной выставки в Музее Москвы в честь своего 80-летия, 2016 год Резо Габриадзе на открытии мультимедийной выставки в Музее Москвы в честь своего 80-летия, 2016 год

Ушел из жизни Резо Габриадзе

Художник, режиссер, скульптор, один из авторов сценариев к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе скончался в возрасте 84-лет, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на министерство культуры страны и на родственников умершего. «Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры», — заявили в грузинском минкульте.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии к более чем 35 фильмам, а также основал Тбилисский театр марионеток и стал автором установленного в Санкт-Петербурге памятника Чижику-Пыжику.

Габриадзе был удостоен Государственной премии СССР, премий Руставели, «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Кроме того, он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Скопировать ссылку