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Ушел из жизни Василий Лановой
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко. Ему было 87 лет. Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Обучаться сценическому мастерству будущий народный артист СССР начал еще в раннем возрасте — почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны, когда поступил в театральную студию одного из столичных Дворцов культуры. Уже в 1951-м талант юноши был отмечен официально: Василия Семеновича наградили специальной грамотой на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов. Несмотря на очевидные успехи Ланового в постижении актерского искусства, он, будучи золотым медалистом, по окончании школы решил поступать в МГУ на факультет журналистики. Проучился он там, впрочем, всего полгода — покинув Московский государственный университет, молодой человек перебрался в Театральное училище имени Б. Щукина.
На большом экране Лановой дебютировал еще в студенческие годы, сыграв в драме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Всего спустя пару лет Василию Семеновичу досталась и первая главная роль — в ленте «Павел Корчагин» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Всенародную любовь сегодняшнему юбиляру принесли чуть более поздние работы, а именно — фильмы «Офицеры», «Коллеги», «Иду на грозу», «Алые паруса» и «Барышня-крестьянка».
С 1957-го Лановой является актером Государственного академического театра имени Вахтангова. Там же он познакомился с народной артисткой страны Ириной Купченко, которая в 1972 году стала его супругой. В браке знаменитые актеры прожили до сегодняшнего дня, в будущем году им предстояло отметить «золотую» свадьбу.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Обучаться сценическому мастерству будущий народный артист СССР начал еще в раннем возрасте — почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны, когда поступил в театральную студию одного из столичных Дворцов культуры. Уже в 1951-м талант юноши был отмечен официально: Василия Семеновича наградили специальной грамотой на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов. Несмотря на очевидные успехи Ланового в постижении актерского искусства, он, будучи золотым медалистом, по окончании школы решил поступать в МГУ на факультет журналистики. Проучился он там, впрочем, всего полгода — покинув Московский государственный университет, молодой человек перебрался в Театральное училище имени Б. Щукина.
На большом экране Лановой дебютировал еще в студенческие годы, сыграв в драме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Всего спустя пару лет Василию Семеновичу досталась и первая главная роль — в ленте «Павел Корчагин» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Всенародную любовь сегодняшнему юбиляру принесли чуть более поздние работы, а именно — фильмы «Офицеры», «Коллеги», «Иду на грозу», «Алые паруса» и «Барышня-крестьянка».
С 1957-го Лановой является актером Государственного академического театра имени Вахтангова. Там же он познакомился с народной артисткой страны Ириной Купченко, которая в 1972 году стала его супругой. В браке знаменитые актеры прожили до сегодняшнего дня, в будущем году им предстояло отметить «золотую» свадьбу.