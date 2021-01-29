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Василий Лановой (1934&ndash;2021) Василий Лановой (1934&ndash;2021)
Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год
Актеры Василий Лановой в роли Тулина и Александр Белявский в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год Актеры Василий Лановой в роли Тулина и Александр Белявский в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; Сергея Бондарчука, 1964 год Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; Сергея Бондарчука, 1964 год
Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год
Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год
Василий Лановой выступает на антивоенном митинге в рамках Всемирной недели действий за разоружение, 1986 год Василий Лановой выступает на антивоенном митинге в рамках Всемирной недели действий за разоружение, 1986 год
Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши (справа налево) в фильме &laquo;Коллеги&raquo;, 1963 год Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши (справа налево) в фильме &laquo;Коллеги&raquo;, 1963 год
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме &laquo;Алые паруса&raquo;, 1961 год Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме &laquo;Алые паруса&raquo;, 1961 год
Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год
Василий Лановой в роли Юрия Андропова в сериале &laquo;Брежнев&raquo;, 2005 год Василий Лановой в роли Юрия Андропова в сериале &laquo;Брежнев&raquo;, 2005 год
Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 2015 год Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 2015 год
Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков перед началом церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения &laquo;Золотой Орел&raquo;, 2019 год Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков перед началом церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения &laquo;Золотой Орел&raquo;, 2019 год
Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год

Ушел из жизни Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом ТАСС сообщила его жена актриса Ирина Купченко. Ему было 87 лет. Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Обучаться сценическому мастерству будущий народный артист СССР начал еще в раннем возрасте — почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны, когда поступил в театральную студию одного из столичных Дворцов культуры. Уже в 1951-м талант юноши был отмечен официально: Василия Семеновича наградили специальной грамотой на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов. Несмотря на очевидные успехи Ланового в постижении актерского искусства, он, будучи золотым медалистом, по окончании школы решил поступать в МГУ на факультет журналистики. Проучился он там, впрочем, всего полгода — покинув Московский государственный университет, молодой человек перебрался в Театральное училище имени Б. Щукина.

На большом экране Лановой дебютировал еще в студенческие годы, сыграв в драме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Всего спустя пару лет Василию Семеновичу досталась и первая главная роль — в ленте «Павел Корчагин» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Всенародную любовь сегодняшнему юбиляру принесли чуть более поздние работы, а именно — фильмы «Офицеры», «Коллеги», «Иду на грозу», «Алые паруса» и «Барышня-крестьянка».

С 1957-го Лановой является актером Государственного академического театра имени Вахтангова. Там же он познакомился с народной артисткой страны Ириной Купченко, которая в 1972 году стала его супругой. В браке знаменитые актеры прожили до сегодняшнего дня, в будущем году им предстояло отметить «золотую» свадьбу.
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