В тени сестры: Эрику Робертсу — 65

Эрик Робертс родился в 1956 году в Миссисипи. Его родители обожали кино, и эта любовь с годами передалась детям — Эрику, который еще в школьные годы всерьез занялся актерством, а также его младшей сестре по имени Джулия Робертс (той самой). В 16 лет Робертс был отправлен отцом оттачивать актерское мастерство в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, по окончании которой продолжил обучение в Нью-Йорке. И вскоре его пригласили на Бродвей, где он впоследствии сыграет в более чем сотне постановок.



Кинокарьера Эрика стартовала во второй половине 1970-х, когда он снялся в мыльной опере «Мир иной», а также фильме «Король цыган». В 1981-м актер попал в страшную автокатастрофу, серьезно повредив голову и лицо — при этом в течение нескольких дней после трагедии врачи даже рассматривали риск летального исхода. К счастью, после длительного курса реабилитации и нескольких операций Робертс сумел вернуться не только к нормальной жизни, но и в профессию.



Вскоре после аварии Эрик сыграл в ленте «Звезда-80», где он исполнил роль психопата — и данное амплуа приклеилось к нему надолго. В дальнейшем артист также снялся в таких картинах, как «Поезд-беглец» и «Одиссея» Андрея Кончаловского, «Окончательный анализ», «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Лучшие из лучших», «В одну сторону», «Аврора».



Актер был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Эмма Робертс, которая тоже стала актрисой — в числе наиболее известных ее работ фильмы «Оторва», «Мы — Миллеры» и «Нерв» (плюс она исполнит главную роль в грядущей американской версии «Иронии судьбы»). Говоря про отношения с сестрой Джулией, обладательницей «Оскара», Эрик неоднократно подчеркивал, что прекрасно с ней общается — однако журналисты долгое время считали, что старший брат на самом деле завидует более известной и успешной родственнице.



Сегодня, 18 апреля, Эрику Робертсу исполняется 65 лет.