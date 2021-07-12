Советская Золушка: 75 лет со дня рождения Валентины Толкуновой

Народная артистка РСФСР Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в семье железнодорожников и с ранних лет жила в Москве. В возрасте 10 лет она прошла конкурс на участие в хоре Центрального Дома детей железнодорожников под руководством Семена Дунаевского. Окончив дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, Толкунова в течение пяти лет была солисткой вокально-инструментального оркестра под управлением дирижера Юрия Саульского. Также она заочно окончила Музыкальное училище имени Гнесиных.



Наибольшую известность артистке принесло сольное творчество, начавшееся с сотрудничества с композитором Ильей Катаевым. Он написал знаменитые песни «Стою на полустаночке» к фильму «День за днем», «Ветераны», «Комсомольцы», «Криворожский вальс» и множество вокализов. Среди сотен песен в исполнении Толкуновой самыми любимыми в России остаются «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», «Я не могу иначе», «Если б не было войны», «Золушка», «Поговори со мною, мама», «Где ты раньше был» и другие.



Артистка приняла участие в огромном количестве концертов, снималась в фильмах, озвучивала иностранные ленты и ставила музыкальные спектакли. Она ушла из жизни 22 марта 2010 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, во время которого не оставляла гастрольную деятельность. Могила Толкуновой находится на Троекуровском кладбище в Москве.