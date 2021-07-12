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Валентина Толкунова, 1982 год Валентина Толкунова, 1982 год
Валентина Толкунова в сцене из драматической оперы «Русские женщины», 1986 год Валентина Толкунова в сцене из драматической оперы «Русские женщины», 1986 год
Валентина Толкунова с родителями и братом Сережей (начало 1950-х) Валентина Толкунова с родителями и братом Сережей (начало 1950-х)
Валентина Толкунова с сыном Колей Валентина Толкунова с сыном Колей
Кадр из документального фильма о Валентине Толкуновой Кадр из документального фильма о Валентине Толкуновой
Валентина Толкунова, 1978 год Валентина Толкунова, 1978 год
Народная артистка России Валентина Толкунова выступает в Кремлевском дворце в честь 40-летнего юбилея своей творческой деятельности, 2006 год Народная артистка России Валентина Толкунова выступает в Кремлевском дворце в честь 40-летнего юбилея своей творческой деятельности, 2006 год
Валентина Толкунова раздает автографы на мероприятии, посвященном 30-летию начала строительства БАМа в Амурской области Валентина Толкунова раздает автографы на мероприятии, посвященном 30-летию начала строительства БАМа в Амурской области
Валентина Толкунова, выступающая перед участниками слета солдатских матерей в Колонном зале Дома союзов, 1989 год Валентина Толкунова, выступающая перед участниками слета солдатских матерей в Колонном зале Дома союзов, 1989 год
Владимир Путин вручает в Кремле орден Почета певице Валентине Толкуновой, 2007 год Владимир Путин вручает в Кремле орден Почета певице Валентине Толкуновой, 2007 год
Валентина Толкунова во время концерта, 1975 год Валентина Толкунова во время концерта, 1975 год

Советская Золушка: 75 лет со дня рождения Валентины Толкуновой

Народная артистка РСФСР Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в семье железнодорожников и с ранних лет жила в Москве. В возрасте 10 лет она прошла конкурс на участие в хоре Центрального Дома детей железнодорожников под руководством Семена Дунаевского. Окончив дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, Толкунова в течение пяти лет была солисткой вокально-инструментального оркестра под управлением дирижера Юрия Саульского. Также она заочно окончила Музыкальное училище имени Гнесиных.

Наибольшую известность артистке принесло сольное творчество, начавшееся с сотрудничества с композитором Ильей Катаевым. Он написал знаменитые песни «Стою на полустаночке» к фильму «День за днем», «Ветераны», «Комсомольцы», «Криворожский вальс» и множество вокализов. Среди сотен песен в исполнении Толкуновой самыми любимыми в России остаются «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», «Я не могу иначе», «Если б не было войны», «Золушка», «Поговори со мною, мама», «Где ты раньше был» и другие.

Артистка приняла участие в огромном количестве концертов, снималась в фильмах, озвучивала иностранные ленты и ставила музыкальные спектакли. Она ушла из жизни 22 марта 2010 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, во время которого не оставляла гастрольную деятельность. Могила Толкуновой находится на Троекуровском кладбище в Москве.
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