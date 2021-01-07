Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский , который прославился ролями в фильмах «Большая перемена» и «Вечный зов» скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. «Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.



Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре «Современник». В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов» и многих других. Причина смерти актера не уточняется. Прощание с Хлевинским пройдет 11 января.