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Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год Сцена из спектакля театра &laquo;Современник&raquo; &laquo;Эшелон&raquo; по пьесе Михаила Рощина. Постановка Галины Волчек, режиссер Иосиф Райхельгауз. Слева направо: Ива&nbsp;- венгерская актриса Тереза Хартманн, Есенюк&nbsp;- Валерий Хлевинский, Юрка&nbsp;- Алексей Кутузов, Люся&nbsp;- Людмила Крылова, 1979 год
Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972) Кадр из фильма &laquo;Большая перемена&raquo; (1972)
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Марина Неелова и артист Валерий Хлевинский. Московский театр &laquo;Современник&raquo;, 1981 год
Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973) Кадр из фильма &laquo;Вечный зов&raquo; (1973)
Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год Во время озвучивания фильма &laquo;Вечный зов&raquo;(слева направо): актер Петр Вельяминов, режиссер Валерий Усков, актеры Валерий Хлевинский и Вадим Спиридонов, 1976 год
Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год Валерий Хлевинский в сцене из спектакля по пьесе Александра Галина &laquo;Стена&raquo;, 1987 год
Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год Актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, 1983 год
Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год Сцена из спектакля &laquo;НЛО&raquo; по пьесе В. Малягина в театре &laquo;Современник&raquo;, в ролях (слева направо): Лена&nbsp;- М. Неелова, Петр&nbsp;- В. Хлевинский, 1978 год
Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год Во время прогона спектакля &laquo;Провинциальные анекдоты&raquo; в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2002 год
Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год Актеры Нина Гуляева в роли Хафизы, Валерий Хлевинский в роли Зафара и Сергей Сазонтьев в роли Усмана в сцене из спектакля «Тутиш» в постановке Марины Брусникиной, 2007 год
Валерий Хлевинский, 2015 год Валерий Хлевинский, 2015 год

Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский , который прославился ролями в фильмах «Большая перемена» и «Вечный зов» скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. «Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре «Современник». В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов» и многих других. Причина смерти актера не уточняется. Прощание с Хлевинским пройдет 11 января.
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