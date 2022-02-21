«Как долго я тебя искала...»: Вере Алентовой — 80

21 февраля отмечает юбилей народная артистка РФ Вера Алентова. Она родилась в 1942 году в городе Котлас Архангельской области.

Ее родители — Валентин Быков и Ирина Алентова — также были актерами. Назвали Веру Валентиновну в честь бабушки по материнской линии, умершей в возрасте 28 лет. Ее дед работал врачом, а бабушка окончила Бестужевские курсы. В роду актрисы были священнослужители, один из которых был расстрелян в 1937 году.

Осенью 1960 года Алентову и ее маму зачислили в труппу Орского государственного драматического театра, в котором она проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле «Иркутская история» в роли Майи.

В 1961-м Вера Алентова отправилась в Москву, где пять лет училась на актерском факультете Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР. Ее приняли в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, на сцене которого первой ролью Веры стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссера Бориса Равенских. Она служит в этом театре и сейчас.

В кино Алентова дебютировала в роли учительницы Лидии Федоровны в фильме «Дни летные» (1965). Всесоюзную известность получила после выхода на советские экраны фильма ее супруга режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), в котором исполнила главную роль Екатерины Тихомировой.

С 2009 года Алентова вместе с мужем руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Владимир Меньшов скончался в прошлом году, в их браке родилась актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Творческий путь Веры Алентовой — в фотогалерее «Газеты.Ru».