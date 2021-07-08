Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым

8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. На траурном мероприятии присутствовали вдова режиссера Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, актеры Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин, помощник президента России Владимир Мединский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и другие. В последний путь Владимира Меньшова его друзья, коллеги и поклонники проводили продолжительными аплодисментами. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.



Владимира Меньшова не стало 5 июля, он скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. На счету народного артиста более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».