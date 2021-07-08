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Актер Владимир Машков перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года Актер Владимир Машков перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года
Актер Александр Олешко перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым в Москве, 8 июля 2021 года Актер Александр Олешко перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым в Москве, 8 июля 2021 года
На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перед церемонией прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года
Владимир Мединский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года Владимир Мединский на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Юлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года Юлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Актер Максим Аверин на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года Актер Максим Аверин на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Прощание с режиссером, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым в Доме кино, 8 июля 2021 года Прощание с режиссером, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым в Доме кино, 8 июля 2021 года
Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года
На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Актер Владимир Машков на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года Актер Владимир Машков на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым, 8 июля 2021 года
Мужчина с портретом Владимира Меньшова на церемонии прощания в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года Мужчина с портретом Владимира Меньшова на церемонии прощания в Доме кино в Москве, 8 июля 2021 года
Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года
Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года
Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года Вынос гроба с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года
Юлия Меньшова и Вера Алентова после церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Москве, 8 июля 2021 года Юлия Меньшова и Вера Алентова после церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Москве, 8 июля 2021 года
Портрет и гроб с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года Портрет и гроб с телом актера и режиссера Владимира Меньшова после церемонии прощания в Москве, 8 июля 2021 года

Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым

8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. На траурном мероприятии присутствовали вдова режиссера Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, актеры Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин, помощник президента России Владимир Мединский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и другие. В последний путь Владимира Меньшова его друзья, коллеги и поклонники проводили продолжительными аплодисментами. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Владимира Меньшова не стало 5 июля, он скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. На счету народного артиста более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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