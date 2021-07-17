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Фоторепортажи

«Вот так вот»: Александр Невский и его фильмы

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Актер Александр Невский (Курицын) на&nbsp;тест-драйве КАМАЗА на&nbsp;московском аэродроме Тушино, 2010 год Актер Александр Невский (Курицын) на&nbsp;тест-драйве КАМАЗА на&nbsp;московском аэродроме Тушино, 2010 год
<b>«Московская жара» (2004)</b> <br><br>Дебют Невского на&nbsp;экране датирован 2000 годом, однако вплоть до&nbsp;премьеры &laquo;Московской жары&raquo; он довольствовался либо эпизодическими, либо второстепенными ролями. В&nbsp;ленте американского постановщика Джеффа Челентано россиянин сыграл капитана полиции, который помогает отставному дипломату в&nbsp;исполнении Майкла Йорка (&laquo;Укрощение строптивой&raquo;, &laquo;Кабаре&raquo;) наказать убийцу его сына <b>«Московская жара» (2004)</b> <br><br>Дебют Невского на&nbsp;экране датирован 2000 годом, однако вплоть до&nbsp;премьеры &laquo;Московской жары&raquo; он довольствовался либо эпизодическими, либо второстепенными ролями. В&nbsp;ленте американского постановщика Джеффа Челентано россиянин сыграл капитана полиции, который помогает отставному дипломату в&nbsp;исполнении Майкла Йорка (&laquo;Укрощение строптивой&raquo;, &laquo;Кабаре&raquo;) наказать убийцу его сына
<b>«Форсаж да Винчи» (2007)</b> <br><br>В комедийном боевике российско-американского производства Невский исполнил роль гонщика, отправляющегося на&nbsp;поиски сокровищ в&nbsp;компании профессора археологии из&nbsp;США. Вместе с&nbsp;Александром в&nbsp;фильме снялась актриса Шерилин Фенн, известная по&nbsp;роли Одри Хорн в&nbsp;культовом сериале Дэвида Лична «Твин Пикс». Сценарий &laquo;Форсажа да Винчи&raquo; написал сам Невский &mdash; как и к&nbsp;некоторым другим своим проектам <b>«Форсаж да Винчи» (2007)</b> <br><br>В комедийном боевике российско-американского производства Невский исполнил роль гонщика, отправляющегося на&nbsp;поиски сокровищ в&nbsp;компании профессора археологии из&nbsp;США. Вместе с&nbsp;Александром в&nbsp;фильме снялась актриса Шерилин Фенн, известная по&nbsp;роли Одри Хорн в&nbsp;культовом сериале Дэвида Лична «Твин Пикс». Сценарий &laquo;Форсажа да Винчи&raquo; написал сам Невский &mdash; как и к&nbsp;некоторым другим своим проектам
<b>«Убийство в&nbsp;Вегасе» (2009)</b> <br><br>Лента Стюарта Купера, соглавную роль в&nbsp;которой исполнил звезда &laquo;Титаника&raquo; Билли Зейн, рассказывает о&nbsp;приключениях американского детектива русского происхождения Юрия Орлова, расследующего загадочное убийство молодых девушек <b>«Убийство в&nbsp;Вегасе» (2009)</b> <br><br>Лента Стюарта Купера, соглавную роль в&nbsp;которой исполнил звезда &laquo;Титаника&raquo; Билли Зейн, рассказывает о&nbsp;приключениях американского детектива русского происхождения Юрия Орлова, расследующего загадочное убийство молодых девушек
<b>«Максимальный удар» (2017) <br><br>Фильм, партнерами Невскому по&nbsp;которому стали Эрик Робертс и Денни Трехо. Согласно сюжету картины, перед&nbsp;главным героем встает в&nbsp;целом достаточно привычная для&nbsp;него задача &mdash; спасти планету от Третьей мировой войны <b>«Максимальный удар» (2017) <br><br>Фильм, партнерами Невскому по&nbsp;которому стали Эрик Робертс и Денни Трехо. Согласно сюжету картины, перед&nbsp;главным героем встает в&nbsp;целом достаточно привычная для&nbsp;него задача &mdash; спасти планету от Третьей мировой войны
<b>«Черная Роза» (2014)</b> <br><br>До сих пор единственная режиссерская работа Невского, что, впрочем, не спасло фильм от ужасных оценок русскоязычной аудитории &mdash; текущий рейтинг &laquo;Розы&raquo; на&nbsp;&laquo;Кинопоиске&raquo; составляет 1,5 балла (плюс-минус обычный показатель для&nbsp;картин Александра). Не особо выделяется и сюжет фильма &mdash; когда американские стражи правопорядка не могут ничего поделать с&nbsp;таинственным убийцей, на&nbsp;помощь им приходит персонаж в&nbsp;исполнении Невского прямиком из&nbsp;России. В&nbsp;этом ему помогает напарница, которую сыграла звезда третьего &laquo;Терминатора&raquo; Кристанна Локен: актерскую карьеру девушки можно назвать выдающейся хотя бы по&nbsp;той причине, что ей довелось сняться и с&nbsp;оригинальным Шварценеггером, и с&nbsp;его российской версией. Также в&nbsp;каст проекта вошел Эдриан Пол из&nbsp;&laquo;Горца&raquo; <b>«Черная Роза» (2014)</b> <br><br>До сих пор единственная режиссерская работа Невского, что, впрочем, не спасло фильм от ужасных оценок русскоязычной аудитории &mdash; текущий рейтинг &laquo;Розы&raquo; на&nbsp;&laquo;Кинопоиске&raquo; составляет 1,5 балла (плюс-минус обычный показатель для&nbsp;картин Александра). Не особо выделяется и сюжет фильма &mdash; когда американские стражи правопорядка не могут ничего поделать с&nbsp;таинственным убийцей, на&nbsp;помощь им приходит персонаж в&nbsp;исполнении Невского прямиком из&nbsp;России. В&nbsp;этом ему помогает напарница, которую сыграла звезда третьего &laquo;Терминатора&raquo; Кристанна Локен: актерскую карьеру девушки можно назвать выдающейся хотя бы по&nbsp;той причине, что ей довелось сняться и с&nbsp;оригинальным Шварценеггером, и с&nbsp;его российской версией. Также в&nbsp;каст проекта вошел Эдриан Пол из&nbsp;&laquo;Горца&raquo;
<b>«Разборка в&nbsp;Маниле» (2016) </b> <br><br>Сам Невский называл &laquo;Разборку&raquo; альтернативной версией «Неудержимых». В&nbsp;ленте актер сыграл детектива, который отправляется вместе с&nbsp;напарниками в&nbsp;далекую Азию, где скрывается международный террорист по&nbsp;кличке Призрак <b>«Разборка в&nbsp;Маниле» (2016) </b> <br><br>Сам Невский называл &laquo;Разборку&raquo; альтернативной версией «Неудержимых». В&nbsp;ленте актер сыграл детектива, который отправляется вместе с&nbsp;напарниками в&nbsp;далекую Азию, где скрывается международный террорист по&nbsp;кличке Призрак
<b>&laquo;Нападение на&nbsp;Рио Браво&raquo; (2022)</b> <br><br>Уже в&nbsp;следующем году на&nbsp;экраны выйдет очередной фильм с&nbsp;Невским, но в&nbsp;плане жанра для&nbsp;артиста это будет что-то действительно уникальное &mdash; вестерн. Подробности сюжета пока остаются в&nbsp;секрете, однако можно предположить, что Александр опять победит всех, не особо напрягаясь <b>&laquo;Нападение на&nbsp;Рио Браво&raquo; (2022)</b> <br><br>Уже в&nbsp;следующем году на&nbsp;экраны выйдет очередной фильм с&nbsp;Невским, но в&nbsp;плане жанра для&nbsp;артиста это будет что-то действительно уникальное &mdash; вестерн. Подробности сюжета пока остаются в&nbsp;секрете, однако можно предположить, что Александр опять победит всех, не особо напрягаясь
<b>«Красные пророчества» (2021)</b> <br><br>Пожалуй, один из&nbsp;самых громких на&nbsp;имена фильмов, в&nbsp;которых снимался Невский, &mdash; помимо него, здесь сыграли Майкл Мэдсен, Эрик Робертс, Стивен Болдуин (а также Алексей Чадов, Кристина Асмус и Марат Башаров). Возможно, именно по&nbsp;этой причине картина получила отличные (в сравнении) оценки от зрителей из&nbsp;России &mdash; 3,3 из&nbsp;10 возможных баллов <b>«Красные пророчества» (2021)</b> <br><br>Пожалуй, один из&nbsp;самых громких на&nbsp;имена фильмов, в&nbsp;которых снимался Невский, &mdash; помимо него, здесь сыграли Майкл Мэдсен, Эрик Робертс, Стивен Болдуин (а также Алексей Чадов, Кристина Асмус и Марат Башаров). Возможно, именно по&nbsp;этой причине картина получила отличные (в сравнении) оценки от зрителей из&nbsp;России &mdash; 3,3 из&nbsp;10 возможных баллов
Актеры Оксана Сидоренко и Александр Невский на&nbsp;съемках фильма режиссера Шелдона Леттича &laquo;Черная Роза&raquo; в&nbsp;Москве, 2013 год Актеры Оксана Сидоренко и Александр Невский на&nbsp;съемках фильма режиссера Шелдона Леттича &laquo;Черная Роза&raquo; в&nbsp;Москве, 2013 год
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Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) родился в Москве в 1971 году. Еще в молодости он увлекся и стал активно заниматься бодибилдингом, а впоследствии нашел себя в актерской профессии, снимался в Голливуде и получил прозвище «русский Шварценеггер». Помимо спорта и кино, Невский в разные годы работал на телевидении и писал книги. Молодой российской аудитории он преимущественно известен благодаря блогеру-кинокритику BadComedian (Евгений Баженов), который посвятил сразу несколько своих обзоров работам актера, режиссера и сценариста.

Главные фильмы Александра Невского, которому 17 июля исполнилось 50 лет, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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