От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина

Вячеслав Галустович Антонов (настоящая фамилия) родился в Москве в 1946 году. Закончил МГУ по специальности «история искусств». В 1974 году состоялся его дебют в качестве композитора: впервые на фирме «Мелодия» выпустили грампластинку с его песней «Я вас люблю» в исполнении Льва Лещенко. Эту же композицию спели позже Вадим Мулерман и Алла Пугачева.На заре карьеры он сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята» и «Лейся, песня». В 1975 году композитор написал хит «Прощай», который стал популярным на всю страну.



Получив всенародную известность, он взял псевдоним Добрынин, чтобы его не путали с Юрием Антоновым. Написав более тысячи песен, включая хиты «Ягода малина», «Двадцатый век» и «Была любовь», он начал карьеру певца в 1986 году. В конце 80-х артист выступил с всесоюзными хитами «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану».



Музыкант был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной прожил до 1978 года. Позже она эмигрировала в США. Дочь Екатерина закончила ВГИК, вышла замуж за телеоператора Шейна Макгаффи и переехала в США. Второй раз женился в 1985 году. Добрынин получил звание народного артиста России в 1996 году. Он лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».



Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений в связи с пандемией отпразднует в узком семейном круге. «75 — хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника», — сказал Добрынин.