Остатки сладки: регионы получили проценты на неосвоенный бюджет

Новые правила начисления процентного дохода на остатки бюджетных средств были утверждены Постановлением правительства РФ №1020 от 11 июля прошлого года и заработали с начала 2021-го. Они дают возможность регионам получать процентные доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете (ЕКС). Иными словами, остатки средств, которые ранее просто копились на счетах, стали приносить доход даже тем субъектам, которые по Бюджетному кодексу РФ (БК) не имеют права размещать средства на депозитах (это разрешено лишь тем субъектам, в бюджетах которых трансферты из федерального бюджета, за исключением субвенций, в течение двух из трех последних отчетных лет не превышали 20% собственных доходов консолидированного бюджета субъекта). Например, Алтайский край, на счетах которого в ФК на конец прошлого года находилось более 20 млрд руб., не мог управлять этой ликвидностью. Однако благодаря нововведению на начало мая регион получил доход от этих средств в размере свыше 90 млн руб., что составляет 15% его неналоговых доходов.

Несмотря на то, что сумма сравнительно невелика (для сравнения, доходы регионов за январь-апрель текущего года составили 5,2 трлн руб.), она все же сопоставима, например, с доходами регионов от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (гравий, глины, пески) на указанную дату.

«ФК размещает временно свободные средства на банковских депозитах по итогам отбора заявок кредитных организаций, с которыми заключены генеральные соглашения. Процентная ставка и другие условия размещения определяются в соответствии с приказом ФК. Так, например, для заявок, которые будут подаваться 30 июня и 1 июля, минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств составляет 5,24% годовых. Регион получает процентный доход за каждый календарный день в сумме расчетных остатков», — пояснил «Газете.Ru» механизм действия новых правил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

«Суммы эти небольшие – десятки миллионов рублей, но для некоторых регионов довольно существенные, — говорит старший директор, руководитель группы региональных рейтингов «АКРА» Елена Анисимова.

— Допустим, за год доходы Алтайского края от этих операций вырастут в 4 раза (ведь сейчас получен доход только за один квартал). Тогда за год край получит больше денег, чем за весь прошлый год потратил из бюджета по подразделу расхода «скорая медицинская помощь» или, например, «санаторно-оздоровительная помощь».

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Максимальный доход от размещения средств на едином казначейском счете за первый квартал помимо Алтайского края получили ЯНАО – 104 млн руб., Московская область – 83 млн, Республика Дагестан – 70 млн, Тверская область – 56 млн и Республика Татарстан – 54 млн. Но регионам, у кого на счетах ничего нет, зарабатывать, соответственно, было не с чего. В итоге почти ничего не получили (1-2 млн руб. за первый квартал) очень многие субъекты: Северная Осетия, Ингушетия, Адыгея, Пензенская, Псковская, Омская, Магаданская, Ульяновская, Ярославская области, Мордовия, Хакасия, Калмыкия, Еврейская АО.

Есть и другой нюанс: если субъект сам активно размещает депозиты, то остатков на ЕКС у него не много, и дохода от Казначейства он получит тоже мало. Пример – Оренбургская область, которая получила лишь 3 млн руб. от Казначейства, но еще 44 млн – от размещения средств на депозите самостоятельно. Но депозиты размещать могут не все субъекты, о чем говорилось выше.

По мнению ведущего научного сотрудника Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрея Чернявского, такой порядок зачисления процентов на средства на казначейском счете можно считать новой формой финансовой поддержки регионов. «Эта мера в принципе может вести к росту неравномерности расходов в течении года. Будем надеяться, что этого не произойдёт», - говорит экономист. «В некотором смысле это поощрение тех, кто меньше тратит», - скептически добавляет директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт подчеркнул, что в условиях ограничений на использование депозитов эта мера является разумной. Однако качество бюджетной политики все-таки определяется не умением накапливать остатки на казначейских счетах, а способностью региональных правительств эффективно доводить средства для бюджетополучателей.

Экономисты считают, что дополнительные доходы регионы могут пустить на здравоохранение и инфраструктуру. «Действующими нормативными актами не предусмотрен порядок и целевой характер расходования такого дополнительного дохода. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных направлений может стать создание инфраструктуры любого типа для реализуемых на территории регионов инвестиционных проектов. Это в будущем позволит расширить налогооблагаемую базу и увеличить поступления в консолидированные бюджеты», - говорит Фаттахов.

Некоторые регионы уже нашли, куда потратить полученные средства. Так, министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова сообщила «Газете.Ru», что допдоходы в размере 41 млн руб. будут пущены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Другие регионы предпочли накопить более весомую сумму, прежде чем решать, на какие цели ее тратить. Так, по информации Минфина Тверской области, определять направления использования денег планируется только во втором полугодии текущего года, по итогам поступления процентных доходов уже за два квартала. При этом в ведомстве отмечают, что процентный доход от размещения средств на едином счете бюджета в размере 55,8 млн руб. является существенной суммой для областного бюджета и сопоставим, к примеру, с объемом налоговых поступлений за данный период времени от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента (68 млн руб.).

Собеседник «Газеты.Ru» из Минфина Алтайского края заявил «Газете.Ru», что доходы не имеют целевой привязки к расходам (за исключением целевых федеральных трансфертов и транспортного налога) и растворяются в общей массе.