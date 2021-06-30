Без мам, пап и биткоинов: как вложиться в крипту через обычного брокера

С начала недели акции Coinbase (тикер COIN) заметно укрепились после длительного падения, совпавшего с общим сжатием криптовалютного рынка. В момент IPO 14 апреля одна ценная бумага компании стоила $314,59, а 8 июня – всего $220,77. Падение ее котировок полностью совпало с ситуацией на крипторынке: в середине апреля биткоин достиг исторического максимума в $63,5 тыс. за монету, после чего упал до $34,6 тыс. к концу июня – почти в два раза.

В мае компания отчиталась за первый квартал этого года: ее чистая прибыль составила $771 млн – этот показатель более чем в четыре раза выше цифр за последний квартал 2020-го и в 24 раза больше в сравнении с первым кварталом прошлого года. Но эти

данные разочаровали аналитиков, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Никита Покровский, так как прибыль на акцию составила только $3,05.

Тем не менее, во втором квартале 2021-го компания увеличила диапазон прогнозов по количеству ежемесячных транзакций на год до 5,5–9 млн. Собеседник «Газеты.Ru» считает, что акции компании, вероятно, будут расти вслед за увеличением выручки от комиссий, так как прибыль от них завит от роста самих криптовалют. Но ввиду снижения стоимости биткоина, Coinbase может отчитаться о снижении финансовых показателей в сравнение с первым кварталом.

С этим мнением согласился и ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. Но в целом, по его словам, все будет сильно зависеть от движений котировок криптовалют. Дело в том, что

медвежьи и бычьи фазы активно приносят прибыль (ведь комиссия за трансакции генерируется вне зависимости от того, покупка это или продажа – «Газета.Ru»), в то время как стагнация, слабая торговая активность и низкий объем транзакций могут нанести урон бирже. А согласно отчетности компании за первый квартал, более 90% чистой выручки компании пришлось на комиссию за транзакции.

Вера в завтрашний день

В беседе с «Газетой.Ru» Янис Кивкулис предположил, что в данный момент стоит занять выжидательную позицию в плане покупки криптовалюты, дождавшись момента, когда станет понятно, в какую сторону от $40 тыс. движется биткоин. «Если уверенно ниже $30 тыс., то, вероятно, мы увидим новые минимумы, – говорит эксперт – В случае уверенного преодоления $40 тыс. открывается путь к развороту тренда».

Впрочем, выжидательную позицию сейчас занимают далеко не все. Так, например,

фонд Кэти Вуд Ark Invest явно считает акции Coinbase неплохой альтернативой самим криптовалютам и на днях купил их на $20,3 млн, рассчитывая на дальнейший рост актива. После этого ценные бумаги Coinbase составили долю в 0,51% внутри финтех-фонда Ark Fintech Innovation ETF (ARKF), подорожавшего на 75% год к году.

Отметим, что параллельно с этим фонд купил и криптовалют, правда на в 2,5 раза большую сумму – $53 млн. Некоторые эксперты по техническому анализу тоже видят перспективы роста котировок акций компании. Читатели, которые разбираются в таких нюансах, могут ознакомиться с соответствующей статьей на английском языке здесь.

С позиции частного инвестора, который хочет вложить часть средств в криптоактивы, покупка акций Coinbase может стать хорошей альтернативой самим криптовалютам. Никита Покровский из «БКС Мир инвестиций» напоминает, что криптовалютные биржи, в отличие от традиционных фондовых, работают без должного контроля регуляторов, что фактически может стать проблемой при проведении операций с криптовалютой. Напомним, что

19 мая крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод Etherium и токенов ERC-20 из-за перегрузки сети. Тогда же некоторые пользователи Coinbase не могли получить доступ к ее сервисам. Все это произошло на фоне обвала биткоина на 30%. Продать акции самой Coinbase при желании в тот момент можно было в один клик через брокерское приложение.

Вместе с тем эксперт напоминает, что потенциальным инвесторам нужно внимательно следить за бизнесом самой компании, который, к слову, довольно успешно развивается в Европе. Напомним, что на днях Coinbase первой среди других крито-компаний получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) на ведение бизнеса по хранению криптовалют.

Есть и альтернативы акциям Coinbase, которые по сути позволяют частным инвесторам вложиться в криптовалюты и тоже торгуются на традиционных биржах. Так, например, на Санкт-Петербургской бирже доступны ценные бумаги MicroStrategy (MSTR), которая остается крупнейшим держателем криптовалюты среди публичных компаний (105 тыс. биткоинов или $2,8 млрд, что составляет половину ее капитализации). Но из-за этого корреляция котировок этих акций и курса биткоина достигает 80%, в то время как у Coinbase в данный момент – на уровне 65%, напоминает Покровский.