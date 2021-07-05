Власти нашли, куда пристроить пенсии. Их вложат в «озеленение» и сертификаты участия

КСУ — относительно новая ценная бумага. Московская биржа начала предлагать их только в марте 2016 года. Ее выпускает банк «Национальный клиринговый центр» в обмен на активы, которые вносит участник клиринга в имущественный пул. При этом участник сделки сохраняет право собственности на вносимые активы, а также может заменять их на другие при необходимости.

Однако в целях защиты вложений пенсионеров правительство вводит ограничение — КСУ должны быть получены по первой части договора репо с центральным контрагентом, которому присвоен рейтинг не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА» или «A-(RU)» по шкале АКРА.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов затруднились рассказать о том, как КСУ зарекомендовали себя за последние пять лет. Некоторые из них о таком инструменте даже не слышали, другие — пророчат им значительные объемы инвестиций.

«Клиринговые сертификаты участия — это технический инструмент, удобный для размещения средств в репо, — объясняет главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. — Думаю, объем операций с ним будет довольно значительный — репо очень популярный инструмент для управления ликвидностью».

В пресс-службе ВЭБ.РФ отметили, что КСУ будут очень полезны с точки зрения расширения инструментов для инвестирования. И это, по их мнению, отвечает как «интересам инвесторов, управляющих пенсионными накоплениями», так и интересам граждан. В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) добавили, что основное преимущество КСУ — в более высокой доходности относительно стандартных депозитов и облигаций федерального займа (ОФЗ).

КСУ на российском рынке довольно мало, и доходность по ним не самая высокая. Фонды сами просили разрешить пользоваться этими бумагами, но лишь для диверсификации портфеля, объясняет независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский. «Это нужно не для постоянных вложений, а больше для оборота средств, — говорит он.

— Предположим, у вас есть определенная сумма, но вы не можете держать ее на своем счету из-за требований ЦБ. Остаются денежные средства, которые срочно нужно куда-то деть. Вот эти сертификаты для таких целей как раз подходят. Вложились – и спокойны, по крайней мере, на какое-то время, так как это недолгосрочный инструмент».

Ипотечные бумаги

Еще одна поправка, которая содержится в проекте постановления правительства, касается ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Однако она носит исключительно технический характер. «Ипотечные облигации уже включены в перечень разрешенных для ГУК (государственной управляющей компании — «Газета.Ru») ВЭБ.РФ инструментов инвестирования, портфели ГУК формируются в том числе за счет таких ценных бумаг», — рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ. В организации уточнили, что

нынешние изменения обусловлены тем, что с 2019 года облигациям ипотечных агентов стали присваивать исключительно рейтинги с постфиксом (.sf), что не предусмотрено действующими редакциями инвестиционных деклараций портфелей ГУК.

НПФ уже получили возможность инвестировать накопления в такие облигации ипотечных агентов после того, как Банк России в 2020 году установил соответствующие требования к рейтингам (.sf).

Отметим, что в 2008 году именно дефолт по ИЦБ стал причиной финансового кризиса в США, который впоследствии распространился на весь остальной мир. Но у отечественных пенсионеров нет поводов для беспокойств, уверяют эксперты. Российские ИЦБ за время своего существования зарекомендовали себя с лучшей стороны.

«На российском рынке около 90% ипотечных облигаций в обращении составляют однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ, обеспеченные поручительством ДОМ.РФ», — рассказывает младший директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Екатерина Михлина.

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, что ИЦБ, выпускаемые за рамками ДОМ.РФ, также имеют высокий уровень кредитного качества, подтверждаемый наивысшими кредитными рейтингами. Она объясняет, что

в многотраншевых выпусках кредитное усиление достигается за счет наличия младшего транша, который в первую очередь принимает убытки по портфелю в результате дефолтов заемщиков. Младший транш, как правило, выкупают на свой баланс банки-оригинаторы, что является для них дополнительным стимулом к секьюритизации высоконадежных активов.

ИЦБ, по словам Михлиной, привлекательны дополнительной премией по доходности, которая предлагается инвесторам для компенсации принимаемого ими процентного риска. Этот риск возникает из-за отсутствия точной прогнозируемой амортизации облигаций, так как у заемщиков есть опция досрочного погашения.

Сейчас именно сложности в прогнозировании тормозят развитие этого рынка. Так, объем вложений в ИЦБ ДОМ.РФ в 2020 году вырос на не очень значительную величину: с 46,3 млрд рублей в 2019 году до 58,4 млрд рублей, рассказывает Михлина. В пресс-службе ДОМ.РФ на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Риск потерять деньги в ипотечных бумагах достаточно низкий еще и потому, что требования к ипотечным заемщиками в России высокие, а соотношение займа и рыночной стоимости залоговых квартир солидное — 50-60%, добавляет старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко. «Из рисков можно отметить меньшую ликвидность данных облигаций на вторичном рынке», — говорит он.

Вторичный рынок ИЦБ пока еще формируется, но допуск большего числа инвесторов подстегнет этот процесс, уверен старший директор — руководитель группы проектного и структурного финансирования АКРА Тимур Искандаров. А повторение кризиса, который был в США, больше невозможно — рейтинговые агентства учли все обнаженные этим кризисом риски. «Качество ИЦБ с рейтингом ААА как минимум равно, а может и превысить качество ОФЗ, — отмечает Искандаров. — Доходность выиграет, так как купон по рыночным ИЦБ выше ОФЗ, а часто и стандартных облигаций, риск по которым априори выше».

Зеленые бумаги

Еще одно предложение для диверсификации пенсий поступило от главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача. По его мнению, эти средства можно вложить в «зеленые» облигации. «У нас, как известно, этот сегмент развит крайне слабо, хотя здесь с финансовой точки зрения, наверное, было бы перспективно при определенных условиях, чтобы в эти облигации инвестировались средства пенсионных фондов — как частных, так и через управляющие компании средства Пенсионного фонда России», — цитируют СМИ его выступление на выставке «Иннопром-2021».

Однако другие эксперты считают такой подход сомнительным — с точки зрения доходности другие облигации гораздо выгоднее, а риски одинаковые. «Зеленая энергетика — это просто благое начинание, можно сказать, благотворительность, — отмечает Сергей Звенигородский. — По факту для инвестора никакой дополнительной экономической нагрузки с точки зрения прибыли этот инструмент не несет. Поэтому НПФ, которые работают на большую доходность, это не интересно».

Другой нюанс заключается в том, что

предложение по «зеленым» облигациям очень слабое — около 10-15 млрд руб. Иначе говоря, производители не смогут «переварить» те суммы, которые могут им дать ПФР и НПФ (около 400 млрд руб.).

Для фондов это будет означать выход на глобальные рынки, которые пока еще несут в себе множество проблем, в том числе санкционных. «Им ничего не мешает по-джентельменски часть денег у нас забрать под каким-либо предлогом», — подытожил собеседник «Газеты.Ru».