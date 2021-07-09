Процесс опознания: банки предложили действовать по-европейски

Банкиры предлагают внести изменения в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который в настоящее время закрепляет функции идентификации заемщиков исключительно за кредитной организацией. Перепоручить эту обязанность она может только другой кредитной организации, говорится в пояснительной записке.

Иных посредников банки могут привлекать только на предварительном этапе — для сбора документов и заверения их копий. Требование проводить идентификацию силами кредитной организации вынуждает их присутствовать во всех без исключения населенных пунктах, где предлагаются кредитные услуги.

«Такое присутствие обеспечивается внедрением громоздких и неудобных схем трудоустройства и оплаты труда (внешнее совместительство, совмещение должностей и т.п.), целью которых является исключительно формальное следование букве закона,

— говорится в пояснительной записке. — Кредитные организации несут существенные дополнительные материальные расходы, покрытие которых вынуждены осуществлять через повышение стоимости банковских продуктов».

Удаленная идентификация имеет небольшое распространение и не пользуется доверием у граждан, отмечается в документе. Выход из ситуации — в предоставлении возможности передавать эти полномочия третьим лицам, прошедшим необходимое обучение, считают в АРБ. Список таких доверенных лиц кредитная организация должна публиковать на официальном сайте. При этом всю ответственность за нарушение требований идентификации по-прежнему будет нести кредитная организация, что предлагается закрепить в законе. Схема, по мнению АРБ, будет способствовать «развитию института самозанятых», в том числе среди людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Такая практика, как подчеркивается, широко используется в Европе — к участию в кредитном процессе допускается привлечение кредитного посредника (credit intermediary), который за вознаграждение помогает заключать кредитные договоры от имени кредитора.

Президент АРБ Гарегин Тосунян в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что

инициатива, прежде всего, касается представителей банков в магазинах при оформлении товаров в кредит. «Речь идет о торговых точках, например, когда клиент покупает автомобиль, — говорит он. — Не у всех банков есть возможность в каждой торговой точке иметь своего представителя».

Однако в законопроекте предлагается распространить идентификацию поверенными не только на потребительские займы, но и ипотеку (кроме заключаемой в предпринимательских целях).

В Росфинмониторинге «Газете.Ru» подтвердили получение письма от АРБ. Ответ, по словам представителя, «формируется».

Вознаграждение вместо ФОТ

Банки и правда вынуждены выкручиваться при оформлении потребительских кредитов, подтверждают автодилеры. «На сегодняшний день мы самостоятельно занимаемся идентификацией клиента в кэптивных банках, – рассказывает директор по продажам финансовых услуг ГК «Автодом» Сергей Захаров. — Другие банки организуют выезд сотрудников в дилерский центр или приглашают клиента к себе в офис для подписания кредитного договора».

По его мнению, инициатива АРБ будет положительно воспринята дилерами при условии выплаты вознаграждения за выполнение данной работы. Вопрос экономии для банков достаточно сложный, но как минимум они сократят фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников, которые занимались этой работой, добавил Захаров. Но придется платить вознаграждение дилерам. Выгода для клиентов будет заключаться исключительно в удобстве — общении в «одном окне» и отсутствии необходимости ждать приезда сотрудника банка в дилерский центр.

«У нас часть сотрудников дилерских центров трудоустроены по совместительству в банке и могут от имени банка проводить идентификацию клиентов, — отмечает директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков. — Однако пользоваться этим правом требуется не часто, так как на территории дилерского центра, как правило, находятся штатные сотрудники банка, которые делают всю работу по идентификации и документальному сопровождению сделок».

Автодилерам и без поправок в законодательстве ничего не мешает взять на себя эту работу, если бы это было востребовано и оплачивалось банками. Но банки предпочитают размещать своих сотрудников на территории дилерского центра. «Это делается для продаж услуг банков, удержания доли продаж банка в автосалоне и т. п., — поясняет собеседник «Газеты.Ru». – Поэтому услуги по идентификации клиентов со стороны дилера банкам почти не требуются. Вряд ли принятие данных поправок что-либо поменяет в сложившейся схеме работы».

Оптимизация, диджитализация

Большинство банков, в которые обратилась «Газета.Ru», отказались от комментариев. В «Росбанке» считают инициативу преждевременной, так как российском рынке пока присутствует достаточно ограниченное количество компаний, обладающих необходимой экспертизой. Для клиентов это будет позитивный опыт, так как в одном «хабе» будет собираться информация, используемая для идентификации клиента. «Доступ к этой информации смогут получить все кредитные организации», — отметили в «Росбанке».

Независимые эксперты также отмечают, что поправки могут повлиять на присутствие банков в регионах: будет меньше физических отделений, зато появится возможность работать в любом из них онлайн через посредников.

«Если такое решение будет принято, это поможет банкам оптимизировать операционные расходы, — считает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. — По сути, предлагается процесс идентификации клиентов перевести на комиссию. В каких-то случаях это может привести к оптимизации региональных сетей банков. В целом данную инициативу стоит рассматривать как продолжающуюся диджитализацию банков».

По его словам, важно, чтобы идентификация третьими лицами не несла в себе дополнительных рисков для банков, так как может возникнуть поле для мошенничества.

Кредитным организациям нужно будет придумать дополнительный контроль. Что касается выгоды, то стоимость привлечения клиентов для банков может действительно снизиться. Но будут ли готовы банки этой выгодой делиться с клиентами и удешевлять продукты — вопрос.

«Это, несомненно, поможет банкам сэкономить, — соглашается старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия», начальник отдела онлайн-продаж «Морского банка» Антон Рогачевский. — Проще привлекать к данному вопросу агентов, брокеров и т.д., которые работают не на фиксированном окладе, а на некоем проценте от сделок».

Однако, по его мнению, банкам по-прежнему нужны будут люди для обработки поступившей информации. Не все будут готовы попрощаться со своими сотрудниками и отдать свою деятельность под контроль третьих лиц.

Предлагаемая АРБ инициатива имеет мало шансов на реализацию, считает Рогачевский. Но даже если поправки будут приняты, для банков возникают определенные риски, такие как утечка клиентов и передача их в другой банк, предоставление недостоверной информации и т.д. «Поэтому в данном направлении вряд ли что-то изменится», — подытожил он.