Валютная подушка: эксперты рассказали, стоит ли сейчас закупаться

Согласно данным Мосбиржи, 8 июля случился прострел пары USD/RUB — соотношение доллара к рублю превысило отметку 75 впервые со 2 мая. По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, особого ажиотажа на бирже не наблюдается, но присутствует преобладание покупки валюты, что довольно нетипично для такой ситуации.

По состоянию на 9 июля доллар находится на уровне 74,28 руб., хотя еще 29 июня стоил всего 72,13 руб. Что касается евро, 28 июня соотношение его пары с рублем составляло 85,9. Ситуация резко изменилась 8 июля, когда курс евро в моменте достиг отметки в 89 руб., день спустя евровалюта немного скорректировалась и стала стоить 88,1 руб. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объясняет это тем, что

по прогнозам на третий квартал ослабление рубля к доллару до 74,5 было ожидаемо. Однако того, что произойдет такой резкий рост, спровоцированный внешними факторами, не предполагалось. В частности, эксперт перечислил некоторые события, которые пошли не по сценарию: несостоявшаяся договоренность о повышении добычи нефти в рамках ОПЕК+, превышающая прогнозы инфляция в России и ужесточение монетарной политики США.

Заседание стран-участниц картеля трижды переносилось, но так и не завершилось вынесением рекомендаций по восстановлению предложения на нефтяном рынке. Инфляция в России достигла уровня в 6,5%, что превысило все прогнозы и ожидания и стало максимальным показателем с 2017 года. Президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC сообщил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки уже в конце 2022 года, так как инфляция набирает обороты быстрее, чем того ожидала ФРС.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в свою очередь, связывает сложившуюся ситуацию с ожиданием очередного повышения ключевой ставки, которое скорее всего произойдет для корректировки темпов роста инфляции.

Это подтверждает и эксперт из «Фридом Финанс». Он говорит, что нельзя исключать вероятность июльского повышения ключевой ставки Банком России как минимум на 0,25 п.п. Население увеличивает объемы кредитования, чувствуя тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. Инвесторы перекладываются из рублевых ОФЗ (спрос на которые упал) в валютные облигации. В качестве отдельной причины, хоть и не столь значительной, Зельцер выделяет и сезонный фактор оттока.

Как считает Максим Петроневич, помимо ключевой ставки на повышение волатильности рубля повлияли так называемые «ножницы» экспортных пошлин. Высокие интервенции Минфина, которые зависят от цен на нефть, наслаиваются на негативную конъюнктуру рынка. В этом случае интервенции остаются высокими, в то время как в отношении экспорта начинают преобладать более консервативные ожидания. Эксперт объясняет, что пошлины зависят от уровня цен на нефть с временным лагом, то есть — месяц назад. Если цены тогда были высокими, то сейчас пошлины и интервенции Минфина высоки. И если вдруг цены падают, то получается, что экспорт низкий, а пошлины — высокие.

Также он отметил, что в стратегию Банка России и Минфина скорее всего не входят дополнительные меры для укрепления рубля, так как рубль находится достаточно далеко от своих апрельских максимумов (77,4 рубля за доллар и 92,12 за евро) и пока не представляет угрозы для ускорения инфляции. «Для Минфина более слабый рубль означает более высокие доходы, которые могут быть направлены на уменьшения дефицита бюджета», — добавил Петроневич.

Отвечая на вопрос, стоит ли диверсифицировать свои активы, покупая более экзотичную валюту (например, швейцарские франки или японские иены), Максим Петроневич сказал, что непрофессиональным инвесторам без прямого доступа на финансовый рынок не стоит связываться с такими активами. Дело в том, что издержки их конвертации в обменниках с немалой долей вероятности перебьют доходность от выигрыша на валютной разнице.

Михаил Зельцер, в свою очередь, также предупреждает: «Экзотические валюты требуют знаний и повышенного внимания. Вопрос их ликвидности тоже нужно учитывать».

По мнению основателя «Школы Практического Инвестирования» Федора Сидорова, диверсифицировать свои активы можно, и для этого подойдет стратегия планомерной закупки валюты. Он также поясняет, что валюту лучше закупать небольшими порциями и когда на это есть средства, снижая таким образом риски. Сидоров советует обратить внимание на швейцарский франк и валюты стран азиатско-тихоокеанского региона.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что рубль, по всей вероятности, вернет свои позиции ближе к концу месяца и будет находиться где-то в диапазоне 72,5-73 по отношению к доллару и 85,5-86 к евро.