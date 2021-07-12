Бизнес вытянул региональные бюджеты

Наибольший прирост поступлений от налога на прибыль в первом полугодии 2021-го отмечается в регионах, на территории которых расположены крупные металлургические предприятия, рассказали «Газете.Ru» в АКРА. В целом же 66 субъектов исполнили бюджет с профицитом. Однако второе полугодие пройдет не так гладко — из-за нарастающей третьей волны коронавируса, предупреждают эксперты.

В лидерах по росту поступлений от налога на прибыль оказались Белгородская, Липецкая и Вологодская области, где показатель составил 234%, 230% и 203% соответственно.

«На доходную часть региональных бюджетов в первую очередь оказали влияние налоговые доходы, в основном налог на прибыль организаций и НДФЛ, так как их совокупная доля стабильно формирует 2/3 налоговых и неналоговых доходов совокупных региональных бюджетов, — пояснил «Газете.Ru» автор исследования, старший аналитик Группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Наибольший прирост налога на прибыль, по словам аналитика, отмечается в регионах, на территории которых расположены крупные металлургические предприятия. Поэтому 2021 год может стать благоприятным для Липецкой, Белгородской, Вологодской, Свердловской, Курской и Челябинской областей.

Доходы от налога на прибыль в целом по стране увеличились более чем на треть в сравнении с 2020 годом и на 13% в сравнении с тем же периодом 2019 года. При этом поступления по налогам на имущество за анализируемый период выросли на 13%, тогда как в первой половине прошлого года они снизились на 7% к показателю за первую половину 2019-го.

«На рост НДФЛ основное влияние оказала динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: на 1 мая заработная плата выросла почти по всем регионам (за исключением Ненецкого автономного округа), в среднем по стране ее рост составил 14%», — сообщил Паршин «Газете.Ru».

Увеличение сборов налогов на товары и услуги в первую очередь спровоцировало перераспределение акцизов в пользу региональных бюджетов. Вместе с доходной частью региональных бюджетов расходная часть также выросла, но менее значительными темпами, подчеркивают в рейтинговом агентстве. Совокупные расходы региональных бюджетов в первой половине 2021-го выросли на 7% в годовом сопоставлении.

Девяти регионам удалось даже сократить совокупные расходы в первой половине 2021 по сравнению с первой половиной 2020 года. «В большей мере, на динамику в этих регионах оказало снижение в таких видах расходов, как здравоохранение и национальная экономика», — отмечает Максим Паршин.



Таким образом,

в первой половине 2021 года доходы региональных бюджетов значительно превысили их расходы, в связи с чем 66 регионов исполнили бюджет с профицитом. В лидерах по профициту — Москва (более 55 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 25 млрд рублей) и Красноярский край (более 28 млрд рублей), а также Тюменская и Челябинская области, Самарская область, Белгородская, Липецкая и Сахалинская области.

Наибольший прирост налога на прибыль, по словам аналитика, отмечается в регионах, на территории которых расположены крупные металлургические предприятия. Поэтому 2021 год может стать благоприятным для Липецкой, Белгородской, Вологодской, Свердловской, Курской и Челябинской областей.

Однако в целом по регионам расходы продолжают расти и к концу года количество профицитных регионов сократится, предупреждают в рейтинговом агентстве.

Директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фаттахова финансовые показатели регионов в первом полугодии не удивляют. «В текущем году мы наблюдаем устойчивый рост промышленного производства (около 12% год к году), что в том числе обеспечило рост доходов бюджетов регионов по налогу на прибыль», — говорит он.

Экономист объясняет, что

расходы региональных бюджетов в первую очередь снизились за счет сокращения затрат по направлению здравоохранение более чем на 20%, что объяснялось высокой базой прошлого года и свидетельствовало о нормализации эпидемиологической обстановки, возвращению к допандемийным нормальным значениям.

Он, как и аналитики АКРА, считает, что второе полугодие столь блестящих результатов не даст. «С учетом развития третьей волны и продолжающегося роста числа заболеваний, введения ограничений в ряде регионов мы можем прогнозировать замедление темпов снижения затрат по данному направлению. При этом мы рассчитываем, что годовой объем расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на здравоохранение в 2021 году не превысит значений 2020 года», — подчеркивает Фаттахов.

Модель бюджетной системы позволяет оценить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов на уровне 10,5 трлн руб. в текущем году, что на 2,4 трлн руб. выше, чем плановый показатель Федерального казначейства (8,1 трлн руб.).

«Газета.Ru» направила запросы в администрации Липецкой, Мурманской и Белгородской областей с просьбой оценить текущие бюджетные параметры и поделиться прогнозами о предстоящих доходах. На момент публикации материала ответ поступил из Липецкой области.

«Доходы бюджета Липецкой области в 2021 году запланированы на уровне 62,8 млрд рублей», — сообщили в областной администрации.

Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений — 51,5 млрд рублей, в том числе налога на прибыль (20,4 млрд руб., 39,6%), НДФЛ (14,2 млрд руб., 27,5%), акцизов (8,8 млрд руб., 17%). Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета в региональный в 2021 году должно поступить 11,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия профицит регионального бюджета составил более 17 млрд рублей.