Знойные цены: что еще подорожает из-за жары

Аномальная жара захватила Северное полушарие. В Портленде, штат Орегон, из-за температуры встали городские трамваи, поскольку электрокабели фактически расплавились. Недалеко от Сиэтла на основных автомагистралях потрескался асфальт. Энергетическая компания Avista, обслуживающая некоторые районы Вашингтона и Айдахо, вынуждена была проводить отключения электроэнергии из-за высокого спроса – людям как-то нужно охлаждать помещения. «Газета.Ru» выяснила, как резкое потепление сказывается на экономике в разных странах.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в прошлом году только 22 экстремальных погодных явления – от циклонов и ураганов до засухи – обошлись в $95 млрд. Для Европы в этом смысле стал самым дорогостоящим июнь 2021 года. Из-за природных катаклизмов общая сумма убытков составила $4,5 млрд, подсчитала страховая компания Aon. Предыдущий рекорд – $4,3 млрд – был в 2013 году. Самые большие страховые выплаты за всю историю ожидаются в Австрии, Швейцарии и Чехии.

В России пока только учатся подсчитывать климатические риски. Но, по оценкам Росгидромета, потепление климата здесь происходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Особенно это заметно по северным регионам, в которых тает вечная мерзлота. По оценке Минэкономразвития, 104 природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в прошлом году обошлись в 12,4 млрд рублей. Ущерб от прошедшего этим летом циклона в Крыму оценивается в 12,5 млрд рублей (данные Aon).

Пожары

Самый существенный ущерб жаркая погода наносит лесам. Однако мало кто подсчитывает экономические потери, которые приносят лесные пожары. Их распространение уже отмечают на северо-востоке России, западе Канады и западе США, передает Всемирная метеорологическая организация.

В США наиболее значительные лесные пожары были в Аризоне, Нью-Мексико и Юте. Но при сохранении аномальной жары климатологи прогнозируют рост их числа, особенно в Калифорнии. Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) за последние два года регулярно фиксировала рост числа пожаров в России, в том числе за полярным кругом. В этом году огонь пока не добрался до Арктики, но ученые не исключают повторения катастрофической ситуации предыдущих двух лет.

Сельское хозяйство

Ущерб от засухи для сельского хозяйства более ощутим в экономической деятельности. Фермеры в США вынуждены собирать урожай по ночам из-за невыносимых условий работы. Часть продовольствия — под угрозой уничтожения, что может подстегнуть начавшуюся глобальную продовольственную инфляцию.

«Для сравнения, за период с 1998 по 2017 годы ущерб, причиненный засухой, составил около $124 млрд, поэтому риски, которые создают природные катаклизмы, не стоит недооценивать, – говорит финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig Марго Пажинская. – Мы уже видим, как рекордно высокие температуры повлияли на рынок».

Так, по ее словам,

из-за засухи в Бразилии увеличилась стоимость кофе, что ведет к удорожанию ряда других продуктов в Европе, например, шоколада (половину импорта осуществляют Бразилия и Вьетнам). Какао, сахар, кофе, пальмовое масло, соевые бобы наиболее чувствительны к климатическим изменениям. Поэтому цены на них могут вырасти. Еще один продукт в зоне риска – это зерно.

«Засуха в США, а также в ряде других крупнейших сельскохозяйственных стран – Бразилии, Австралии, Индии и странах СНГ – может привести к дефициту и росту цен на зерновые продукты, – говорит Пажинская. – В России сейчас подорожание не прогнозируется, но уже осенью может наблюдаться его дефицит, экспорт зерновой и другой сельскохозяйственной продукции временно прекратится, поэтому цены заметно вырастут».

По ее словам, в ближайшее время в России также ожидается повышение цен на ягоды, орехи, грибы и травы. Это тоже связано с увеличением экспорта и аномальными условиями, которые привели к росту затрат на сбор дикорастущей продукции.

Между тем в начале июля в Татарстане был введен режим ЧС в 38 муниципальных районах. Причина – аномальные температуры. По данным начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергея Захарова, подобные засухи, какие были в июне, отмечались только в 1989, 1998 и 2010 годах. Недостаток осадков приводит к негативному влиянию на почву.

Засуха, по словам Захарова, также отмечается в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии. Сложной ситуацию можно назвать в Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях. Режим ЧС необходим для того, чтобы фермеры, застраховавшие свои посевы, могли получить выплаты, а также пролонгировать свои кредиты.

Потребительские изменения

Прошедший июнь, по данным Росгидромета, стал вторым самым теплым июнем в истории России – рекорд был зафиксирован в 2012 году. Июль тоже может оставить след в «метеорологической летописи». Так, 14 июля температура в Москве достигла 34,1°С. Она соответствовала абсолютному максимуму для этого дня, который был установлен 70 лет назад в 1951 году. Предыдущий день – 13 июля – максимум 1936 года побил на 1,2°С (до 33,6°С).

«Изменение климатической ситуации влияет не только на ценовую политику в отношении продуктов питания, но и на другие сферы, такие как электроэнергия, транспорт и потребление воды, – отмечает Пажинская. – В ряде стран Прибалтики и Восточной Европы наблюдалось значительное повышение стоимости электричества – более €100 за МВт·ч».

Больше стали тратить и в России – потребление электроэнергии с начала лета выросло на 5,8% по сравнению с прошлогодними показателями. И это не могло не сказаться на ценах: сейчас они находятся у исторического максимума в 1600 руб./МВт·ч.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников считает, что поводов для паники пока нет. Для США жаркое лето, скорее, норма, чем исключение. «Даже если просто взглянуть на карту мира, видно, что все штаты находятся по широте ниже нашего Саратова, – объясняет он. – То есть это широты Турции, Узбекистана, Италии и даже севера Ирана».

При высоких температура люди всегда включают кондиционеры, пьют больше воды, стараются меньше двигаться. Отсюда и изменения в потреблении – растут спрос на мороженое, воду, кондиционеры и вентиляторы, солнцезащитную косметику, таблетки от головы и живота.

«Обычно в кондиционированных офисах крупных компаний достаточно комфортно, – говорит Черников. – Однако при экстремальной жаре в США многие компании среднего бизнеса закрылись на время «потепления», как и многие рестораны и ТЦ. В России жара последних недель особенно ни на что не повлияла – для наших обычных погодных условий такая температура редкий и краткосрочный гость».