Ставки вверх: у заемщиков осталась неделя на дешевые кредиты

В пятницу, 23 июля, Центробанк повысит ключевую ставку, и существенно. В этом не сомневается ни один из банковских аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru». И большинство полагает, что повышение составит сразу 100 б.п.

Принять решение о повышении ключевой ставки на заседании в следующую пятницу 23 июля ЦБ подталкивает высокая годовая инфляция. В июне она достигла 6,5%, по данным Росстата, тогда как еще в мае составляла 6%. «Хотя ее месячные темпы снижаются – рост цен составил 0,69% в июне по сравнению с майскими 0,74%, их торможение все равно остается медленным, – указывает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. – К тому же появился новый риск ускорения инфляции, связанный с ослаблением рубля».

Данные июля тоже остаются тревожными. За неделю с 6 по 12 июля потребительская недельная инфляция замедлилась и составила 0,06% (неделей ранее – 0,46%). В годовом выражении она снизилась до 6,56% на 12 июля по сравнению с 6,6% на 5 июля.

Причиной замедления Минэкономразвития называет снижение стоимости туристических и регулируемых услуг (после этапа индексации коммунальных услуг с 1 июля), а также сезонное удешевление овощей и фруктов. Непродовольственная инфляция остается повышенной: 0,27% за неделю с 6 по 12 июля против 0,38% неделей ранее. Дорожают в основном автомобили и стройматериалы.

Проактивное реагирование

На неминуемое повышение указывает и ужесточившаяся риторика ЦБ – Эльвира Набиуллина прямо заявила, что на предстоящем заседании будет рассматриваться повышение ключевой ставки сразу на 100 б.п. до 6,5%. Еще один фактор – пересмотр регулятором своих прогнозов по инфляции. «Когда Банк России пересматривает прогнозы, он может повысить ставки значительней», – замечает Рапохин.

В результате «Сбербанк» и ряд других банков вслед за ним повысили свои прогнозы относительно ключевой ставки. Из 20 крупнейших банков, в которые обратилась «Газета.Ru», на данный момент свою позицию сформировали только 11. И пятеро из них считают шаг в 100 б.п. наиболее вероятным.

«Ожидаю повышения на 100 б.п. хотя еще неделю назад полагала, что может быть достаточно повышения всего на 75 б.п.»

, – признается руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова. По ее словам, движение ключевой ставки до 6,5% обосновано ростом выше ожиданий цен в июне, значительным ускорением инфляции услуг (с 3,2% г/г до 4% г/г). Такими темпами, по мнению эксперта, к концу июля уровень годовой инфляции может достичь 7%.

ЦБ будет выбирать между повышением ключевой ставки на 50 и 100 б.п., считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Но

базовый сценарий банка – все-таки подъем сразу на 100 б.п. «В любом случае ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику»

, – отмечает аналитик.

По его мнению, ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике – как по депозитам, так и по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому предстоящая неделя – самое благоприятное время для заемщиков, чтобы взять новый долг или рефинансировать старый под все еще низкие ставки.

«По нашим прогнозам, инфляция достигнет своего пика осенью вблизи 7% г/г, – говорит Васильев. – Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 6,2% г/г. К целевым 4% рост потребительских цен вернется во второй половине следующего года».

В пользу сохранения высокой инфляции, по его словам, выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, повышенные инфляционные ожидания, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, сохраняющиеся дефициты в отдельных сегментах рынка, удорожание топлива и контейнерных перевозок, частично закрытые внешние границы, «зеленый» переход.

Проинфляционным фактором также является ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ. «Также не исключаем, что высокая цена на нефть в рублях, дополнительные доходы бюджета, выборы в Госдуму в сентябре – все эти факторы приведут к некоторому дополнительному увеличению госрасходов позднее в этом году, – перечисляет аналитик. – Наконец,

потенциальное ужесточение монетарной политики ФРС на фоне высокой инфляции в США создает риски оттока капитала с развивающихся рынков и риски ослабления рубля. Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала».

Факторы, определяющие ускоренный рост цен, носят устойчивый характер, отмечает руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев. Банк России вынужден действовать проактивно, чтобы не допустить закрепления инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне. Действия же монетарной политики, по его мнению, имеют отложенный эффект на инфляцию в несколько кварталов, именно поэтому сейчас шаг повышения должен быть существенным.

«Инфляция остается высокой, так что даже столь значимое повышение ключевой ставки приведет к тому, что в терминах реальных ставок, ключевая ставка останется слабо отрицательной»

, – объясняет, в свою очередь, старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Шаг для маневра

По мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгения Кошелева, регулятор будет склонен «повысить раньше и меньше, чем позже и сильнее». При отсутствии гипотетических сюрпризов ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) будет смещено в пользу июльского заседания. Однако этот маневр, по его мнению, составит 75 б.п., чтобы иметь возможность добавить 25 б.п. на сентябрьском заседании.

С одной стороны, рынок ждет решительных действий, издержки компаний растут, экономика восстанавливается на фоне сохраняющейся кредитной активности. С другой стороны, сезонность в ближайшие недели внесет коррективы и восстановление естественным образом замедлится.

Понимая это, ЦБ может поднять ставку на 75 б.п., считает начальник управления макроэкономических исследований и стратегического анализа «ЮниКредит Банка» Артем Архипов. Дополнительные 25 б.п. случатся позднее. Старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков полагает, что повышение ключевой ставки в июле больше, чем на 50 б.п. будет избыточным. «Столь сильное ужесточение (+225 б.п. относительно минимума 2020 года) не соответствовало бы масштабу ценового шока и поставило бы Россию в один ряд с Бразилией и Украиной, – говорит он. – Там отклонение от цели по инфляции, послужившее поводом для ужесточения денежно-кредитной политики, составило порядка 4 п.п., то есть вдвое больше, чем в России». По его мнению, необходимости в экстренном шаге в 100 б.п. нет. Прогнозируемые 50 б.п. скорее отражают масштаб рисков и оставляет пространство для маневра в ближайшие кварталы в случае необходимости.

7% к концу года

Большинство экспертов пока еще не готовы давать прогнозы ключевой ставки к концу года. Для этого нужно посмотреть на комментарии регулятора после предстоящего пятничного заседания, объясняет Артем Архипов. Это позволит понять степень жесткости настроя ЦБ по отношению к политике в области ставок на ближайшие месяцы. «Пока мы полагаем, что ориентиром для ключевой ставки на конец года является значение 6,5%», – говорит он.

«Если мой прогноз движения ставки на 6,5% в июле оправдается, то на конец года следует ожидать ставку на уровне 7% минимум», – отмечает Наталия Орлова. Это связано с риском, что во втором полугодии ФРС может начать ужесточать риторику, что, в свою очередь, приведет к ослаблению рубля. Такой дополнительный фактор инфляционного давления может заставить ЦБ дополнительно ужесточить ДКП. Кроме того, в 2022 году темпы роста экономики будут ниже значений этого года, и это усложнит борьбу с инфляцией в следующем году.