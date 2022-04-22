От пьянства до рукоприкладства: звезды, которым не повезло с мужьями

Первый муж Умы Турман был алкоголиком, супруг Дениз Ричардс — дебоширом, а Эмбер Херд до сих пор выясняет отношения с Джонни Деппом в суде, обвиняя его в домашнем насилии. В день рождения Эмбер Херд (22 апреля актриса отпразднует 36-летие) «Газета.Ru» вспоминает знаменитых женщин, которым не повезло с мужьями.

Эмбер Херд

В Голливуде у Эмбер Херд неоднозначная репутация. Кто-то называет американскую актрису разлучницей (14-летние отношения Джонни Деппа и Ванессы Паради несмотря на двоих общих детей рухнули после знакомства актера с Херд), а кто-то женщиной, которая притягивает неудачи, имея в виду ее короткий брак со звездой «Пиратов Карибского моря».

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, но уже в мае 2016 года актриса подала на развод.

Спустя месяц журнал People опубликовал фото девушки с синяками и ссадинами на лице, а в 2018 году Херд написала в The Washington Post статью, где сообщила, что стала жертвой домашнего насилия. Кроме того, портал TMZ передавал слова актрисы о том, что ее супруг за 15 месяцев брака «почти не бывал трезвым» и время от времени употреблял наркотические вещества. Джонни Депп, Скарлетт Йоханссон и другие звезды, терявшие роли из-за скандалов Джонни Депп против Эмбер Херд, Скарлетт Йоханссон против трансгендеров, Меган Фокс против Стивена Спилберга и... 21 ноября 13:10

Суды по этому делу продолжаются до сих пор, поток взаимных упреков супругов не иссякает. Депп говорит, что никогда не поднимал руку ни на одну женщину, и уверяет, что это Херд его избивала. Голливудский актер до сих подсчитывает, сколько денег потерял из-за обвинений в насилии (например, Депп лишился контракта с Warner Bros., в рамках которого должен был сыграть Грин-де-Вальда в пяти фильмах франшизы «Фантастические твари»).

Ума Турман

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Брак Умы Турман и Гэри Олдмана продлился недолго — с 1990 по 1992 год. В интервью Vanity Fair в 1996 году актриса называла Олдмана своей первой любовью (когда они познакомились, Уме было 18 лет, а Гэри — 30 лет), но призналась, что эти «безумные» отношения закончились так, как должны были закончиться.

«Безумие» отношений заключалось в алкогольной зависимости Олдмана. Юная актриса не стала мириться с пагубными привычками любимого человека. «Я был одержим водкой. Она становилась частью меня. Утром на моем языке появлялся черный налет, но я винил в этом ополаскиватель. Я врагу не пожелаю быть во власти алкоголя. Это ад», — вспоминал оскароносный актер в интервью Los Angeles Times в 2021 году.

Олдман завязал с горячительными напитками, но это произошло лишь в 1999 году.

В беседе с Playboy актер признался, что не прибегал к какой-либо программе, чтобы избавиться от зависимости — он просто захотел бросить пить и сделал это: «…достаточно осознать, что у тебя есть проблема и ты не контролируешь свою жизнь. Ужасно осознавать, что ты именно в том состоянии, которое люди называют болезнью».

Дениз Ричардс

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Наказание в виде 300 часов общественных работ за нанесенные женщине побои (1997 год), госпитализация из-за передозировки наркотическими веществами (1998 год)… В 2002 году Дениз Ричардс вышла замуж за человека с запятнанной репутацией. В своих мемуарах актриса оправдывала Чарли Шина, уверяя, что на момент свадьбы он уже был абсолютным трезвенником. У пары родились две дочери, но терпения Ричардс хватило всего на четыре года. Билли Портер, Кончита Вурст, Мэджик Джонсон и другие звезды, которые живут с ВИЧ Звезда «Позы» и грядущей «Золушки» Билли Портер признался, что уже 14 лет живет с... 20 мая 20:29

Дениз подала на развод, указав, что супруг страдает игроманией, изменяет ей с проститутками, публикует в Сети свои интимные фотографии. Суд был не на стороне Шина — ему запретили приближаться и к бывшей жене, и к дочерям. Наладили отношения экс-супруги спустя несколько лет после развода.

В 2015 году в эфире программы Today на телеканале NBC Шин заявил, что ВИЧ-инфицирован, пояснив, что узнал о своем диагнозе примерно четырьмя годами раньше.

Шэрон Осборн

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В 2021 году Variety сообщил, что об отношениях «великого и ужасного» Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм. По словам Шэрон, их отношения «временами были дикими, безумными и опасными».

Рок-музыкант не скрывал, что в его жизни был и алкоголь, и наркотики. В 1979 году за опасные зависимости Оззи уволили из группы Black Sabbath, а спустя 10 лет он оказался в тюрьме за покушение на жизнь Шэрон.

Насыщенная подобными событиями жизнь Осборна заинтересовала ученых. В 2010 году исследователи из Массачусетса обратились к артисту с просьбой изучить его биоматериал.

Выяснилось, что в генах Оззи есть мутация, которая делает его практически невосприимчивым к воздействию алкоголя.

Кроме того, определилась предрасположенность артиста к наркотической зависимости, писал New York Post.

В 2020 году в интервью передаче Good Morning America Оззи Осборн признался, что столкнулся с одной из форм болезни Паркинсона. Шэрон, победившая рак толстой кишки и сделавшая мастэктомию (удаление молочной железы), мужа не бросила.

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В 1996 году в интервью The Daily Mirror Анджелина Джоли призналась, что ранее употребляла наркотики. «Я прошла через опасные и темные времена, но мне удалось выжить» — заявляла она и с сожалением подчеркивала, что не всем повезло так же, как ей. Выжить удалось и ее мужу Брэду Питту. Однако их брак рухнул.

В интервью австралийскому GQ актер признавался:

«Я не могу припомнить ни одного дня еще со времен окончания колледжа, когда бы я не пил, не курил косяк или что-то в этом роде. Я бросил все, кроме алкоголя, когда завел семью. Но в определенный момент я не справился и с этим: я пьянствовал слишком много».

В браке у пары родились трое детей, еще троих Джоли и Питт усыновили. Спустя почти три года судов развод все-таки состоялся.