Одни родители считают, что ребенок ни в коем случае не должен видеть их без одежды, поскольку это интимная часть их жизни. Другие не видят ничего плохого, чтобы переодеться в присутствии сына или дочери. Кто из них прав? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи Елена Демченко, Дарья Милай, Юлия Токарчук и юрист Елена Ермолаева.

Дети до трех лет

Пока ребенку не исполнилось три года, родители могут спокойно переодеваться в его присутствии. Об этом сообщила семейный психолог, преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Елена Демченко:

«До трех лет дети не переживают о том, как они выглядят, что о них думают, и не обращают внимания на других. У них еще не сформировано то самое чувство стыда. Поэтому, если в этом возрасте ребенок увидит родителя переодевающимся или обнаженным, он просто не обратит на это внимание».

Несмотря на эту особенность детской психики, психолог уточняет, что родители должны подумать о том, чтобы в дальнейшем такого не происходило, ведь ребенок растет и развивается.

Дети до трех лет активно исследуют мир и свое собственное тело, и некоторым взрослым может показаться, что их тело тоже вызывает у ребенка интерес. Поэтому многие родители считают, что прятаться при переодевании следует даже перед трехлеткой. Клинический психолог и психотерапевт Дарья Милай не разделяет такую точку зрения и предупреждает родителей:

«Если взрослые стараются прятать свое тело от малыша, которому еще не исполнилось 3 года, в более взрослом возрасте у ребенка может возникнуть нездоровый интерес к чужой наготе. Чем больше родитель прикрывает свое тело, тем больше любопытства возникает у детей».

Дети в возрасте трех-четырех лет

До какого возраста ребенка отец может переодеваться перед дочерью, а мать перед сыном?

Юлия Токарчук психолог-педагог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ отвечает на этот вопрос так:

«В обоих случаях желательно до 3-4 лет, пока ребенок не реагирует на эту ситуацию. В этом возрасте дети начинают осознавать свою полоролевую идентичность и испытывать чувство стыда».

По этому вопросу мнения экспертов не разошлись – психологи Демченко и Милай также упомянули возраст 3-4 года как срок, когда родителям лучше всего перестать переодеваться в присутствии ребенка.

Дети в возрасте четырех-шести лет

Как объясняет Елена Демченко, к 4-5 годам дети начинают иначе себя ощущать: «Теперь ребенок задумывается о своей телесности, о телесности тех, кто его окружает, об отличии своей телесности и ребенка другого пола. Родители должны быть готовы отвечать на детские вопросы. Но не нужно сейчас заниматься сексуальным просвещением, важно отвечать на базовые вопросы».

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Ближе к пяти годам многие дети начинают подглядывать за родителями. Дарья Милай подчеркивает, что проявлять интерес к нагому телу в этом возрасте – это нормально, поэтому взрослым нельзя стыдить или ругать ребенка за его любопытство. Вместо этого эксперт советует спокойно объяснять сыну или дочери, что папа не может переодеваться перед дочерью, а мама перед сыном. Благодаря этому у ребенка формируется здоровое чувство стыда.

Дети старше семи лет

Елена Демченко объясняет, что с 7 до 9 лет ребенок уже четко себя идентифицирует, понимает свой пол. Поэтому в школе, например, на уроках физкультуры идет четкое разделение раздевалок. В этом возрасте дети уже стесняются переодеваться перед родителем другого пола. Поэтому эксперт рекомендует мамам и папам:

«С 7 лет особенно важно не нарушать границы ребенка и устанавливать свои, воспитывать в нем уважение к своей и чужой телесности. Можно ввести правило – всегда стучать перед тем, как зайти в комнату к ребенку, он, в свою очередь сможет перенять это правило и будет благодарен вам за это в дальнейшем».

Если родители продолжают переодеваться при взрослеющем ребенке

Семейный психолог Демченко не советует родителям выбирать такую тактику:

«Обнажаясь при ребенке постоянно, вы навязываете ему свою позицию, не учитывая темперамент и предпочтения его самого. Вы не знаете, какие он сделает выводы из увиденного».

Эксперт подчеркивает, что нужно воспитывать здоровое отношение к телу и обязательно разговаривать с ребенком, когда у него появляется интерес к вопросам тела или секса.

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А как отразится на детской психике ситуация, если мать будет переодеваться перед сыном-подростком, а отец перед дочерью такого же возраста? Юлия Токарчук предупреждает:

«Такая ситуация может привести к тому, что подросток будет испытывать сильный психологический дискомфорт и дистанцируется от родителей. Раскрепощенность родителей не должна оказывать давление на детей».

Также эксперт отмечает, что в подростковом возрасте личное пространство для ребенка имеет огромное значение. Особенно остро подростки воспринимают нарушение интимного пространства – например, если кто-то зайдет к ним в душ или, не постучавшись, заглянет в комнату. Этот непростой период взросления требует особой деликатности и чуткости со стороны родителей.

Что делать, если ребенок увидит вас без одежды

Елена Демченко подчеркивает, что лучше не допускать ситуации, когда ребенок заходит в комнату и видит родителей или одного из них в обнаженном виде. Однако эксперт дает совет на случай, если такое произошло:

«Не надо паниковать, кричать на ребенка, хлопать дверью и превращать все в катастрофу. Но и нельзя спокойно продолжать заниматься своими делами, лениво одеваться и делать вид, что ничего не произошло. Лучше спокойно попросить выйти из комнаты, одеться, потом предложить ребенку обсудить происшедшее. Без чувства вины и обвинения. То есть не должно быть таких слов, как «Мне было неловко, тебе, возможно, тоже. Ты хочешь об этом поговорить?» Родитель, в первую очередь, сам должен понимать, что это жизненная ситуация, так бывает. Но это не должно становиться нормой».

Разрешает ли закон переодеваться при детях

«Право не регулирует все аспекты отношений, которые возникают между людьми. Государство не вмешивается во взаимодействие людей без особой необходимости. Особенно, когда речь идет о семейных отношениях. В законодательстве отсутствуют нормы, прямо запрещающие родителям переодеваться перед детьми. Такие действия сами по себе не образуют состав правонарушения или преступления», — рассказала Елена Ермолаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры прикладной юриспруденции и правового регулирования бизнеса Университета «Синергия».

Также эксперт отметила, что в Семейном кодексе есть лишь общее положение, согласно которому родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

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При этом Елена Ермолаева подчеркнула, что здесь не идет речь о действиях со скрытым мотивом, направленным на причинение вреда ребенку либо на удовлетворение противоправных интересов взрослого человека: «В противном случае закон, несомненно, защищает несовершеннолетнего и предусматривает соответствующее наказание в зависимости от направленности умысла».

Таким образом, уголовно наказуемым может считаться и переодевание перед ребенком, если оно совершалось с противоправным умыслом.