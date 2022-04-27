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Семья и Дети

«Голову как будто погружают под воду»: как храп подрывает здоровье

Сомнолог Новиков и кардиолог Байдина предупредили, что храп грозит удушьем и гипертонией

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Храп – это не просто неприятный для окружающих звук, а свидетельство того, что в организме человека нарушаются жизненно важные процессы. Об опасности храпа «Газете.Ru» рассказали сомнолог Максим Новиков и кардиолог Валентина Байдина, а о методах лечения – отоларинголог Игорь Маневич и стоматолог-ортопед Григорий Кулясов.

Как храп влияет на дыхание и сон

Как объясняет Максим Новиков, сомнолог, пульмонолог АО «Медицина», член Европейского и Российского респираторного общества, храп – это звуковой феномен, который возникает во время прохождения воздуха через суженные дыхательные пути. Во время сна мышцы языка и мягкого неба расслабляются, и при дыхании возникает их вибрация, что проявляется храпом.

Для храпящего опасен не дребезжащий звук, который мешает спать его семье, а синдром ночного апноэ – внезапная остановка дыхания во сне.

Максим Новиков уточняет, что синдром ночного апноэ наблюдается у большинства храпящих.

«Если мышцы верхних дыхательных путей слишком слабы, чтобы контролировать тонус языка и мягкого неба, происходит их спадание и опасные остановки дыхания. С каждой такой остановкой снабжение кислородом организма храпящего человека ухудшается – складывается впечатление, что человек перестает дышать.

Подобные эпизоды могут повторяться сотни раз за ночь. В такие моменты уровень кислорода в крови снижается, а уровень углекислоты – повышается. Это может сравниться с тем, когда голову человека погружают под воду. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. Человек, как правило, даже не замечает, что проснулся».

В результате у храпящего снижается качество сна, а из-за недостаточного насыщения крови кислородом страдает и сердечно-сосудистая система.

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Как храп сказывается на сердечно-сосудистой системе

«Даже краткосрочные остановки дыхания чреваты гипоксией – нехваткой кислорода в организме. Кислородная недостаточность в свою очередь провоцирует сбои в работе сердечной мышцы и аритмию. Последствия ночных нарушений сердечного ритма порой оказываются весьма печальными. Так, среди инсультов и инфарктов, происходящих в утренние часы, немалая часть приходится именно на долю храпящих людей», — рассказала Валентина Байдина, кардиолог, главный врач СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.

Кроме того, из-за вызванных храпом ночных остановок дыхания нарушается режим сна и бодрствования. Валентина Байдина предупреждает, что это чревато развитием опасного заболевания:

«Организм испытывает серьезный стресс, на фоне которого в крови происходит резкий всплеск адреналина. Это приводит к скачкам давления. Со временем нарушение может перерасти в хроническую форму и стать причиной артериальной гипертензии – повышения давления».

Профилактика и диагностика храпа

В целях профилактики храпа сомнолог Максим Новиков рекомендует снизить массу тела на 10%, ограничить или прекратить курение, спать на боку, использовать контурные подушки с утолщением под шеей (это обеспечит физиологичное положение головы по отношению к туловищу и улучшит проходимость дыхательных путей).

Если эти меры не помогают, следует обратиться к специалистам, чтобы выявить причину храпа.

«Диагностика осуществляется с помощью полисомнографии – метода длительной регистрации различных физиологических функций организма во время сна, который позволяет поставить точный диагноз заболевания и оценить его тяжесть, от чего в значительной степени зависит тактика лечения», – говорит сомнолог.

Врач подчеркивает, что сегодня храп не считается неисправимым нарушением – он переведен в разряд излечимых расстройств.

Лечение храпа у лора

Лечение храпа зависит от причины возникновения этого феномена, анатомии и степени выраженности нарушения.

«Если у пациента легкая форма болезни, то устранить храп помогут методы лазерной «подтяжки» мягкого неба», – объясняет Игорь Маневич, врач-отоларинголог высшей категории АО «Медицина».

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При возникновении храпа доктор рекомендует применять капли, улучшающие носовое дыхание, или специальные полоски, приклеиваемые на нос и разводящие в стороны крылья носа.
Однако в некоторых случаях приходится идти на радикальные меры.

«Если причина храпа в хронической заложенности носа (полипы, искривление носовой перегородки), то врач может назначить хирургическое лечение», – указывает отоларинголог.

Стоматологическое лечение храпа

Храп и апноэ сна можно лечить с помощью стоматологических приспособлений – нижнечелюстных протрузионных шин, которые удерживают дыхательные пути открытыми за счет выдвижения нижней челюсти и языка, говорит Григорий Кулясов, врач стоматолог-ортопед высшей категории, член Международной ассоциации междисциплинарной стоматологии (IAAID).

«Нижнечелюстные протрузионные шины изготавливаются индивидуально под каждого пациента. Стоматолог делает силиконовые слепки верхней и нижней челюсти, регистрирует прикус, чтобы четко показать, насколько должна быть выдвинута нижняя челюсть, чтобы не происходило спадение верхних дыхательных путей», – объясняет Григорий Кулясов.

Этот метод врачи назначают в качестве начальной терапии при первичном храпе, синдроме резистентности верхних дыхательных путей, легкой и средней степени обструктивного апноэ сна (по индексу апноэ AHI — до 25 событий в час).

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