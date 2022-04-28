Если пробор стал широким — срочно к врачу. Трихолог о проблемах с волосами после 35

С возрастом меняются потребности не только кожи лица, но и кожи головы. Из-за того, что кожа и фолликулы волос гормональнозависимы, происходят сдвиги в пропорциях протеинов, аминокислот, витаминов в составе полотна волос. По мнению экспертов, после 35 лет следует пересмотреть уход за волосами, ведь некоторые ошибки могут привести к печальным последствиям. О непростительных промахах — в материале «Газеты.Ru».

Неправильно подобранный шампунь

Уход за кожей головы начинается с очищения. Многие эксперты придерживаются мнения, что следует иметь два шампуня: один подбирается по типу кожи головы, а второй используется для более глубокого очищения кожи головы и волос (с его помощью хорошо удаляются остатки укладочных средств, которые со временем могут утяжелять волосы).

«Часто в состав средств для глубокого очищения вводятся «жесткие» ПАВы (поверхностно-активные вещества — «Газета.Ru») или парабены. Важно понимать, что использование подобных шампуней может привести к нарушению кожного барьера. А это в свою очередь потенциально грозит сухостью, шелушением кожи головы», — предупредила Асмик Ктоян, врач-косметолог, трихолог клиники Institute.

Для глубокого очищения трихолог посоветовала использовать пилинги для кожи головы. В зависимости от типа кожи головы и состава средства пилинг рекомендуется применять от одного до четырех раз в месяц, но не в первые две недели после окрашивания волос. Маска из лука и отвар из крапивы: верить ли советским рецептам для волос Ополаскивание отварами трав, втирание в корни волос репейного масла, нанесение масок из сырого яйца... 29 января 14:24

Евгений Трефилов, стилист, владелец авторской студии красоты Volifert Studio, призвал с настороженностью относиться к шампуням, в состав которых входят силиконы: «Силиконы разномолекулярны, поэтому имеют возможность ложиться гладко по поверхности волоса. Во время сушки они «закрепляются» в структуре. Но не все из них имеют возможность потом полностью вымываться из волоса. Оставшиеся притягивают к себе из воздуха частицы гари и копоти, образуют грубые молекулярные соединения, затем пересыхают, и агрессивно «перетирают» чешуйки волос». Из-за этого волосы истончаются, теряют блеск и становится похожими на «солому». «Когда это произойдет, помогут только ножницы. Так что лучше присмотреться к максимально органическим шампуням. Да, они дороже, но на кону здоровье волос и кожи головы», — посоветовал Трефилов.

Мытье волос слишком горячей водой

Горячая вода активизирует работу сальных желез. Как следствие, волосы будут быстрее пачкаться, а структура волос будет меняться.

«Мойте голову теплой водой, а в конце желательно ополоснуть длину волос холодной водой», — посоветовала трихолог Ктоян.

Самостоятельное окрашивание дешевыми красителями

Как объяснил стилист Евгений Трефилов, в большинстве случаев бюджетный краситель имеет в своем составе агрессивные компоненты. Кроме того, при домашнем окрашивании почти всегда совершается одна и та же ошибка.

«Самостоятельно окрашивая корни, люди «заступают» на ранее окрашенные волосы. А иногда и вовсе из-за отсутствия навыка заодно красят все полотно сразу. Таким образом цвет уплотняется на концах, но остается прозрачным у корней. В итоге в следующий раз человек берет краску потемнее. И это будет повторятся снова и снова. Такое окрашивание уже через год приведет к максимально темному оттенку», — заверил Трефилов, добавив, что потом исправить ситуацию можно будет только в салоне, и не за один-два раза.

Попытки «сузить» пробор, сменив его сторону

Изменение ширины пробора никак не зависит от того, что человек постоянно носит его на одной стороне. Как уверяет Асмик Ктоян, проблема более широкого пробора характерна для облысения или андрогенетической алопеции: «Для данного вида облысения характерно постепенное разряжение пробора по типу «рождественской елки». Если вы заметили расширение пробора, обращайтесь к трихологу, а не меняйте прическу».

То же самое касается и ситуации, когда волосы выпадают в большом количестве и это продолжается довольно долго.

«Длина волос никак не влияет на выпадение и не «утяжеляет» корни», — объяснила трихолог.

Важно вовремя распознать проблему. А это может сделать только врач.

Неадекватная оценка качества кончиков волос

Кератин (это основной элемент волоса) состоит из воды. Волосы, испытывающие дефицит в увлажнении, становятся ломкими, а их кончики — раздваиваются. Секущаяся длина не подлежит восстановлению. Такой позиции придерживается Евгений Трефилов: «Не берегите «крысиный» хвостик, не боритесь за каждый иссеченный сантиметр волоса. Соглашайтесь с мастером, который призывает остричь эту область полотна».

close 100% 1. Натуральный шампунь для глубокого очищения волос SmoRodina

2. Защитный шампунь-ванна для всех типов окрашенных или поврежденных окрашенных волос Kerastase

3. Шампунь для окрашенных волос Phyto

4. Шампунь-пилинг System Professional

5. Разглаживающий кондиционер Paul Mitchell

6. Органический кондиционер для окрашенных и мелированных волос SOBIO etic

7. Очищающий шампунь Wella Professional Пресс-службы брендов

Редкое использование масок глубокого увлажнения и несмываемых кондиционеров

Стилисты не рекомендуют использовать маски для глубокого увлажнения волос в течение двух недель после окрашивания. Но после этого раз в 7 дней — обязательно. Причем, важно делать это строго по инструкции.

«Если на упаковке сказано, что маска должна наноситься на отжатые полотенцем волосы, значит, по-другому она не подействует. Если написано, держать на волосах 10 минут, то стоит выдерживать либо 10 минут, либо больше. Это заблуждение, что немного подержав маску на волосах, будет эффект как от кондиционера, рН становится кислым только по прошествии необходимого времени. Недодерживая маску, вы оставляете чешуйки волоса открытыми. Они впоследствии перетираются и волос истончается», — объяснил стилист Евгений Трефилов.

По словам стилиста, важно не игнорировать несмываемые кондиционеры, потому что подобные средства обычно содержат в составе керамиды, цель которых удерживать влагу внутри волоса. В результате волосы лучше расчесываются и выглядят более здоровыми.

Механическая травматизация волос при расчесывании

Если волосы путаются, то агрессивное расчесывание может навредить не только их структуре, но и корням, предупредила трихолог Ктоян: «Не используйте расческу с деревянными зубчиками. Лучше отдавать предпочтение мягкому пластику или натуральной щетине».

К механической травматизации волос относится и ношение тугих причесок. «Такая прическа приводит к нарушению питания волосяных фолликулов. В результате жизненный цикл волос сокращается, и волос выпадает», — предупредила врач.

Сушка волос феном без защитного спрея

Евгений Трефилов придерживается точки зрения, что обойтись без специального термозащитного средства (оно увлажняет и защищает от температурного воздействия) могут только обладатели коротких волос (до 5 см) и те, кто сушат волосы с использованием относительно низких температур:

«59 °С — это в меру горячий и безопасный температурный режим для сушки волос».

Но мало кто сушит волосы таким образом. «Если у фена нет подобного режима или вам нужно высушить волосы как можно быстрее (а для этого требуется более горячий поток воздуха), используйте термозащитный спрей», — посоветовал Трефилов.

close 100% 1. Несмываемая увлажняющая маска для волос Cotril

2. Масло для окрашенных волос MATRIX

3. Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос K18

4. Спрей для укрепления и восстановления волос REDKEN

5. Несмываемый для защиты и блеска окрашенных волос Kemon

6. Восстанавливающая маска Vichy

7. Масло для поврежденных волос LOreal Professional

8. Сыворотка для гладкости волос LOccitane Пресс-службы брендов

Неумелое использование масла для волос

В данном случае важно найти свою оптимальную дозировку — пара нажатий дозатора или больше. Это зависит от пористости, длины и количества волос, рассказал стилист. Но куда важнее правильно наносить масло. «Наносить масло можно только на влажные волосы перед сушкой. Никогда не используйте средство на сухие волосы. Масло не увлажняет. Оно лишь создает защитную пленку», — объяснил Евгений Трефилов.

Изнуряющие диеты

С возрастом в организме человека накапливается дефицит макро- и микронутриентов. К тому же зачастую после 35-40 лет уже могут давать о себе знать хронические заболевания, напомнила Асмик Ктоян. Поэтому продолжительные и «жесткие» ограничения в питании обязательно отразятся на красоте и здоровье волос. Почему не стоит пить витамины «на всякий случай» Весной статистически увеличивается число заболевших вирусными инфекциями, ОРВИ и гриппом. Врачи объясняют это... 24 марта 14:17

«Пожалуй, волосы от изнуряющих диет пострадают в первую очередь, ведь для организма это не жизненно важный орган. А значит, необходимые витамины и микроэлементы расходуются на кожу и волосы по остаточному принципу», — предупредила трихолог.

Ктоян порекомендовала следить за полноценностью и сбалансированностью рациона, вовремя сдавать анализы, чтобы выявить возможные дефицитные состояния, обращаться к врачу для своевременной постановки диагноза и назначения витаминов.