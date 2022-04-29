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Семья и Дети

Как сбить температуру у ребенка в домашних условиях и без лекарств

Педиатр Чахнашвили: жаропонижающие препятствуют правильному выздоровлению ребенка

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Повышенная температура тела у ребенка — это явный признак заболевания, причем спектр болезней может быть широким: от ОРВИ до ветряной оспы или ангины. В каких случаях температуру у ребенка необходимо сбивать и что делать, если она не снижается, «Газете.Ru» рассказала педиатр сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили.

Как сбить высокую температуру у ребенка в домашних условиях?

Повышение температуры тела — это естественная защитная реакция человеческого организма. Иммунная система начинает активный синтез различных защитных веществ только при температуре свыше 38,5°C. То есть при повышении температуры тела выше 38,5°C иммунитет пытается включиться в работу, не нужно его выключать. Если температура снизится, то выздоровление может затянуться.

Дело в том, что вирусы и бактерии, которые не могут выжить при высокой (выше 39°C) температуре тела, при комфортной, 36,6°C или 37,5°C, прекрасно размножаются.

Нужно помнить, что жаропонижающая терапия не сокращает длительность болезни, не снижает риск развития осложнений и требуется, в основном, для облегчения дискомфорта ребенка.

Если все же необходимо сбивать температуру, можно использовать два разрешенных для детского возраста препарата — это парацетамол и ибупрофен. У них много торговых наименований и форм выпуска (свечи, сироп, таблетки), но действующие вещества именно эти.

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Разовая дозировка ибупрофена назначается из расчета 10 мг на 1 кг веса, парацетамола – из расчета 10-15 мг на 1 кг. Не стоит ориентироваться на инструкцию, где указана дозировка по возрасту, поскольку один ребенок в год может весить 8 кг, а другой 12 кг.

Нужно помнить, что препараты действуют минут через 40 и только при отсутствии обезвоживания. Если температура не падает, и вы уверены, что правильно рассчитали дозу жаропонижающего дайте ребенку еще жидкости.

Как быстро снизить температуру без лекарств?

Сбивать температуру у детей нужно, но не всякую. Родителям стоит ориентироваться не на цифры на градуснике после измерения температуры в подмышечной впадине, а на самочувствие, поведение и внешний вид ребенка.

Если кожа у ребенка розовая, сам он активный и отбивается от попыток измерить температуру, громко плачет, хорошо пьет, можно обойтись без лекарственных препаратов. В этом случае надо только проветрить комнату, не кутать, не пытаться кормить и не включать обогреватель.

Рекомендуется обильное питье: 100-120 мл на 1 кг веса в сутки. То есть для дошкольника с весом 20 кг – это около двух литров жидкости, воды или морса.

Что делать если жаропонижающее не сбивает температуру у ребенка?

Не стоит сбивать температуру у ребенка, используя растирания спиртом или уксусом. Растирания создают только иллюзию понижения температуры: при контакте с холодной жидкостью происходит спазм сосудов кожи, температура кожи снижается, а температура внутренних органов, наоборот, повышается. То есть, растирания усугубляют состояние ребенка.

Кроме того, при испарении с поверхности тела спирта или уксуса ребенок может вдыхать их пары, что может вызвать отравление у ребенка.

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Но существуют состояния, при которых самолечение не поможет:

— температура тела выше 40,5

— судороги

— если ребенок категорически отказывается от питья и любимой еды или не берет грудь на фоне температуры, даже без высоких цифр

— сильная головная боль

— рвота на фоне головной боли

— многократная рвота

— вялость и сонливость

— любая сыпь на теле, в том числе при ветряной оспе

Если вы наблюдаете у ребенка хотя бы одно из перечисленных недомоганий, срочно нужно обращаться за неотложной помощью.

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