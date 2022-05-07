Я готова откупиться деньгами, но не пахать у свекрови на грядках

По подсчетам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу. Причем многие планируют там не отдыхать, а заниматься сельхозработами. Менеджер из Ярославля объяснила «Газете.Ru», почему считает такой подход бессмысленным.

Большинство людей любят майские праздники и лето, я же их просто ненавижу. Предполагается, что теплые дни вся наша семья – я, двое детей и муж, должны проводить на даче у свекров, причем не отдыхать, а работать на износ.

Для вас же стараемся

Небольшой участок под Ярославлем мои свекры приобрели еще в голодные девяностые, когда «шесть соток» иронично именовали фазендами, с отсылкой к бразильскому сериалу про рабыню Изауру. Трудились Олег Сергеевич, Ольга Михайловна и мой муж Сережа, тогда еще школьник, не хуже сериальных рабов – выращивали там картошку, ягоды и цветы на продажу. «Началось паломничество»: как покупка жилья в Петербурге приводит к ссорам с родней По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году Санкт-Петербург посетили 6 миллионов... 21 апреля 13:41

К счастью, со временем ситуация улучшилась – появились и деньги, и стабильность. А вот привычка вкалывать на даче от зари до зари осталась. Олег Сергеевич прикупил соседний участок, выстроил на земле дом и мастерскую, Ольга Михайловна разбила еще две теплицы. В последние годы здоровье у них уже не то, а желание работать – прежнее. Мы с мужем уговариваем их поберечь себя, но все без толку.

Заканчивается такой дачный энтузиазм плачевно.

В прошлом году у Олега Сергеевича так схватило спину, что мужу пришлось две недели возить его в больницу на уколы и самому завершать переделку сарая. Не расстраивать же папу!

Ольга Михайловна в разгар работ то сляжет с давлением, то перегреется на солнце, то простынет на ветру. Конечно, заканчивать начатое приходится нам.

А потом всю зиму через силу есть бесконечные закрутки и соленья, которые никто особо не любит, и думать, куда же положить мясо, если вся морозилка забита ягодами с дачи. На все наши просьбы умерить пыл свекры обижаются, как маленькие: для вас же стараемся!

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Мы переведем вам деньги на рабочих

В этом году дети дружно начали ныть, что не хотят на дачу, им там скучно и не нравится. Еще бы не нравилось – с утра до вечера выслушивать о вреде Интернета и «лечиться трудотерапией», как любит шутить свекр. Если до этого я еще как-то готова была терпеть, то тут поставила вопрос ребром: работать на даче мы больше не будем.

Приезжать иногда попить чай и подышать свежим воздухом – да. Все остальное – пережиток прошлого. «Когда включаю посудомойку, то думаю, сколько же сил уходило у мамы на быт» В международный День дочери, который отмечается 25 апреля, пятеро корреспонденток... 25 апреля 12:44

У свекра хорошая зарплата, у свекрови – неплохая пенсия. Да и мы не бедствуем. Если ей нужно вскопать грядки, Сергей оплатит рабочих. Если нужны кабачки – я привезу с рынка целый ящик. Но только пусть не возвращает мне их в виде солений!

Если же свекрам просто хочется гробить свое здоровье, занимаясь никому не нужным трудом – их выбор, но наша семья к этому больше отношения иметь не будет. А на майские я в порыве праведного гнева забронировала дорогой дом отдыха с бассейном и шведским столом – мы имеем право на отдых.

В общем, я сразу понимала, что иду на конфликт, и не ошиблась: выслушала и про детей, которые не приучены к труду, и про силы, которые «отец вложил в каждый метр» и про пользу «экологически чистых, а не из магазина» кабачков. Зная свекров, предполагаю, что буду выслушивать это все лето, но я к этому готова. Надеюсь, они рано или поздно поймут мою позицию и примут ее.