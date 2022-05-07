Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских... 00:45
Бывший защитник «Зенита» лишил «Ювентус» шансов на чемпионство 00:43
Херсонская область вернет герб времен Российской империи 00:42
Врач рассказала о неожиданном опасном свойстве шашлыка... 00:41
Врач объяснила, в каких случаях человек неуязвим к COVID-19 00:32
Spiegel: сайты ведомств ФРГ подверглись DDoS-атакам 00:31
Бывший тренер «Локомотива» Николич вернется в РПЛ 00:31
Глава ФМБА Скворцова: вакцина «Конвасэл» эффективна против... 00:25
Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине 00:21
Третьяк назвал общую черту у российского и белорусского хоккея 00:17
Семья и Дети

Я готова откупиться деньгами, но не пахать у свекрови на грядках

Менеджер из Ярославля анонимно рассказала о семейном конфликте из-за дачи

Слушать
Остановить
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»
По подсчетам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу. Причем многие планируют там не отдыхать, а заниматься сельхозработами. Менеджер из Ярославля объяснила «Газете.Ru», почему считает такой подход бессмысленным.

Большинство людей любят майские праздники и лето, я же их просто ненавижу. Предполагается, что теплые дни вся наша семья – я, двое детей и муж, должны проводить на даче у свекров, причем не отдыхать, а работать на износ.

Для вас же стараемся

Небольшой участок под Ярославлем мои свекры приобрели еще в голодные девяностые, когда «шесть соток» иронично именовали фазендами, с отсылкой к бразильскому сериалу про рабыню Изауру. Трудились Олег Сергеевич, Ольга Михайловна и мой муж Сережа, тогда еще школьник, не хуже сериальных рабов – выращивали там картошку, ягоды и цветы на продажу.

К счастью, со временем ситуация улучшилась – появились и деньги, и стабильность. А вот привычка вкалывать на даче от зари до зари осталась. Олег Сергеевич прикупил соседний участок, выстроил на земле дом и мастерскую, Ольга Михайловна разбила еще две теплицы. В последние годы здоровье у них уже не то, а желание работать – прежнее. Мы с мужем уговариваем их поберечь себя, но все без толку.

Заканчивается такой дачный энтузиазм плачевно.

В прошлом году у Олега Сергеевича так схватило спину, что мужу пришлось две недели возить его в больницу на уколы и самому завершать переделку сарая. Не расстраивать же папу!

Ольга Михайловна в разгар работ то сляжет с давлением, то перегреется на солнце, то простынет на ветру. Конечно, заканчивать начатое приходится нам.

А потом всю зиму через силу есть бесконечные закрутки и соленья, которые никто особо не любит, и думать, куда же положить мясо, если вся морозилка забита ягодами с дачи. На все наши просьбы умерить пыл свекры обижаются, как маленькие: для вас же стараемся!

close
100%
Pexels

Мы переведем вам деньги на рабочих

В этом году дети дружно начали ныть, что не хотят на дачу, им там скучно и не нравится. Еще бы не нравилось – с утра до вечера выслушивать о вреде Интернета и «лечиться трудотерапией», как любит шутить свекр. Если до этого я еще как-то готова была терпеть, то тут поставила вопрос ребром: работать на даче мы больше не будем.

Приезжать иногда попить чай и подышать свежим воздухом – да. Все остальное – пережиток прошлого.

У свекра хорошая зарплата, у свекрови – неплохая пенсия. Да и мы не бедствуем. Если ей нужно вскопать грядки, Сергей оплатит рабочих. Если нужны кабачки – я привезу с рынка целый ящик. Но только пусть не возвращает мне их в виде солений!

Если же свекрам просто хочется гробить свое здоровье, занимаясь никому не нужным трудом – их выбор, но наша семья к этому больше отношения иметь не будет. А на майские я в порыве праведного гнева забронировала дорогой дом отдыха с бассейном и шведским столом – мы имеем право на отдых.

В общем, я сразу понимала, что иду на конфликт, и не ошиблась: выслушала и про детей, которые не приучены к труду, и про силы, которые «отец вложил в каждый метр» и про пользу «экологически чистых, а не из магазина» кабачков. Зная свекров, предполагаю, что буду выслушивать это все лето, но я к этому готова. Надеюсь, они рано или поздно поймут мою позицию и примут ее.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+