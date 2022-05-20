20 мая 2022, 08:35 Семья и Дети Тест: угадайте, сколько лет было этому литературному персонажу Назовите возраст героев произведений из школьной программы по литературе Наталья Астрожникова Слушать Остановить

close 100% В.Серов/Ю.Гершкович/И.Репин

При разборе произведений на школьных уроках литературы особое внимание уделялось тому, как авторы описывали своих героев. В этих характеристиках содержались и упоминания о возрасте. Сможете ли вы вспомнить, сколько лет было литературным персонажам? Проверьте в тесте «Газеты.Ru».