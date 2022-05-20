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Семья и Дети

Тест: угадайте, сколько лет было этому литературному персонажу

Назовите возраст героев произведений из школьной программы по литературе

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В.Серов/Ю.Гершкович/И.Репин
При разборе произведений на школьных уроках литературы особое внимание уделялось тому, как авторы описывали своих героев. В этих характеристиках содержались и упоминания о возрасте. Сможете ли вы вспомнить, сколько лет было литературным персонажам? Проверьте в тесте «Газеты.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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