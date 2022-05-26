«Стресс для нервной системы»: почему опасно щекотать детей

Во время совместной игры многие родители любят щекотать своих детей. Ребенок смеется, поэтому взрослые думают, что ему весело, и продолжают это тактильное «развлечение». Что такое щекотка, как она влияет на детский организм и можно ли щекотать младенцев и детей постарше? Об этом «Газете.Ru» рассказали психолог, психофизиолог и невролог.

Что такое щекотка

Психофизиолог, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» Виктория Ефимова ответила на вопрос, почему природа предусмотрела такую реакцию организма на легкие прикосновения.

«Щекотку можно отнести к поверхностным ощущениям. Эволюционно наш мозг реагирует на поверхностные тактильные ощущения как на опасные.

Возможно, это связано с тем, что нашим древним предкам очень осложняли жизнь какие-то опасные насекомые или змеи. Поэтому в ответ на легкие прикосновения к коже срабатывает сигнализация – подкорковые структуры мозга, которые запускают реакцию «бей, замри или беги». Эта первая неосознанная реакция на легкие прикосновения к коже.

Потом мы уже можем подумать, включив кору, и решить, что в прикосновении, таком как щекотка, нет ничего опасного».

Однако психофизиолог подчеркивает, что у некоторых детей «тревожная сигнализация» в мозге слишком активна, поэтому срабатывает вегетативная нервная система – учащается сердцебиение, выступает холодный пот, появляется тошнота.

Почему кто-то спокойно относится к щекотке, а кто-то ее не переносит

Виктория Ефимова объясняет, что отношение к щекотке зависит от уровня чувствительности тактильной системы. Индивидуальная чувствительность – это врожденная особенность, такая же как, например, обоняние (кто-то более чувствителен к запахам, кто-то менее). Как купать новорожденного ребенка, чтобы не навредить ему После возвращения из роддома у родителей появляется множество вопросов по уходу... 24 мая 09:14

«Ребенок с высокочувствительной тактильной системой может воспринимать любое прикосновение, как болезненное. Если это младенец, он будет испытывать голод, но упорно отворачиваться от маминой груди или от бутылочки, когда его пытаются накормить. Ребенок постарше с повышенной тактильной чувствительностью может отказываться от новых видов пищи, а также испытывать очень неприятные ощущения при ношении некоторых видов тканей или определенной обуви. Такой ребенок будет постоянно говорить, что одежда трет, жмет и колется. И совершенно точно ему не нравится щекотка», – предупреждает специалист неврологической клиники «Прогноз».

Почему щекотка может быть опасной

Многим родителям кажется, что ребенок от щекотки получает позитивные эмоции. А что на самом деле происходит с детским организмом во время таких «развлечений»?

Наталья Степаненко, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Неврологического общества Москвы, предупреждает, что щекотка только на первый взгляд кажется чем-то безобидным:

«Взрослые часто не задумываются, что детский смех, вызванный щекоткой, не означает, что ребенку весело. Такой смех является рефлекторной реакций. Щекотка вызывает сужение кровеносных сосудов кожи и расширение сосудов, которые отвечают за доставку кислорода в мозг.

При этом повышается частота и сила сердцебиения, расширяются зрачки, что свидетельствует о возбуждении симпатического отдела нервной системы. Этот отдел отвечает за согласованную работу внутренних органов, адаптацию организма к быстро меняющимся условиям внешней среды. Во время щекотки прикосновение пальцев вызывает возбуждение симпатической системы, а значит, ее ресурсы истощаются».

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Невролог Степаненко подчеркивает, что щекотка может негативно сказываться на нервной системе маленького ребенка:

«Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но все же стрессом для нервной системы».

Также доктор Степаненко обращает внимание родителей на то, что ребенок физически не может сказать «стоп» в то время, когда его щекочут – после таких случаев вырабатывается бессознательный страх посторонних прикосновений.

Как щекотать ребенка, чтобы ему не навредить

Юлия Токарчук, психолог-педагог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, подчеркивает, что важно различать легкое щекотание пальцами пяточек от щекотания с удерживанием ребенка. Второй вариант недопустим, особенно в случае с маленькими детьми.

«Если дети старшего дошкольного возраста уже могут обозначить тот факт, что им это не нравится и попросить родителей прекратить, то дети младшего дошкольного возраста в этой ситуации оказываются беспомощными. Щекотание может быть для ребенка мучительным, но он еще не умеет самостоятельно устанавливать собственные границы.

Для того, чтобы это занятие действительно приносило радость детям – лучше всего предварительно спросить ребенка, хочет ли он этого. И у него всегда должна быть возможность от вас убежать!»

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Может ли щекотка быть полезной

Несмотря на все опасности щекотки, некоторых людям она нравится. А может ли она быть полезной? Чтобы это понять, Виктория Ефимова рекомендует родителям внимательно смотреть на лицо ребенка – его мимика подскажет, действительно ли он получает удовольствие от игры или его смех маскирует страх и неприятные ощущения.

«Если у ребенка нормальная тактильная чувствительность, вполне возможно, он будет с удовольствием с вами так играть. В этом случае щекотка даже полезна, так как мы все млекопитающие и нуждаемся в тактильной стимуляции», – объясняет психофизиолог.

Как прикасаться к детям, которые боятся щекотки

Тактильное общение с родителями имеет большое значение для детей. Психофизиолог Виктория Ефимова объясняет, что делать, если ребенок боится щекотки.

«Глубокие тактильные ощущения на большинство детей оказывают успокаивающее действие, в отличие от поверхностных, которые могут пугать или будоражить. Детям, которые очень боятся щекотки, полезно делать массаж с использованием уверенных движений. Это поможет подготовить ребенка к отработке поверхностных тактильных ощущений, которые он неизбежно будет получать в повседневной жизни. Интенсивная физическая активность и подвижные игры, которые заставляют работать мускулатуру, помогают мозгу научиться правильно обрабатывать сигналы, поступающие от тела. Если ребенок в достаточной мере загружен физической активностью, проблемы с повышенной тактильной чувствительностью могут со временем уменьшиться или исчезнуть. Но у некоторых людей они остаются навсегда. Поэтому будьте осторожны с щекоткой».