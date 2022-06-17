Не больше тысячи за билет: 5 идей для классных семейных выходных

Москва – Калуга
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге.Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Билеты – от 536 рублей в один конец
Михаил, 39 лет, отец троих детей (7, 12 и 15 лет)
— У меня трое сыновей, которые без ума от космической тематики. Музей на ВВЦ изучен вдоль и поперек, поэтому теперь мы ездим в калужский музей истории космонавтики имени Циолковского. В прошлом году там открыли новый огромный комплекс площадью 12 500 кв. м с макетами ракет и интерактивными развлечениями, например симулятором «Востока-7». В музее есть неплохой планетарий – удобно, что можно посетить все одновременно.
Когда погода хорошая, обязательно идем гулять в Центральный городской парк культуры и отдыха. Он у меня ассоциируется с собственным советским детством – очень зеленый, слегка запущенный, но при этом уютный. Каких-то впечатляющих аттракционов нет, но детям нравится и цены радуют.
Недалеко смотровая площадка с видом на Оку – там хорошо фотографироваться. А если хочется просто побродить по городу, идем в старую его часть – там сохранилось много купеческих особняков. С отелями тоже проблем нет – есть как максимально дешевые и простые, так и огромные, с бассейном, СПА и шведским столом.
Москва – Коломна
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» в КоломнеКирилл Каллиников/РИА Новости
Билеты – от 324 рублей в один конец
Наталья, 35 лет, мать двоих детей (11 и 14 лет)
— Коломна – максимально туристическое место со всеми классическими достопримечательностями старинных русских городов: кремль, ремесленные мастерские, где проводят театрализованные экскурсии, рестораны и кафе с самоварами и лавками в интерьере, небольшие музеи с короткими программами как раз для средних и младших школьников.
Наши любимые – музей Коломенской пастилы и музей «Калачная», где не только рассказывают про производство вкусностей, но и угощают ими – детям такое нравится. Записываться на экскурсии лучше заранее, иначе мест может просто не оказаться.
Подросткам может понравиться Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», где воссоздана атмосфера советской коммунальной квартиры шестидесятых. Можно записаться на атмосферный обед с сосисками, картошкой и соленьями или чаепитие.
Единственный минус – поездки сложно назвать бюджетными, потому что хочется купить домой и сладостей, и косметику местной мануфактуры «Душистыя радости», и калачей с начинками.
В списках развлечений в интернете обычно фигурируют батутные и развлекательные центры, но за этим ехать из Москвы особого смысла нет.
Москва – Тула
Билеты – от 548 рублей в один конец
Марина, 41 год (сыну 19 лет)
— Я считаю, что Тула – универсальный город для детей вообще всех возрастов и с разными интересами. Когда сын был маленький, он любил «Экзотариум», небольшой зоопарк с рептилиями и экзотическими животными, и музей «Тульский пряник». Потом пришло время музея оружия – он в Туле просто огромный. Когда в школе изучал Толстого – отправились в музей-усадьбу «Ясная Поляна», там потрясающая территория и красивейшая природа.
Сейчас он ездит уже с друзьями – просто погулять по городу, где открыли много новых модных мест: творческий кластер «Октава» на территории бывшего завода, творческое пространство «Ликерка Лофт», квартал «Искра» и музейный квартал в центре Тулы.
Мне нравится, что город постоянно развивается, появляются новые интересные места, а старые расширяются и модернизируются, так что в одни и те же музеи нескучно приезжать несколько раз.
Москва – Владимир
Олеся , 36 лет, мать двоих детей (9 и 14 лет)
Билеты – от 567 рублей в один конец
— Первый раз во Владимир я поехала на эти майские праздники, поездка прошла на ура. Там очень красивый кремль и центр – можно просто идти, куда глаза глядят, и обязательно придешь в какое-то интересное место: необычный Патриарший сад с узкими дорожками, букинистический магазинчик, забавный памятник, стильную кофейню.
Младшему сыну понравились маленькие музеи: «Бабуся-Ягуся», «Музей ложки», Кузница-музей и «Старая аптека», старшему – исторический центр и Церковь Покрова на Нерли, небольшой белоснежный храм, путь к которому пролегает через огромный заливной луг.
Очень не советую ездить на машине – пробки от Москвы огромные, а для поездок по городу можно взять такси.
Москва – Сергиев Посад
Билеты – от 216 рублей в один конец
Инга, 34 года, мать дочери (10 лет)
— Сергиев Посад – единственный из городов Московской области, который входит в Золотое Кольцо России. При этом поехать туда гораздо быстрее и дешевле, чем в Кострому или Ярославль, и при желании можно уложиться в один день.
Главная достопримечательность, конечно, Троице‑Сергиева лавра. Это очень красивое и величественное место, и там хорошо просто гулять, независимо от того, какие у вас отношения с религией.
Советую выпить монастырского чая на травах и попробовать выпечку. Даже если это больше маркетинговый ход, все равно вкусно.
Из музеев обязательно посещаем Музей игрушки и Музей советского детства. В первом, более академическом, игрушки разных стран и эпох (сейчас он временно закрыт), во втором, камерном, – игрушки из прошлого века, которые были у всех девчонок и мальчишек, и типичные советские интерьеры. Увидеть интерьеры наших прабабушек и прадедушек можно в музее крестьянского быта «Жили-были».