Не больше тысячи за билет: 5 идей для классных семейных выходных

В прошлом году каждый третий участник опроса центра «Зарплата.ру» отказался от летнего отпуска из-за переполненных курортов. Но есть и другие места для отдыха – туда можно приехать на пару дней, а билеты стоят совсем недорого. Пятеро москвичей рассказали «Газете.Ru» о своих любимых направлениях в России.

Москва – Калуга

close 100% Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Билеты – от 536 рублей в один конец

Михаил, 39 лет, отец троих детей (7, 12 и 15 лет)

— У меня трое сыновей, которые без ума от космической тематики. Музей на ВВЦ изучен вдоль и поперек, поэтому теперь мы ездим в калужский музей истории космонавтики имени Циолковского. В прошлом году там открыли новый огромный комплекс площадью 12 500 кв. м с макетами ракет и интерактивными развлечениями, например симулятором «Востока-7». В музее есть неплохой планетарий – удобно, что можно посетить все одновременно. От Байкала до Селигера: на каких российских озерах можно отдохнуть с детьми В этом сезоне морской отдых смогут позволить себе далеко не все желающие. Но это не значит, что... 15 июня 13:13

Когда погода хорошая, обязательно идем гулять в Центральный городской парк культуры и отдыха. Он у меня ассоциируется с собственным советским детством – очень зеленый, слегка запущенный, но при этом уютный. Каких-то впечатляющих аттракционов нет, но детям нравится и цены радуют.

Недалеко смотровая площадка с видом на Оку – там хорошо фотографироваться. А если хочется просто побродить по городу, идем в старую его часть – там сохранилось много купеческих особняков. С отелями тоже проблем нет – есть как максимально дешевые и простые, так и огромные, с бассейном, СПА и шведским столом.

Москва – Коломна

close 100% Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» в Коломне Кирилл Каллиников/РИА Новости

Билеты – от 324 рублей в один конец

Наталья, 35 лет, мать двоих детей (11 и 14 лет)

— Коломна – максимально туристическое место со всеми классическими достопримечательностями старинных русских городов: кремль, ремесленные мастерские, где проводят театрализованные экскурсии, рестораны и кафе с самоварами и лавками в интерьере, небольшие музеи с короткими программами как раз для средних и младших школьников.

Наши любимые – музей Коломенской пастилы и музей «Калачная», где не только рассказывают про производство вкусностей, но и угощают ими – детям такое нравится. Записываться на экскурсии лучше заранее, иначе мест может просто не оказаться.

Подросткам может понравиться Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», где воссоздана атмосфера советской коммунальной квартиры шестидесятых. Можно записаться на атмосферный обед с сосисками, картошкой и соленьями или чаепитие.

Единственный минус – поездки сложно назвать бюджетными, потому что хочется купить домой и сладостей, и косметику местной мануфактуры «Душистыя радости», и калачей с начинками.

В списках развлечений в интернете обычно фигурируют батутные и развлекательные центры, но за этим ехать из Москвы особого смысла нет.

Москва – Тула

close 100% Алексей Куденко/РИА Новости

Билеты – от 548 рублей в один конец

Марина, 41 год (сыну 19 лет)

— Я считаю, что Тула – универсальный город для детей вообще всех возрастов и с разными интересами. Когда сын был маленький, он любил «Экзотариум», небольшой зоопарк с рептилиями и экзотическими животными, и музей «Тульский пряник». Потом пришло время музея оружия – он в Туле просто огромный. Когда в школе изучал Толстого – отправились в музей-усадьбу «Ясная Поляна», там потрясающая территория и красивейшая природа.

Сейчас он ездит уже с друзьями – просто погулять по городу, где открыли много новых модных мест: творческий кластер «Октава» на территории бывшего завода, творческое пространство «Ликерка Лофт», квартал «Искра» и музейный квартал в центре Тулы.

Мне нравится, что город постоянно развивается, появляются новые интересные места, а старые расширяются и модернизируются, так что в одни и те же музеи нескучно приезжать несколько раз.

Москва – Владимир

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Олеся , 36 лет, мать двоих детей (9 и 14 лет)

Билеты – от 567 рублей в один конец

— Первый раз во Владимир я поехала на эти майские праздники, поездка прошла на ура. Там очень красивый кремль и центр – можно просто идти, куда глаза глядят, и обязательно придешь в какое-то интересное место: необычный Патриарший сад с узкими дорожками, букинистический магазинчик, забавный памятник, стильную кофейню.

Младшему сыну понравились маленькие музеи: «Бабуся-Ягуся», «Музей ложки», Кузница-музей и «Старая аптека», старшему – исторический центр и Церковь Покрова на Нерли, небольшой белоснежный храм, путь к которому пролегает через огромный заливной луг.

Очень не советую ездить на машине – пробки от Москвы огромные, а для поездок по городу можно взять такси.

Москва – Сергиев Посад

close 100% Ilya Galakhov/Global Look Press

Билеты – от 216 рублей в один конец

Инга, 34 года, мать дочери (10 лет)

— Сергиев Посад – единственный из городов Московской области, который входит в Золотое Кольцо России. При этом поехать туда гораздо быстрее и дешевле, чем в Кострому или Ярославль, и при желании можно уложиться в один день.

Главная достопримечательность, конечно, Троице‑Сергиева лавра. Это очень красивое и величественное место, и там хорошо просто гулять, независимо от того, какие у вас отношения с религией.

Советую выпить монастырского чая на травах и попробовать выпечку. Даже если это больше маркетинговый ход, все равно вкусно.

Из музеев обязательно посещаем Музей игрушки и Музей советского детства. В первом, более академическом, игрушки разных стран и эпох (сейчас он временно закрыт), во втором, камерном, – игрушки из прошлого века, которые были у всех девчонок и мальчишек, и типичные советские интерьеры. Увидеть интерьеры наших прабабушек и прадедушек можно в музее крестьянского быта «Жили-были».