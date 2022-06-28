«Самолет еще не взлетел, но в голове уже страшный исход»: как справиться с аэрофобией

Согласно опросу аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», летать на самолетах боится почти треть россиян. Клинический психолог Виталий Сидняев рассказал «Газете.Ru», почему возникает аэрофобия и как ее преодолеть.

– Аэрофобия считается одной из самых популярных фобий. На основании чего ставится диагноз, где грань между тревогой перед полетом и паническим страхом?

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— Аэрофобия действительно входит в список наиболее распространенных фобий и согласно Международной классификации болезней относится к так называемым специфическим фобиям. Официально поставить диагноз может врач-психиатр или психотерапевт на основании клинической беседы.

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Чем отличается фобия от тревоги? Тревога – это эмоция, которая характеризуется выраженным беспокойством, внутренним волнением, смятением. Страх – это уже «опредмеченная» тревога. В нашем случае предметом выступает самолет.

Фобия характеризуется выраженным и чрезмерным переживанием страха и тревоги, которые несоизмеримы с фактической̆ угрозой. При фобии человек чрезмерно и многократно преувеличивает в голове предмет угрозы.⁣⁣⠀

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Интересно, что аэрофобия именно как изолированная фобия встречается довольно редко. Как правило, это верхушка айсберга какого-то тревожного расстройства, например, панического или генерализованного тревожного.⁣⁣⠀

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– У кого обычно встречается аэрофобия, существует ли портрет типичного аэрофоба?⁣

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— Аэрофобия, как правило, встречается у редко летающих людей. Человек, который, например, каждую неделю летает в командировки, с очень маленькой долей вероятности будет страдать аэрофобией. Он, скорее, будет воспринимать авиаперелет как поездку на метро или в маршрутном такси.⁣⁣

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Чаще всего аэрофобия может встречаться у людей-гиперконтролеров, которые привыкли все держать под своим контролем. У них всегда множество вопросов к персоналу, им необходимо знать происхождение каждого звука во время полета и контролировать его.

Еще один вариант – перфекционисты, которые привыкли, что все везде работает идеально, и с ужасом слушают работу двигателей самолета – вдруг в ней есть сбой!

Среди аэрофобов много людей с активным воображением и хорошей фантазией, которые обожают цитировать фильмы-катастрофы.

Самолет еще не взлетел, но они уже представили в голове самый страшный вариант.

Если обобщить, то типичный аэрофоб – это человек, тревожный в обычной жизни. Также очень часто среди аэрофобов встречаются люди, имеющие в анамнезе панические атаки.⁣⁣⠀

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⁣⁣Особая категория — тревожные родители и люди, которые совершенно не разбираются в устройстве самолета и боятся буквально всего. Что будет, если откажет двигатель? Если случится столкновение с птицей? Как мы полетим ночью? ⁣⁣⠀

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– Бывает ли аэрофобия у детей и если да, то какую роль в ее развитии играют взрослые? Могут ли родители сделать что-то, чтобы у детей не возник этот страх?⁣⁣

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— Рассмотрим две истории, а читатели пусть сделают выводы сами. История первая: накануне отпуска родители покупают все необходимое, обсуждают с детьми, какое прекрасное море и хороший отель их ждут. В день авиаперелета мама говорит детям, что вечером они уже будут плавать. В аэропорту маме покупают забытые в суете дома солнцезащитные очки, папе – туалетную воду. В самолете все говорят о том, как здорово будет плавать и загорать.⁣⁣⠀

История вторая: родители понимают, что морской воздух полезен, а значит, нужно поехать на курорт. Всю неделю перед вылетом родители хмурые и сосредоточенные. В день Х все уже собрано, документы проверены. В аэропорту дети сидят смирно – бегать нельзя, смеяться нельзя, а то можно что-то забыть или потеряться. В салоне самолета взрослые сидят с каменными лицами и единственной мыслью в голове: «лишь бы эта штука долетела».⁣⁣⠀

Комментарии, как говориться, излишни.

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– Как устроены курсы по борьбе с аэрофобией?⁣⁣

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— Правильнее назвать это не борьбой, а коррекцией. Большинство курсов устроено примерно по одному принципу. Первый день – это психообразовательная часть, второй день – встреча с действующими сотрудниками авиационных служб (аэропорт, пилот, бортпроводник), третий день – полет на авиатренажере, на том самом, где тренируются все пилоты. Четвертый день – сам авиаперелет.

– Если в городе нет таких курсов, можно ли преодолеть страх самостоятельно или с психологом?

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— Конечно, возможно все! Сейчас в социальных сетях есть много самой разной информации. Мы с коллегами из авиаотрасли даже делали бесплатный марафон по этой тематике.

Но, конечно, все зависит от человека.

Кому-то достаточно понять, что самолет – один из самых безопасных видов транспорта, а кого-то нужно будет раза три возить в аэропорт, чтобы погрузить в нужную атмосферу и заодно поменять его установки относительно авиации.

Если есть возможность поработать со специалистом, то конечно, будет проще и быстрее.⁣⁣⠀

– Какие простые способы помогут снизить страх во время полета?

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— Во-первых, помните, что не сама ситуация вызывает страх, а то, как мы к ней относимся. Наши мысли – производная наших страхов, и именно они тот самый «внутренний автопилот», разгоняющий наши эмоции. И, конечно же, не стоит преувеличивать силу мысли – с ее помощью невозможно как материализовать слиток золота или сломать ногу, так и уронить самолет.⁣⁣⠀

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Во-вторых, осознайте, что контроль работы самолета – это иллюзия. Им управляют высококлассные профессионалы, так что просто отпустите ситуацию.⁣⁣⠀

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В-третьих, используйте техники регуляции эмоций или переключения внимания (многие можно найти на странице Виталия Сидняева в социальной сети). Одна из самых простых – техника переключения внимания, суть которой состоит в чередовании напряжения и расслабления внимания.

Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди.

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Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств. Например: журнал цветной, прямоугольный, гладкий, столик – серый, шершавый, с закругленными углами.

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Еще одна несложная техника – дыхательная. Положите руку на живот, вдыхайте медленно и спокойно, считая до четырех, а затем медленно и спокойно выдыхайте, считая до шести. Старайтесь дышать таким образом, чтобы чувствовать, как рука поднимается и опускается на животе.⁣⁣⠀

Если в голову приходят посторонние мысли – отметьте этот факт, а затем плавно переведите внимание обратно на дыхание. Технику дыхания желательно выполнять до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться.⁣⁣ Желаем всем прекрасных авиаперелетов без тревоги, страха или паники!⁣⁣