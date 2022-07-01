«Я был нарциссом»: 5 звезд, которые прославились в детстве

Несколько дней назад 17-летнюю звезду «Закрытой школы» Полину Уварову госпитализировали в тяжелом состоянии. У девушки диагностировали передозировку запрещенными веществами. «Газета.Ru» рассказывает, что происходит с другими звездами, которые прославились еще в детстве.

Екатерина Старшова, 20 лет

Пуговка из сериала «Папины дочки»

close 100% ekstarshova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Когда начались съемки сериала, Старшовой было пять лет. Роль принесла девочке популярность, однако поклонники до сих пор ассоциируют ее только с персонажем Пуговки, несмотря на то, что она играла в «Черной Молнии» и принимала участие в различных ток-шоу.

Девушка редко рассказывает о себе, неохотно ходит на интервью и не любит шумиху вокруг себя.

«У меня на моей настоящей страничке подписчиков меньше тысячи. Я не афиширую. Мне это все не нужно», — поделилась в шоу «Нежный редактор» на YouTube Старшова.

На официальной странице девушки более 70 тысяч подписчиков. Как значится в профиле социальной сети, девушка учится в МГУ имени Ломоноса на факультете фундаментальной медицины.

«Эта профессия связана с синтезом различных лекарственных средств», — рассказала девушка бывшему коллеге по сериалу Александру Олешко в программе «Домисолька» на YouTube.

С Пуговкой, в отличие от своих фанатов, Старшова себя давно не ассоциирует.

«Когда я смотрю на себя на экране, то я себя уже не ассоциирую с этим», — призналась Старшова.

Маколей Калкин, 41 год

Кевин Маккаллистер из фильма «Один дома»

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В детстве актер снялся во множестве фильмов, что принесло ему мировую популярность. Мальчиком он играл не только в двух частях фильма «Один дома», но и в «Богатеньком Ричи», «Дядюшке Баке» и «Повелителе страниц».

«Я был нарциссом: «Эй, я ребенок, посмотрите на меня!» Но я не дергал маму или папу за рукав со словами: «Мама, папа, я хочу быть актером». Мне это нравилось, потому что я был хорош в этом и знал это», — рассказывал актер изданию Esquire. «Я иногда, правда, хочу поменьше»: 7 самых интимных высказываний звезд Недавно Анна Седокова в ходе YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась Ляйсан Утяшевой, что... 26 июня 08:13

Как объяснил Калкин, позже съемки в кино превратились для него в рутину. В это же время родители Калкина начали бракоразводный процесс, и актер надолго забросил карьеру.

Личная жизнь Маколея Калкина тоже не сразу наладилась. Он женился в 17 лет и тут же развелся. Позже он начал встречаться с Милой Кунис, однако пара через несколько лет распалась.

Попытки создать пародийную рок-группу The Pizza Underground тоже не увенчались успехом.

Американские таблоиды не раз писали об увлечении актера запрещенными веществами, но представители Маколея опровергали подобные обвинения.

После долгого перерыва уже во взрослом возрасте Маколей сыграл в фильме «Мальчишник в Таиланде», а позже согласился на съемки в сериале «Американская история ужасов».

«Мне нравится играть. Мне нравится быть на съемочной площадке, но не нравится многое из того, что с этим связано», — говорил Калкин.

Сейчас актер встречается с Брендой Сонг, с которой снимался в фильме «Мальчишник в Таиланде». В апреле прошлого года у пары родился сын.

Луиза-Габриэла Бровина, 19 лет

Надя Авдеева из сериала «Закрытая школа»

close 100% Amedia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В отличие от Кати Старшовой, девушка активно ведет социальные сети и снимает TikTok-видео с разными блогерами. Однако и она не раз пропадала поля зрения поклонников.

Своего персонажа Надю Авдееву Луиза сыграла в 7 лет в 2011 году. После этого она появилась в главной роли в фильме «Завтрак у папы» только в 2016 году. Девушка не приостанавливала съемки, однако только некоторые из картин действительно получили признание у публики.

В Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и TikTok девушка нередко напоминает подписчикам, что именно она сыграла Надю Авдееву, переодеваясь в синюю школьную форму и делая пародийные мини-сцены из сериала.

Как поделилась актриса в интервью YouTube-каналу «Пушка», она планирует и дальше строить карьеру в кино.

«Я планирую дальше двигаться. Я еще много чего не сыграла, того, что я хочу показать зрителям. Когда я играла в «Закрытой школе», мне было 7 лет, понятное дело, тогда я играла немного другие роли», — рассказала в интервью Бровина.

По словам девушки, сейчас она стала взрослее и может играть что-то иное.

Помимо актерства и блогерства, девушка активно занимается моделингом.

Том Фелтон, 34 года

Драко Малфой из киновселенной «Гарри Поттер»

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Блондина с кривоватой усмешкой мир узнал после выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень». Однако после окончания серии фильмов о «мальчике, который выжил» Том Фелтон по собственной инициативе стал менее заметным в проектах киноиндустрии.

Когда съемки киновселенной подходили к концу, Том Фелтон признался в интервью Daily Mail, что устал от съемок и с нетерпением ждет их окончания.

«Мне запрещено носить свой цвет волос, загорать и заниматься чем-то опасным, например, кататься на лыжах. Было бы приятно поехать в отпуск и не наносить солнцезащитный крем SPF50, не сидеть под зонтиком», — объяснил Фелтон изданию.

После «Гарри Поттера» актер продолжал съемки в других проектах, но вовсе не мечтал о популярности. По его словам, для него актерство — это работа.

«Это нервное время после десяти лет такой надежной работы. Внезапно оказываешься сам по себе, и нет никаких гарантий будущих проектов. У меня есть счета для оплаты, и я должен работать», — отмечал Фелтон.

Несколько лет актер пробовал себя во множестве проектов, играя эпизодические роли. С недавнего времени артист решил вернуться к театру, в котором играл еще в детском возрасте до кастинга в серию фильмов о Гарри Поттере.

Несмотря на выход фильма-воспоминания «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», повторный виток популярности Фелтона был непродолжителен.

Как недавно актер рассказал в интервью The Guardian, он смирился со своим внутренним кризисом. По его словам, его актерская карьера движется намного медленнее, чем у коллег по киновселенной «Гарри Поттера». Съемки в небольших фильмах занимают всего около шести недель, однако в этом есть свои плюсы, считает он.

«Я наслаждался калифорнийской жизнью, занимаясь серфингом, сочиняя музыку, гуляя со своей собакой. Такой график позволяет мне иметь больше баланса в моей жизни», — сказал актер.

Анна-София Робб, 28 лет

Виолетта из фильма «Чарли и Шоколадная фабрика»

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Анна-София Робб прославилась с детства, сыграв вредного персонажа Виолетту в фильме «Чарли и Шоколадная фабрика» и Лесли в фильме «Мост в Терабитию».

Однако после выхода этих картин актриса несколько лет находилась в тени. Уже в более старшем возрасте девушке снова предложили крупную роль в фильме «Ведьмина гора», но после съемок в карьере Робб снова наступило затишье.

«У этой индустрии есть свои взлеты и падения, но мне никогда не бывает скучно, всегда есть новые истории на горизонте и фантастические люди на пути. Я пытаюсь наслаждаться поездкой, а не пунктом назначения», — поделилась Робб с изданием Schön!.

Недавно актриса сменила имидж и сделала короткую стрижку. В своем Instagram она зачастую публикует съемки в фэшн-фотосессиях для глянцевых журналов — из своей второй профессии помимо актерства.

Актриса вновь напомнила зрителям о своем существовании в 2021 году, появившись в сюрреалистичном клипе «Shivers» Эда Ширана.

Недавно Робб приняла участие в съемках криминального сериала «Доктор Смерть», где вновь исполняет одну из главных ролей.