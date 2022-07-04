04 июля 2022, 08:00 Семья и Дети Тест: из какого советского мультфильма этот летний кадр Угадайте советский мультфильм по летнему пейзажу Наталья Астрожникова

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Многие советские мультфильмы стали классикой: фразы персонажей растащили на цитаты, песенки продолжают напевать современные мамы и папы, а яркие зарисовки напоминают взрослым об их собственном детстве. Сможете ли вы угадать мультфильм всего по одному кадру — с летним пейзажем? Проверить себя можно в «Газете.Ru»!