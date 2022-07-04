Тест: из какого советского мультфильма этот летний кадр

Многие советские мультфильмы стали классикой: фразы персонажей растащили на цитаты, песенки продолжают напевать современные мамы и папы, а яркие зарисовки напоминают взрослым об их собственном детстве. Сможете ли вы угадать мультфильм всего по одному кадру — с летним пейзажем? Проверить себя можно в «Газете.Ru»!
Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях