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Семья и Дети

Тест: из какого советского мультфильма этот летний кадр

Угадайте советский мультфильм по летнему пейзажу

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Союзмультфильм
Многие советские мультфильмы стали классикой: фразы персонажей растащили на цитаты, песенки продолжают напевать современные мамы и папы, а яркие зарисовки напоминают взрослым об их собственном детстве. Сможете ли вы угадать мультфильм всего по одному кадру — с летним пейзажем? Проверить себя можно в «Газете.Ru»!

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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