Как реагировать, если чужой ребенок испортил вашу вещь

За поступки ребенка до 14 лет по закону отвечают его родители. Можно ли высказать свое замечание чужому ребенку, если он испортил вашу вещь, и как с его родителями решать вопрос компенсации? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи. А юристы объяснили, что делать, если взрослые отказываются возмещать ущерб за ребенка.

С какого возраста ребенок способен следить за собственным поведением

Как объяснила психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, в разном возрасте дети по-разному осознают, к каким последствиям могут привести их поступки:

«Дети дошкольного возраста только учатся соблюдать правила, воспринимать социальные нормы и устанавливать причинно-следственные связи. Формирование произвольности, при которой ребенок становится способным регулировать собственное поведение, происходит ближе к 6-7 годам. В младшем школьном возрасте с развитием произвольности дети начинают осознавать последствия своих действий по отношению к себе, а затем уже ближе к подростковому возрасту и по отношению к окружающим».

Как могут вести себя родители ребенка, причинившего ущерб чужому имуществу

Юлия Токарчук выделила четыре основных сценария поведения родителей в ситуации, когда их ребенок испортил чужую вещь.

1. Родители полностью возлагают ответственность за испорченную вещь на ребенка и предлагают ему самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации.

«В этом случае ребенок напрямую сталкивается с последствиями своих действий, вынужден брать ответственность на себя и «возмещать» причиненный ущерб доступным ему способом», — указала психолог.

2. Родители отказываются признавать вину ребенка. Такое поведение, как правило, соответствует тактике «Лучшая защита — это нападение». «За внешне агрессивным поведением родителей стоит непонимание того, как адекватно действовать в сложившейся ситуации», — сказала Токарчук.

3. Родители разделяют ответственность за испорченную вещь вместе с ребенком. «В такой ситуации родители компенсируют вам причиненный ущерб, а ребенок лишается запланированной покупки, так как средства потрачены на возмещение», — объяснила схему эксперт.

4. Родители полностью берут ответственность на себя и возмещают причиненный ущерб.

Как реагировать, если чужой ребенок испортил вашу вещь

Психолог Наталья Лукьянова напомнила, что до 14 лет по закону родители отвечают за подобные проступки детей: «Решать проблему нужно будет с родителями, так как они несут ответственность за детей, их социализацию и учат уважению к чужим правилам и имуществу.

Однако открыто сказать ребенку, что его поведение неприемлемо и оно будет иметь последствия, необходимо».

Эксперт уточнила, что с психологической точки зрения такая ситуация является нарушением личностных границ. И реакция на нее наглядно показывает то, какую основную стратегию общения человек выбирает по жизни.

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«Что мы делаем? Выдерживаем какое-то время? Становится ли нам неловко и стыдно? Кидаемся ли мы сразу остервенело защищаться, не в силах сдержать злость и порой ярость? Если говорить про здоровое свойство личностных психологических границ — то это гибкость. То есть уметь проявлять мягкость или жесткость в зависимости от конкретной ситуации», — рассказала Лукьянова.

Как разговаривать с ребенком и его родителями

По мнению психолога Юлии Токарчук, если ребенок испортил вашу вещь — неважно, случайно или намеренно — необходимо обратить его внимание на произошедшее и сообщить ему о своих чувствах. Например, что вы очень расстроены, потому что эта вещь вам дорога, или вы приложили большие усилия, чтобы найти и купить ее. «Могут привлечь за мошенничество». Как выделить доли детям в жилье, купленном на маткапитал Материнский капитал – одна из мер государственной поддержки семей. Использовать эти средства можно... 30 мая 08:51

«Затем следует сообщить родителям о том, что случилось, придерживаясь фактов и избегая моральной оценки. Например: «Ваша дочь разбила мою чашку. Я очень расстроена, потому что она много для меня значит, с ней связаны мои воспоминания о близком человеке». Дальнейшая реакция родителей зависит от выбранного сценария распределения ответственности. А вам на этом этапе нужно оценить, что вы хотите получить в данной ситуации: достаточно ли вам будет искренних извинений со стороны ребенка и его родителей или вы хотите получить материальное возмещение ущерба», — сообщила психолог.

В случае, если вы намерены требовать компенсацию от родителей, Токарчук рекомендует подходить к этому вопросу с конструктивными предложениями, например:

«Мое платье испачкано, такие пятна я не смогу вывести самостоятельно. Мне бы хотелось, чтобы вы оплатили стоимость химчистки», «Ваш сын сломал мою колонку. Я знаю отличного мастера по ремонту, было бы замечательно, если бы вы оплатили его работу».

Что делать, если родители отказываются нести ответственность за ущерб, который причинил вам ребенок? Оба психолога уверены: в таком случае важно решать ее в рамках правового поля.

Как можно наказать родителей ребенка, испортившего чужую вещь

Адвокат Евгения Квартальнова сообщила, что за порчу имущества родителей ребенка могут наказать согласно ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей»:

«Только для этого придется написать заявление в полицию. Компетентные органы рассмотрят его вне зависимости от того, хотят или нет родители виновного несовершеннолетнего выплачивать компенсацию».

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Юрист уточнила, что за испорченную вещь можно получить компенсацию в добровольном порядке или через суд:

«Все так же, как и при порче имущества совершеннолетним лицом. Сначала досудебная претензия с требованием о компенсации, далее, в случае неудовлетворения, иск в суд, где указываются ответчиком и ребенок, и его законный представитель (мать или отец, либо усыновитель, либо опекун)».

Что делать, если чужой ребенок вредит окружающим

Евгения Квартальнова перечислила способы добиться справедливости:

1. Подать в суд иск с требованием уплаты компенсации материального ущерба;

2. Подать заявление в подразделение полиции по делам несовершеннолетних с целью постановки несовершеннолетнего, проявляющего антиобщественное поведение, на профилактический учет;

3. Написать заявление в органы опеки и попечительства с просьбой установить причину отсутствия родительского интереса к действиям своего ребенка (а возможно, и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей).

Что может грозить подростку старше 14 лет

Как отметила адвокат Евгения Квартальнова, если ребенок старше 14 лет, то материально за свой поступок он будет отвечать сам.

«Но если у него нет имущества, которым он мог бы расплатиться, то деньги придется готовить родителям. В этом случае мама с папой будут платить только до совершеннолетия ребенка», — заявила юрист.

На вопрос, какое имущество может пойти на компенсацию и может ли для этих целей использоваться часть квартиры, записанная на подростка, Квартальнова ответила, что «для выплаты компенсации подойдет любое имущество, кроме единственного жилья».

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Эксперт подчеркнула, что нанесение значительного ущерба имуществу может закончиться для подростка уголовным делом: «По ст. 167 УК РФ могут быть привлечены граждане в возрасте от 16 лет. Предусмотрены серьезные наказания: штраф до 40 тыс. руб., исправительные работы до одного года, обязательные работы до 360 часов, арест до трех месяцев, принудительные работы до двух лет либо лишение свободы до двух лет.

Если уничтожение имущества осуществлялось общественно опасным способом, например, поджогом, то это уже 2-я часть 167 УК РФ. Закончиться это может для ребенка старше 14 лет лишением свободы на срок до 5 лет», — объяснила Квартальнова.

Адвокат отметила, что если ребенку, совершившему порчу имущества опасным способом, не исполнилось 14 лет, то его могут поместить в специализированное учебное заведение закрытого типа.

Что делать, если чужую вещь испортил ваш ребенок

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«Решение вопроса в судебном порядке обойдется гораздо дороже. Возмещать ущерб, который причинило их чадо, родителям или опекунам все равно придется. В статье 1064 Гражданского кодекса РФ прямо говорится об обязанностях лица возместить причиненный вред, даже если лицо не является причинителем вреда. Иными словами, если ущерб причинил несовершеннолетний, то до достижения возраста привлечения к ответственности бремя возмещения ущерба возлагается на родителей либо законных представителей — опекунов или на учреждение, в котором временно или постоянно пребывает несовершеннолетний. Об этом гласит и статья 1073 Гражданского кодекса РФ».

Эксперт уточнила, что самого ребенка можно привлечь к гражданской ответственности уже с 14-летнего возраста, к административной — с 16 лет, к уголовной — также с 16 (за отдельные преступления — с 14 лет).