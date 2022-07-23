Не нужно «импортозамещать» Барби. Какие игрушки необходимы российским детям

Дети сходят с ума от Хаги Ваги и кукол LOL, а родители продолжают скупать им «развивашки», чтобы уже в три года ребенок строил из конструктора архитектурные шедевры или общался с умным роботом на английском. Несут ли эти «развивающие игрушки» пользу, как принято считать? Какие игры действительно нужны детям? Об этом в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал доктор педагогических и психологических наук, эксперт по детским игрушкам, профессор Московского городского педагогического университета Александр Савенков.

Какие игрушки нужны современным детям

Дети через игру познают мир, поэтому игрушкой для них может быть все, что угодно. Фантазия дошкольника легко превращает стол в дом, диван — в пиратский корабль, а ковер — в озеро лавы.

Если говорить о выборе игрушек, которые представлены в магазинах, то важно учитывать, чтобы они нравилась самому ребенку. Задача игрушки — направлять игру и поддерживать к ней интерес ребенка. С ней справляются привычные нам куклы, конструкторы, плюшевые медведи.

А развивающие функции часто добавляют в детские товары не ради того, кто в них будет играть, а для платежеспособных взрослых.

Оборот российского рынка игрушек сравним по оборотам с рынком бытовой техники. Так что трансформация традиционных игрушек часто бывает бесполезной.

И еще важный момент, который надо учитывать при выборе: девочки нуждаются в игрушках, с которыми можно играть на небольшом пространстве: куклы, кукольные дома с деталями, конструкторы, пазлы, наборы для плетения. Мальчикам же нужно то, что требует пространства и больших расстояний, причем как по горизонтали, так и по вертикали: арбалеты, машинки, железные дороги, турники. Эти данные подкреплены исследованиями ученых.

Почему не нужно «импортозамещать» Барби

Иногда удачные «перерождения» знакомых игрушек меняют мир детей. Настоящим прорывом стала кукла Барби, которая остается популярной более полувека. До того, как в 1959 году появилась первая кукла-девушка, девочки играли с пупсами и куклами-детьми, осваивая роль матери, которая в то время считалась главенствующей для женщины. Барби стала первой взрослой куклой, которая помогала примерить на себя то, что недоступно детям. У нее было все, что надо: жених, дом, собака, авто. Она могла осваивать разные профессии. Все эти атрибуты взрослой жизни обеспечили ей успех и любовь девочек всего мира.

Российские производители игрушек не первый год пытаются сделать национальный аналог Барби. Правда, отечественную куклу почему-то наряжают в кокошник и традиционный сарафан и детям такая кукла не нравится.

Кто из современных девочек хочет стать крепостной крестьянкой XVIII века?! Им скорее захочется представлять себя учителем, блогером, певицей, космонавтом, дизайнером или даже президентом — как раз представители всех этих профессий есть у Барби.

Современной же российской девочке нужна кукла — партнер по играм, желательно, уже взрослая, чтобы у нее были кроссовки и шпильки, вечернее платье и купальник, джинсы и бальный наряд.

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Что можно назвать неудачной игрушкой

Не будут иметь успеха на рынке детских товаров игрушки, чуждые культуре страны. Так, в России не прошла экспертизу серия игрушек, связанная с похоронами и смертью. А родителям в США не понравилась кукла Мидж — беременная подруга Барби. Они посчитали, что младенец, прикрепленный магнитами к животу куклы, похож на пятилетнего, и искажает представление о том, откуда берутся дети. Также, по мнению взрослых, эта невинная, на первый взгляд, игровая деталь могла спровоцировать раннюю беременность.

Другой пример неудачной игрушки – гендерно-нейтральная кукла. Несмотря на парадигму толерантности, популярную в современном обществе, гендерные предпочтения у детей мало изменились: девочкам по-прежнему нравятся куклы, а мальчикам — игрушечное оружие.

Конечно, бывают исключения: например, в 80-е годы ХХ века журнал «Семья и школа» провел пацифистскую акцию «Прощай, оружие!» — и она удалась.

Советские мальчишки несли в редакцию свои игрушечные пистолеты, пулеметы, мечи и получали взамен мягкие игрушки.

Но это единичный случай, и в целом расставаться с любимыми играми мальчики не хотят.

Эксперты Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» (Александр Савенков возглавляет экспертный совет конкурса – «Газета.Ru») проводили экспертизу гендерно-нейтральной куклы. Мы, на созданном в нашем институте полигоне по испытанию игрушек, показывали ее детям и наблюдали, как они с ней играют. Особенность куклы в том, что она, по замыслу авторов, бесполая и ей можно менять прическу с длинной на короткую, женскую одежду на мужскую. Она становится то девочкой, то мальчиком.

Но смена пола куклы российских детей не заинтересовала.

Мальчики отказались ей играть, потому что, по их мнению, кукла — это для девчонок, которые, в свою очередь, однозначно оценили куклу как девушку и играли ей соответственно.

close 100% Александр Савенков Личный архив Александра Савенкова

Топ-3 игрушек для детей

В игровом наборе у каждого ребенка непременно должен быть: плюшевый мишка (его любят дети всех времен и народов), любимая кукла/пистолет (в зависимости от пола), гаджет. Одни — через лес за махоркой. Почему в книгах дети прошлого свободнее современных Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян убеждены... 20 июня 11:09

Будущее развивающих игрушек за приложениями, голосовыми помощниками и роботами – игровыми партнерами. Они смогут подсказать ребенку ответы на все его «Почему», поиграть в заранее продуманные создателями обучающие и воспитательные игры. И с этим не стоит воевать: у ребенка через такие игры развивается цифровая грамотность и другие мягкие навыки.

Важно вливаться в стремительно трансформирующийся мир и искать компромиссы с высокими технологиями. И вместе с тем, отказываться от морально устаревших образов.