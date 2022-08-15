«Если человек любит, то ревность – это нормально»: Анна Грин – о выводах за 25 лет брака

В семье нет одного лидера по всем вопросам
В гармоничных отношениях не должен стоять вопрос «Кто главный?» – это изначально про неравенство. У нас в семье в каких-то вопросах разбираюсь лучше я (там последнее слово за мной), в каких-то – муж (туда я не лезу).
В любом случае, все важные вопросы мы всегда обсуждаем вдвоем.
Например, муж никогда не вмешивается в вопросы лечения детей, он даже не знает, где дома лекарства лежат, какую таблетку кому дать при определенных состояниях. Или он не особо вникает в выбор школы или репетитора для детей, эти вопросы решаю исключительно я. Я же не принимаю участия в выборе автомобиля, летней или зимней резины, в решении вопросов, связанных с техническим обеспечением дома.
В комедии Шекспира «Укрощение строптивой» главная героиня говорит, что женщины «только слабостью своей сильны». Времена меняются, с ними меняются женщины и отношение к ним. В современном мире женщина может быть такой, какой она хочет быть, и это прекрасно! Свобода выбора – то, что, на мой взгляд, самое ценное сейчас.
Быт уничтожает романтику – иногда нужно отдыхать только вдвоем
Я не буду утверждать, что мы с мужем все 25 лет совместной жизни каждый вечер ужинаем при свечах. Быт есть в отношениях любой пары, и да, он зачастую романтику сводит на нет.
Сложно каждый вечер предаваться романтическому настроению, когда рядом дети с их домашними заданиями и невыученными уроками.
Тем важнее, я считаю, для пары с каждым годом почаще находить время только для двоих.
Мы не так часто, как хотелось бы, устраиваем друг другу романтические свидания. Но можем просто сходить в ресторан на ужин, а можем взять и уехать на выходные только вдвоем, благо дети уже выросли, и можно их спокойно оставлять одних. Когда границы были открыты, могли спокойно купить билеты на балет Эйфмана и улететь в Париж или Берлин на пару дней. Или же сорваться в Питер, потусить там с друзьями.
А еще мы всегда отмечаем день нашего знакомства – 14 февраля – и день свадьбы. Причем делаем это только вдвоем!
Совместные приключения и общие интересы — это важно
Отпуск мы всегда проводим вместе. По-моему, очень важный аспект долгих счастливых отношений: общие интересы, общие увлечения, общие взгляды на комфорт.
Мы с мужем оба обожаем нырять. До рождения детей мы постоянно уезжали на дайвинг.
Горные лыжи – еще одно наше совместное увлечение, стараемся раз в год выезжать покататься. При этом нам обоим не чуждо просто поваляться на пляже, ничего не делая, потягивая коктейль или побродить по улочкам Рима или Венеции.
В этом году летали на Сахалин всей семьей, несколько дней жили в палатках на берегу океана.
Личное пространство – необходимо
У каждого должно оставаться некое личное пространство. К примеру, меня не затащить на рыбалку. А муж даже на плато Путорана летал рыбачить. Это как раз такие необходимые мужчине поездки чисто в мужской компании.
Очень важен баланс личного и совместного. Совместного должно быть больше в семье, мне кажется.
Плохо, когда мужчина и женщина живут как соседи, а их общение ограничивается лишь общим ужином (в лучшем случае) и обсуждением поведения в школе их детей.
Разлука не укрепляет брак
Хороший брак никакая разлука не испортит, а плохой не укрепит. Кто-то живет с капитаном корабля дальнего плавания многие годы, каждый раз радуясь долгожданной встрече. А кто-то с мужем работает на одной работе, едет вместе в одной машине на эту работу, вечера все проводит вместе и не представляет себе других отношений. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки.
У нас в семье особо длительных разлук не было, лишь рабочие командировки на несколько дней.
Максимальное время, что мы не виделись, были три недели, когда муж участвовал в гонке Париж-Дакар, а я отправилась на дайвинг-сафари в Австралию.
Ревность – это нормально
В наших отношениях и через 25 лет брака присутствует ревность. Не верю тем, кто заявляет: «А мне абсолютно все равно, с кем моя вторая половина, где и чем занимается!» Если человек любит, то ревность – это нормально.
При этом тотальный контроль – иллюзия. Подростка-то с каждым годом все сложнее и сложнее контролировать, что уж говорить о взрослом человеке.
Мое мнение – гармоничные отношения возможны лишь в атмосфере полного обоюдного доверия.
Трудности изменили нас к лучшему
В нашей жизни был сложный период: болезнь нашей дочери. Многие пары не выдерживают таких испытаний.
Мне кажется, тот непростой момент послужил для нас некой лакмусовой бумажкой, окрасив в нужный цвет то, что нам обоим действительно дорого и ценно.
Каждый из нас в борьбе за жизнь ребенка проявил свои лучшие качества. Мы оба сильно изменились за годы лечения дочери, причем, как мне кажется (хоть это и нескромно прозвучит), в лучшую сторону.
Идеальных пар не существует. И плевать!
Существует их видимость. Да и зачем вообще гнаться за каким-то «идеалом»?
Любой идеал – искусственно навязанное чужое мнение.
Если вам двоим в ваших отношениях комфортно психологически, безопасно физически, если вы с радостью просыпаетесь утром в постели с любимым человеком, а вечером радостно торопитесь домой, зная, что ваша вторая половина ждет вас там с нетерпением – поздравляю! Вы для самих себя идеальная пара! А на мнение других можно наплевать.
Любовь – как вино
Конечно же, единого рецепта, к сожалению или к счастью, нет. Однако, помимо любви, в отношениях, на мой взгляд, должно быть уважение к партнеру, общие интересы, умение и желание идти в нужный момент на компромисс. Важно ценить и хранить то, чего вы добились вместе в этой жизни.
Ведь не зря же говорят, что любовь как вино – при правильном и бережном хранении с годами становится лишь крепче, лучше и дороже.
Он всегда на моей стороне
Что восхищает мужа во мне, я не знаю, не спрашивала. Смеюсь иногда, что серебряная свадьба-то только у меня, у него уже золотая, так как со мной – год за два.
А вот я восхищаюсь как раз его самоотверженной преданностью семье, детям. Я знаю, что ради меня и детей он свернет горы. И еще – он всегда на моей стороне! Что бы ни случилось, я знаю, что он примет мою сторону, встанет на мою защиту. С ним я чувствую себя защищенной.