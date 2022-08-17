Ужасно пахнут, пьют и не хотят работать: обидные мифы о бездомных, в которые не стоит верить

Есть несколько стереотипов о людях, не имеющих дома: они грязны, опасны для общества и не желают ничего менять. Дарья Амосова, PR-специалист «Ночлежки» в Москве, рассказала в своей колонке для «Газеты.Ru» о том, почему эти утверждения — неправда.

Миф: бездомные живут на свалках

Европейская федерация национальных организаций, работающих с бездомными (FEANTSA), в 2005 году разработала типологию сбора данных по бездомности и исключенности жилья.

По ней бездомные делятся на четыре категории:

— «без крыши»: живущие на улице и в публичных местах,

— «без дома»: живущие в домах для бездомных, приютах, социальных гостиницах,

— «небезопасное, ненадежное жилье»: например, когда живут у друзей и родственников, снимают комнату незаконно и находятся под угрозой выселения,

— «недостаточное жилье»: живущие в палатках, домах на колесах, лачугах, самодельных домах, перенаселенных помещениях.

Люди, живущие на улице, остановках, непригодных для жизни местах, — лишь часть бездомных. Другая, большая часть, «невидима» для глаз.

В России классификации, подобной европейской, нет. Нет понимания, сколько бездомных живет на улице, в хостеле, в самодельном жилье. Есть те, кто владеет недвижимостью на бумаге, но по разным причинам не может заселиться: например, жилье в аварийном состоянии или существует угроза домашнего насилия.

Подопечный Московской «Ночлежки» Алексей оказался именно в такой ситуации. Мужчина приобрел квадратные метры в коммерческой недвижимости по типу апартаментов, вложил последние деньги. Однако ключи Алексею не выдают, несмотря на наличие подписанного договора.

Сторонние фирмы пытались перекупить квартиру, однако по цене ниже рыночной. Конфликт длится уже более 10 лет.

«Когда закон поменяли, хозяева дома — те, кто строил — нас бросили. Дом был практически готов. Они ушли в сторону, у них суды пошли, с администрацией они не смогли договориться. Если бы договорились, мы бы давно уже там жили. Квартиросъемщики хотели собраться и решить вопрос дружелюбно с администрацией. Наши не захотели и пошли другим путем», — рассказывает Алексей.

Сейчас мужчина вместе с юристом «Ночлежки» пытается отвоевать право на недвижимость.

close 100% Алексей Пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка»

Миф: все бездомные — грязные и плохо пахнут

Бездомные — это обычные люди в необычных обстоятельствах. Как и все люди, бездомные предпочтут быть чистыми. Для них это вопрос не только гигиены и здоровья, но и возможности вернуться в общество. В грязной одежде не примут на работу и даже не пустят на собеседование. Почему в XXI веке стыдно говорить «бомж» и «солнечный ребенок» Как этично называть людей, живущих на улице, людей с психическими заболеваниями, а также тех... 07 июля 08:23

Окружающие будут обходить стороной, также возможно лишнее внимание со стороны полиции. Безусловно, это мешает жить, — поэтому бездомные следят за чистотой при любом удобном случае.

В Московской и Петербургской «Ночлежке» работает проект Неравнодуш — низкопороговый душевой пункт для бездомных людей. Это теплое помещение с душевыми и туалетами, стиральными и сушильными машинами.

В Неравнодуш приглашают парикмахеров-волонтеров, которые бесплатно стригут клиентов.

В Петербурге за 2021 год в Неравнодушем воспользовались 1907 раз, в Москве — 2943 раза. С каждым днем спрос растет: многие клиенты приходят в «Ночлежку» исключительно помыться, побриться, постирать и высушить вещи, подстричься.

Миф: все бездомные — алкоголики

Зависимость — большая проблема в мире бездомных. Однако общество путает следствие и причину. Чаще алкоголизм — следствие, а не причина бездомности, тяжелая болезнь, с которой приходится жить.

По данным Консультационной службы за 2021 год, из-за химической зависимости на улице оказывается 11% наших клиентов.

Для сравнения: почти в три раза больше клиентов оказывается на улице, переезжая в поисках работы (29,35%) или в результате семейных проблем (28,87%). Вдвое больше клиентов оказываются на улице из-за утраты документов (25,01%) или потери работы (22,3%).

Почти столько же клиентов оказываются на улице в результате потери возможности снимать жилье (16,39%), заболеваний или травм (11,18%).

То есть алкоголизм — не главная причина бездомности, и даже не входит в пятерку причин, почему люди оказываются на улице.

close 100% Иван Зайцев/Пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка»

Оказавшись на улице, человек сталкивается с неизвестностью. Ему страшно, тревожно и непонятно. Психоактивные вещества дают возможность справиться со стрессом, уснуть или устранить болезненные ощущения.

Алкоголь, который пьют на улице, отличается от магазинного. Это спирты, которые быстрее вызывают привыкание, меняют работу мозга. И, увы, такой алкоголь порой дешевле еды.

Важно то, что многие бездомные не закрывают глаза на проблему и готовы бороться с зависимостью. С 2000 года бездомным с алкогольной зависимостью помогает проект Дом на полдороги. В 2021 году в Доме на полдороги жил 41 человек, средний срок реабилитации — полгода.

Миф: бездомные — по большей части необразованные мигранты

Уровень образования среди бездомных людей соответствует данным для всего населения России. Согласно данным Консультационной службы за 2021 год, 42,05% клиентов имеет средне специальное образование, 15,27% — высшее.

По данным отчета за 2021 год, 87% наших клиентов — граждане России.

Неправильно думать, что среди бездомных – сплошь пожилые люди. Средний возраст бездомного, по данным за 2021 год, — 44 года. Среди наших клиентов есть как люди старше 60 лет, так и 20-летние.

Ксения, одна из клиенток московской «Ночлежки», оказалась на улице в 19 лет. Девушку уволили с работы, не заплатив. Ксения осталась без средств к существованию в чужом городе и была вынуждена съехать со съемной квартиры. Ситуацию отяжелело отсутствие документов.

«Ни денег, ни жилья, никаких связей, никаких возможностей — не было ничего», — признается Ксения.

В интернете девушка узнала о проекте Ночной автобус: специально оборудованный микроавтобус разъезжает по районам Москвы и Петербурга, волонтеры раздают горячее питание и средства гигиены. Помимо еды, Ксения получила консультацию от волонтера и решила сходить к социальному работнику. Сейчас клиентка восстанавливает необходимые бумаги и ищет себе работу.

close 100% Ксения Пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка»

Миф: бездомные — не хотят меняться, сами виноваты, ленивые

Статистика Консультационной службы гласит: 86% людей приходят в «Ночлежку» за работой.

В 2022 году «Ночлежка» провела опрос о трудоустройстве среди клиентов московской Консультационной службы. По его результатам 74% мужчин и 70% женщин готовы переобучаться, чтобы получить новую профессию.

Люди готовы к работе и обучению, что вряд ли свидетельствует о лени. Проблема — в нехватке инструментов и навыках поиска работы.

Например, не все понимают важность резюме: бездомные по-старинке звонят работодателю и просят принять их на работу. У человека может быть богатый опыт, но он не знает, как его презентовать и «продавать». «Ночлежка» планирует проводить карьерные консультации для клиентов и жильцов приюта, предоставлять помощь в составлении резюме и самопрезентации.

Что касается причины «сами виноваты» — она не решает проблему, не помогает человеку. Этот аргумент используют люди, которые верят в справедливый мир, где плохие вещи происходят только с плохими людьми.

Человек может стать бездомным из-за неподконтрольных ему событий: пожар, война, потоп, снос аварийного жилья, мошеннические сделки. Даже если человек попадает на улицу в результате собственных решений, значит ли это, что он недостоин поесть, помыться, поспать в безопасности, получить помощь? Мы считаем, что нет — ситуации бывают разные. Никто не мечтает в детстве стать бездомным — это определенно.

Миф: бездомные — больные и заразные

«В «Ночлежке» мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность жильцов и сотрудников. В Москве и Петербурге регулярно проводят среди клиентов тесты на ВИЧ, флюорографию, вакцинации от COVID-19, осенью — от сезонных заболеваний, типа гриппа. В случае болезней «Ночлежка» направляет клиентов на госпитализацию и помогает пройти реабилитацию от зависимости», — отмечает специалист по связям с органами государственной власти Андрей Чирук.

Что касается приюта, по правилам для заселения необходимо сделать флюорографию, вакцинироваться и пройти «прожарку» от паразитов.

Поэтому заразиться в приюте не легче, чем в любом общественном месте, типа театра или торгового центра — пожалуй, даже сложней.

close 100% Пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка»

Миф: все бездомные — преступники

Судебный департамент при Верховном Суде РФ публикует судебную статистику за 2021 год. Из 565317 осужденных по всем составам преступлений не имели места жительства 4613 (0,8%).

Судебная статистика демонстрирует стойкость тенденции на снижение доли бездомных среди лиц, осужденных за уголовные преступления.

К примеру, за последние 5 лет доля людей без места жительства среди преступников составляла (с округлением до тысячных долей %):

— 2021 – 0,816%

— 2020 – 0,915%

— 2019 – 0,981%

— 2018 – 1,055%

— 2017 – 1,068%

То есть количество преступников без места жительства регулярно снижается: в абсолютных цифрах с 7447 в 2017 до 4613 в 2021, т.е. на 38,1%.

В реальность бездомные чаще становятся жертвами преступлений, а не преступниками. Люди, оставшиеся без крыши, находятся в уязвимом положении. Этим пользуются мошенники, грабители и уличные хулиганы.

О нас: с 1990 года помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в Санкт-Петербурге. С 2020 года консультационная служба и проекты работают и в Москве.

Подопечные организации могут принять душ, получить чистую одежду и горячее питание. Социальные работники помогают клиентам восстановить документы, найти работу и вернуть потерянную в результате мошенничества недвижимость.