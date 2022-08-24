Как правильно проводить промывание носа ребенку и выбирать раствор

Промывание носа у ребенка поможет освободить носовые ходы от слизи, оно полезно для лечения и профилактики ОРВИ. О том, как правильно промывать нос ребенку и как выбрать раствор для промывания, «Газете.Ru» рассказал Глеб Владимирович Симонов, детский оториноларинголог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Как и чем промыть нос ребенку

По мнению Симонова, промывание носа ребенку из шприца или спринцовки раствором поваренной или морской соли – самый простой и безвредный способ избавиться от насморка и снять отек слизистой в домашних условиях.

Врач добавил, что солевой раствор увлажняет и очищает слизистую, поэтому промывание носа ребенку показано не только при насморке, но и как профилактическая процедура, которая увлажняет и очищает слизистую носика ребенка и повышает ее защитные функции.

Он уточнил, что самостоятельно назначать такую процедуру нельзя, поскольку определить причину насморка у ребенка может только врач.

close 100% Freepik.com

«Может оказаться, что дело не в ОРВИ, а, например, в аллергической реакции, и для лечения потребуются совсем другие методы», – отмечает Симонов.

Специалист объяснил, что раствор для промывания носа ребенку при насморке можно как приготовить в домашних условиях, так и приобрести в аптеке. Но в последнем случае будет больше гарантий эффективности и безопасности, так как такие растворы стерильны и имеют сбалансированный состав.

«Концентрация соли в растворах для промывания носа ребенка, которые можно купить в аптеке, оптимальна для нежной и чувствительной детской слизистой. Она позволяет избежать жжения и других неприятных ощущений», – объяснил врач.

Как делать промывание носа ребенку в домашних условиях

Для того, чтобы промыть ребенку нос в домашних условиях при насморке, Симонов советует действовать следующим образом: поставить ребенка к раковине лицом, попросить его вытянуть шею, наклонить голову в сторону и аккуратно ввести небольшое количество раствора морской соли в ту ноздрю, которая находится выше с помощью пипетки или шприца. Через короткое время вода, а также корочки и грязь вытекут через ту ноздрю, что находится ниже. «Школа еще не началась, а все, связанное с ней, уже бесит» Родительские чаты — зло. И счастливы те матери и отцы, которых избежала участь все время читать... 19 августа 08:03

«Даже такая полезная процедура, как промывание носа, имеет противопоказания. Противопоказания к промыванию носа – это сильный отек, в этом случае раствор для промывания может попасть в среднее ухо и стать причиной занесения инфекции и воспаления», – предостерег Симонов.

Также к противопоказаниям для промывания носа у ребенка в домашних условиях он отнес частые носовые кровотечения, которые могут свидетельствовать о хрупкости сосудов, и искривление носовой перегородки.

close 100% Freepik.com

Можно ли промывать нос водой из моря?

Анна Яковлева, оториноларинголог «ЛОР-ЦЕНТРА Дмитрия Василенко», предостерегла от промывания носа с лечебными или профилактическими целями непосредственно водой из моря.

«В теплой морской воде тоже обитают бактерии, особенно в разгар сезона и если на пляже и в воде многолюдно. Не забываем, что может присутствовать и слив отходов в море. Кишечная палочка в придонном слое ила Черного моря – классика жанра. Зачем она вам в носу?

Для увлажнения слизистой верхних дыхательных путей морским воздухом полезнее дышать. А промывать нос и глотку лучше аптечными формами морской воды, где она разбавлена до лечебной концентрации и предварительно очищена от вредных примесей», – заключила специалист.