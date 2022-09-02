Познание мира на вкус, скука и тревога: почему дети едят козявки

Родители сильно переживают, если дети ковыряются в носу. Однако психолог и лор успокоили взрослых и объяснили, что до определенного возраста такая привычка у детей является нормой. Есть и вред от поедания козявок. О том, как избавиться от плохой привычки, в материале «Газеты.Ru».

Почему дети едят козявки из носа

Лор медицинского центра «Андреевские больницы - НЕБОЛИТ» Марина Колатырина объяснила, что ковыряние в носу с последующим поеданием козявок может быть естественным для детей, так как они изучают мир с помощью собственных ощущений.

«Человеку проще распознать тот или иной предмет по запаху, вкусу, прикосновению», — отметила лор.

По мнению врача, в раннем возрасте дети ковыряются в носу еще и по той причине, что ощущают дискомфорт во время разрастания корочек в слизистой.

«При выраженной сухости воздуха корочки в носу – частое явление. Нужно следить за температурой воздуха в помещении и влажностью», — отметила лор.

Как добавила психолог, семейный психотерапевт, автор Telegram-канала «Кика про психологию» Кристина Ковалевская, еще одной причиной, почему дети ковыряются в носу, являются стресс или скука.

«Такая навязчивая привычка может служить признаком эмоционального дискомфорта ребенка, повышенной тревоги, стресса», — отметила Ковалевская.

По словам психолога, поедание козявок обычно связано с желанием более детально познать этот процесс, тем более, что маленькие дети стараются все попробовать на вкус. В других случаях малыши не знают, куда девать козявки и такой способ избавления от них кажется им самым простым.

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Чем опасно ковыряние в носу

Как отметила лор Колатырина, поедание сухих соплей само по себе не вредно. Однако при ковырянии в носу в детском саду или на детской площадке ребенок слизывает их с рук, а это повышает риск заражения глистам и инфекционными кишечными заболеваниями, так как пальцы ребенка не стерильны. Особенно опасны детские песочницы, так как в них могут находиться яйца глистов и других паразитов.

«Предупредить заражение маленьких детей глистами — это обязанность родителей. Необходимо ограничивать контакт малышей с уличными животными, профилактировать глистные заболевания у домашних животных, важна тщательная гигиена детских комнат. По мере взросления ребенка необходимо прививать навыки гигиены», — объяснила лор.

Помимо глистов и других паразитов, родителям следует помнить, что ковыряние в носу в случае, если пальцы ребенка не стерильны, может привести к инфекционным заболеваниям. Это спровоцирует повышение лейкоцитов и других клеток в общем анализе крови и ухудшит состояние иммунной системы маленьких детей.

«Иной аспект данной проблемы: инфекционный насморк и формирование большого количества отделяемого, в том числе и корочек в носу, что существенно затрудняет носовое дыхание ребенка, иногда создает условия для ротового типа дыхания (патологический тип дыхания. При нем вдох и выдох происходит через приоткрытый рот — прим. «Газеты.Ru»). В таком случае обязателен осмотр лор-врача, выявление причины насморка и соответствующее лечение», — добавила оториноларинголог.

Что делать, если дети ковыряются в носу

«Большинство детей к 5-6 годам самостоятельно избавляются от этой привычки. А дети помладше ковыряют в носу не так часто», — отметила психолог.

Бывает, что дети продолжают упорно ковырять в носу в более старшем возрасте. В таком случае следует записаться на консультацию к детскому психологу, чтобы избавиться от плохой привычки. Однако перед этим родители могут попробовать самостоятельно пресечь ковыряние в носу.

Взрослым не следует проявлять агрессию в стремлении отучить ребенка от этой привычки. Ни в коем случае нельзя бить по рукам малыша и пытаться на повышенных тонах объяснить ему вред от ковыряния в носу.

«Важно сохранять спокойствие, не переходить на крик и не обвинять ребенка в том, что он поступает неправильно. Это, как и шлепок по рукам, не поможет избавиться от привычки, но подорвет доверие и испортит отношения ребенка и родителей», — предупредила Кристина Ковалевская.

По словам специалиста, лучше переключить внимание ребенка.

«Попробуйте заменить это занятие другим, где также будет работать мелкая моторика и задействовано осязание. Например, подойдет лепка из пластилина. Чтобы помочь ребенку справиться с привычкой есть козявки, важно рассказать на понятном ему языке о вреде такого поведения, используя примеры в виде сказок про микробы», — заключила психолог.