Панкреатит, голодание, инородный предмет в желудке: почему у ребенка пахнет изо рта

Для неприятного запаха изо рта ребенка существует несколько причин. Педиатр и стоматолог рассказали, на какие болезни или нарушения в работе организма указывает этот симптом, а также назвали трех специалистов, к которым следует идти в первую очередь.

Как определить причину неприятного запаха изо рта

По словам педиатра Дмитрия Шакамалова, есть несколько причин такой патологии у детей: плохая гигиена полости рта, проблемы с ЖКТ, с питанием и иные нарушения в работе организма.

Плохая гигиена полости рта:

Чаще всего неприятная проблема возникает из-за того, что ребенок не чистит зубы два раза в день и не соблюдает гигиену ротовой полости.

«Неприятный запах из полости рта называется галитоз. Появляется он из-за того, что частицы пищи, оставаясь на зубах, языке, щеках и небе являются пищей для микроорганизмов, которые формируют на поверхности зуба микробную бляшку», — объяснила детский стоматолог, врач-стоматолог общей практики Клиники семейной стоматологии «DLC» Алена Бубнова.

Как объяснила специалист, в таком случае начинаются процессы гниения пищи, что вызывает неприятный запах в ротовой полости. Кроме того, в некоторых случаях данная проблема может быть симптомом воспалительных процессов.

«Причины неприятного запаха разнообразны: от остатков еды на зубах и деснах до более серьезных заболеваний, таких как кариес и пульпиты», — предупредила Бубнова.

Если же ребенок правильно чистит зубы, а запах изо рта не проходит, и он жалуется на боли и дискомфорт в животе, тогда, скорее всего, причина галитоза заключается в ЖКТ.

close 100% Freepik.com

Проблемы с ЖКТ:

Галитоз может возникнуть из-за проблем с желудком или другими органами желудочно-кишечного тракта. Такая патология может быть симптомом панкреатита — воспаления поджелудочной железы или холецистита — воспаления желчного пузыря. При обоих заболеваниях ребенка будут беспокоить определенные проявления, помимо плохого запаха изо рта.

«Симптомами панкреатита может стать боль в животе с различными характеристиками. Чаще всего она колющего характера, или тупая, или ноющая. Нередко возникают и диспепсические расстройства — рвота, тошнота, диарея», — объяснил педиатр Шакамалов.

При воспалении поджелудочной железы ребенок будет жаловаться на слипшиеся зубы. Это явление объясняется тем, что из-за заброса желудочного сока происходит расплавление эмали.

Педиатр добавил, что при воспалении желчного пузыря будут несколько иные симптомы.

«Основные жалобы при холецистите сводятся к боли в правом подреберье, диспепсическим расстройствам. Рвота — редкое явление. Характерна мучительная отрыжка, рефлюкс. Возникают и общие, неспецифические симптомы — ухудшение общего состояния и нарушения аппетита», — объяснил врач.

Неправильное питание:

«Употребление чеснока, лука, жареных блюд провоцирует специфические запахи при дыхании ребенка. Соленая пища обезвоживает организм, слюна становится густой, слизистая увлажняется плохо», — обратил внимание педиатр.

Он добавил, что рацион питания ребенка, который состоит из этих продуктов, а также кукурузы, сыра и большого количества сладкого — это также причина запаха изо рта, так как данная пища вызывает появление микробов, имеющих определенный запах. Однако после полоскания или чистки зубов галитоз исчезнет.

По словам Шакамалова, голодание и самовольное соблюдение диет, которые не были назначены профильным врачом, также провоцируют патологию. В некоторых случаях у ребенка будет наблюдаться запах ацетона изо рта.

close 100% Freepik.com

Другие причины:

Педиатр Шакамалов предупредил, что у проблемы могут быть и другие, реже встречающиеся причины.

Врач отметил, что в некоторых случаях запах возникает из-за приема антибиотиков. Однако галитоз будет наблюдаться только в том случае, если ребенку при лечении не дают препараты, улучшающие микрофлору желудка.

«Прием антибиотиков без употребления пребиотиков или пробиотиков может вызвать дисбактериоз. Он и будет причиной запаха изо рта», — предупредил педиатр.

Родители столкнутся с галитозом у малыша, если он проглотил пластмассовый предмет. Запах возникает из-за разложения инородного тела у ребенка в желудке.

Еще одной причиной патологии может быть сахарный диабет. В этом случае у ребенка будет запах ацетона изо рта, как и при голодании или неправильном соблюдении диеты.

Что делать если у ребенка неприятный запах изо рта

При появлении проблемы родителям следует соблюдать профилактические меры и отвести малыша на осмотр к нескольким специалистам для прохождения полноценного исследования и выявления точной причины.

Профилактические меры:

«Если ребенка ничего не беспокоит, а запах появился совсем недавно, то гигиена полости рта сможет решить данную проблему», — отметила стоматолог Бубнова.

По словам врача, необходимо соблюдать гигиену ротовой полости с самого раннего возраста.

close 100% Freepik.com

«С самого рождения до прорезывания первого зубика мы советуем чистить десны, язык и щеки специальной мягкой резиновой щеточкой-напальчником. С появления первого зуба рекомендуем добавлять зубную щетку мягкой жесткости, чтобы счищать остатки еды», — объяснила стоматолог.

Такие профилактические меры помогут ребенку избавиться от неприятного запаха изо рта. Благодаря им родители будут уверены, что малыш правильно чистит зубы и в случае возникновения неприятного запаха смогут сузить круг врачей, к которым нужно обратиться, чтобы выявить причину данной проблемы.

К каким врачам обратиться:

Если запах из ротовой полости у ребенка является лишь одним из симптомов и родители знают о каких-либо других жалобах малыша, следует обратиться к таким специалистам:

• Педиатр

• Оториноларинголог

• Гастроэнтеролог

«Каждый специалист обозначит проблему со своей стороны, назначит диагностические методы: анализы, рентген-исследование, ЛОР-осмотры, эндоскопические методы», — заключил педиатр Шакамалов.