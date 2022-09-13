«Это разрушило мой брак»: 6 звездных женщин, изменивших своим возлюбленным

Иностранные СМИ обсуждают роман режиссера Оливии Уайлд и певца Гарри Стайлза, начавшийся во время съемок фильма «Не волнуйся, солнышко». Пара начала встречаться в то время, когда Уайлд еще состояла в отношениях с отцом своих детей Джейсоном Судейкисом. «Газета.Ru» рассказывает об этом романе и вспоминает другие измены со стороны звездных дам.

Оливия Уайлд

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Актриса и режиссер Оливия Уайлд долгое время была вместе с актером Джейсоном Судейкисом. Они познакомились в 2011 году, а в 2013 году обручились. В отношениях с Судейкисом Оливия родила двоих детей – сына Отиса и дочь Дэйзи. Однако в 2020 году пара заявила о расставании.

С 2021 года Оливия Уайлд встречается с музыкантом Гарри Стайлзом. Однако, по данным СМИ, их роман начался еще на съемочной площадке фильма «Не волнуйся, солнышко», который в 2022 году участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

За несколько недель до премьеры на Венецианском кинофестивале издание Page Six сообщило, что исполнившая главную роль в картине, актриса Флоренс Пью поссорилась с Уайлд из-за ее отношений с Гарри Стайлзом. Источник, близкий к актрисе, рассказал, что та возмутилась поведением Оливии, состоявшей на тот момент в отношениях с Судейкисом.

«Я могу точно сказать вам, что Фло не очень понравилось, что Гарри и Оливия флиртуют на съемочной площадке. Оливия все еще была с Джейсоном, когда впервые переспала с Гарри», – цитирует слова источника издание.

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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон познакомились на съемках фильма «Сумерки». Они стали встречаться в 2009 году, однако расстались в 2012 году. Официальная причина расставания – измена со стороны Кристен Стюарт.

В июле 2012 года папарацци сфотографировали актрису в компании женатого голливудского режиссера Руперта Сандерса. В тот период он снимал фильм «Белоснежка и охотник», где Стюарт играла главную роль. Журналисты сфотографировали пару во время поцелуя – снимки опубликовало издание Us Weekly.

Позднее актриса извинилась перед бывшим возлюбленным в интервью издания PEOPLE.

«Я глубоко сожалею о той боли, которую я причинила своим близким и всем, кого это затронуло. Эта минутная неосмотрительность поставила под угрозу самое важное в моей жизни, человека, которого я люблю и уважаю больше всего, Роба. Я люблю его. Мне так жаль», – комментировала свой поступок актриса.

После этого инцидента Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон расстались. Сегодня актеров не связывают романтические отношения. С 2018 года Паттинсон встречается с моделью Сьюки Уотерхаус. Кристен Стюарт помолвлена со сценаристом Диланом Мейером.

Мег Райан

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14 февраля 1991 года Мег Райан вышла замуж за актера Денниса Куэйда, с которым познакомилась на съемках фильма «Мертв по прибытии». В 2000 году пара рассталась. Комментируя разрыв для Today, Райан говорила, что в браке оба супруга изменяли друг другу.

«Этот девятилетний брак не был реальным. Деннис долго не был мне верен, и это было очень больно. Я узнала об этом больше, когда развелась», – делилась Мег Райан с журналистами.

При этом у самой Мег Райан тоже был роман. Актриса встречалась с Расселом Кроу во время съемок фильма «Доказательства жизни».

«Я думаю, что Рассел сильно пострадал в этой истории. Я причинила ему боль, но он не был причиной моего развода», – рассказывала Мег Райан.

В 2018 году Деннис Куэйд в интервью Today признался, что отношения с Райан были самыми успешными в его жизни. При этом актер чувствовал себя неловко рядом с голливудской звездой, потому что на нее всегда обращали внимание.

«Когда мы встретились, я считал себя значимым. А потом мы выходили с Меган на улицы Нью-Йорка, и я только и слышал, что: «Мег, Мег!», – делился актер.

Сегодня Мег Райан помолвлена с музыкантом Джоном Мелленкампом. Деннис Куэйд был женат на риэлторе Кимберли Баффингтон – в 2018 году они развелись.

Джессика Симпсон

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В своих мемуарах «Открытая книга» певица Джессика Симпсон рассказала подробности о браке с Ником Лаше. Пара встретилась в 1999 году, а поженилась в 2002 году. Их отношениям посвятили реалити-шоу на MTV под названием «Молодожены: Ник и Джессика».

Джессика и Ник расстались в 2005 году, и причины разрыва Симпсон описала в своей книге. По ее словам, она не была верна Нику в «эмоциональном плане». В 2005 году Джессика познакомилась с актером Джонни Ноксвиллом на съемках фильма «Придурки из Хаззарда», и у них начался роман.

«Я могла поделиться с ним своими самыми глубокими подлинными мыслями, и он не закатывал при этом глаза. Ему действительно нравился мой ум и что я принимала свои уязвимые места. В последний раз я чувствовала такую связь со своим отцом, но не с мужем», – приводило издание Harper's Bazaar отрывок из книги Симпсон.

Роман между Джессикой и Джонни был платоническим. Они не занимались сексом друг с другом.

«Мы оба были женаты. Однако эмоциональная связь для меня была хуже физической. До брака у меня не было секса, но как только он случился, я поняла, что эмоциональная часть – это то, что действительно имеет значение в браке», – рассказывала Джессика Симпсон.

После развода с Ником Лаше в 2014 году Джессика Симпсон вышла замуж за бывшего игрока NFL футболиста Эрика Джонсона. Они воспитывают троих детей.

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Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Крис Дженнер вышла замуж в 1978 году за адвоката Роберта Кардашьяна. В браке у них родились четверо детей. Однако Дженнер признавалась изданию ET, что развелась с мужем из-за измены со своей стороны.

«Я вышла замуж, когда была очень, очень молода. Я встретила Роберта в 18 лет. Мы встречались четыре года, поженились в 22. Когда мне было за 30, в моей жизни случился роман. Больше всего на свете я сожалею о том, что это разрушило мою семью», – рассказывала Крис Дженнер.

После измены Роберт Кардашьян развелся с Крис Дженнер. По ее признанию, она осталась с детьми одна и столкнулась с трудностями.

«Я не знала, что делать. У меня было четверо детей, я была одинока. Я не знала, где буду жить, не знала, что буду делать», – делилась Крис Дженнер.

Вскоре телезвезда встретила своего второго мужа Брюса Дженнера. Они поженились и состояли в браке с 1991 по 2015 год.

Лолита Милявская

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Лолита Милявская и Александр Цекало были вместе 12 лет – с 1988 по 2000 год. Однако, как рассказала певица YouTube-каналу «Макарена», она не всегда была счастлива с мужем. Артистка призналась, что в последние годы совместной жизни изменяла Цекало. У нее был непродолжительный роман.

«Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», – делилась Милявская.

Любовником певицы оказался бандит, к которому Лолита ушла от Цекало. В интервью она призналась, что с ним были самые красивые отношения в ее жизни.

«Муж мне всегда говорил: «Ты – тысяча первая певица. Ты никому не нужна». А тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала», – рассказывала певица.

Лолита Милявская и Александр Цекало развелись в 2000 году. После певица была замужем дважды: за бизнесменом Александром Зарубиным и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Александр Цекало также несколько раз вступал в брак: сейчас он женат на художнице Дарине Эрвин.