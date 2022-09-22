Как оформить инвалидность ребенку: пошаговая инструкция для родителей детей до 18 лет

Оформление инвалидности ребенку – процесс, который займет несколько месяцев. Для подтверждения диагноза потребуется сдать большое число анализов и несколько раз обследоваться у специалистов. Как максимально ускорить прохождение этапов для получения официального заключения, сколько времени потребуется на медико-социальную экспертизу и как решать сложности, которые могут возникнуть, «Газете.Ru» рассказали юристы и представители благотворительных фондов.

Какие болезни относятся к инвалидности

Как объясняет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская, первое, что важно сделать при изучении темы – ознакомиться с законодательной базой. Критерии установления инвалидности (действуют с 1 января 2020 года) регламентированы приказом правительства № 585Н от 27 августа 2019 года. В этом документе среди прочего перечислены виды заболеваний и коды по Международной классификации болезней.

Дети, признанные инвалидами в возрасте до 18 лет, получают категорию «ребенок-инвалид» (согласно редакциям в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N 172-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ). Такая инвалидность устанавливается, если несовершеннолетний приобрел заболевание (или увечье) до 16 лет (если речь об учащихся – то до 18 лет).

Перечень заболеваний, при которых ребенок может получить статус инвалида есть в Постановлении Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 26.11.2020) «О порядке и условиях признания лица инвалидом».

Эксперт подчеркивает, что процедура установления инвалидности не зависит от региона проживания гражданина и всегда проходит согласно регламенту, установленному законом.

С чего начать оформление инвалидности

Президент благотворительного фонда помощи детям с детским церебральным параличом «Добросердие» Надежда Корсакова рассказывает, что процедуру можно условно разделить на пять этапов.

Оформление инвалидности ребенку начинается с поликлиники, к которой прикреплен ребенок (первый этап).

«Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением – бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). В большинстве случаев необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-педиатру. Педиатр инициирует процедуру подготовки необходимого пакета документов для МСЭ и выпишет направления для прохождения узких профильных специалистов», — объясняет Корсакова.

Юрист Красовская добавляет, что перечень обследований есть в Приказе Минтруда России N 402н, Минздрава России N 631н от 10.06.2021. В этом документе также можно найти виды болезней, перечень врачей, сроки, в течение которых действительны обследования и анализы. Указанные обследования необходимо пройти до направления на МСЭ.

Второй этап – это сбор документов для предоставления в бюро МСЭ. По словам эксперта благотворительного фонда Корсаковой, список официальных бумаг внушительный, но бояться его не стоит: собрать документы сейчас гораздо проще, чем пять лет назад.

close 100% Мария Алексеева/РИА Новости

В перечень входят: Почему ребенок часто болеет: мнение врачей Специалисты сети клиник «Семейная» рассказали «Газете.Ru», как быть, если ребенок часто болеет, и какие... 13 сентября 12:50

- заявление законного представителя (родителя, опекуна и т. д.) на прохождение ребенком МСЭ с указанием способа, которым родитель хочет получить приглашение на участие в ней (телефон, электронная почта, SMS-сообщение, на бумажном носителе);

- заявление на обработку персональных данных;

- свидетельство о рождении ребенка и копию, заверенную председателем врачебной комиссии (ВК) и печатью ВК, СНИЛС, страховой полис ОМС и их копии;

- характеристика общеобразовательной деятельности на ребенка или психолого-педагогическую характеристику, если ребенок посещает дошкольное учебное учреждение или школу, заключение ПМПК (психо-медико-педагогической комиссии) – детям при ограниченной способности к обучению;

- заключение Медико-технической комиссии (при показаниях для протезирования или назначении технических средств реабилитации (ТСР));

- направления на МСЭ (форма № 088/у-06) из медицинской организации с круглой печатью медицинской организации и тремя подписями врачей (лечащего, заведующего и председателя ВК; амбулаторная карта из поликлиники (как правило, ее передает на МСЭ поликлиника) с планом лечебно-восстановительных мероприятий (по назначению профильных специалистов).

После прохождения всех обследований, комиссия в поликлинике принимает решение отправить ребенка на МСЭ. Если решение положительное, то направление на экспертизу медицинская организация должна выдать не позднее 30 дней со дня принятия решения.

Третий этап – обращение в МСЭ.

Документы в МСЭ передает медицинская организация. О том, что это произошло, родителю сообщается через единый портал и (или) письмо. Далее бюро рассматривает документы и оповещает семью о дате и месте проведения комиссии (заказным письмом, сообщением на едином портале, телефонным звонком или текстовым сообщением).

«С заявителем согласуют дату проведения медкомиссии. Эту дату нельзя менять или переносить, не известив МСЭ и причина изменения даты должна быть признана уважительной», — подчеркивает эксперт благотворительного фонда Корсакова.

Пациент или его законный представитель по запросу могут получить от медицинской организации копию направления на МСЭ для ознакомления.

«Без запроса направление автоматически будет передано на медико-социальную экспертизу и пациент (или его законный представитель) не будет знать, что в нем содержится. Результат проведения медико-социальной экспертизы во многом зависит от того, что написано в направлении на МСЭ», — предупреждает руководитель проекта юридической поддержки фонда «Спина бифида» Елена Морякина.

Родитель может запросить выписку из протокола решения врачебной комиссии о направлении ребенка на медико-социальную экспертизу и само направление на медико-социальную экспертизу на бумажном носителе и (или) в электронной форме через личный кабинет гражданина на едином портале.

Четвертый этап – прохождения МСЭ. У семьи есть четыре варианта прохождения освидетельствования:

- очный (на комиссии с личным участием, на дому, в больнице),

- заочный (проводится, если ребенок проживает в труднодоступной местности, если состояние пациента не позволяет его транспортировать). «Боятся, вдруг что-то найдут»: врач-рентгенолог — об основных страхах, связанных с раком груди По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение жизни примерно каждая... 01 июля 11:52

Эксперты обращают внимание, что процедура освидетельствования является бесплатной при любых формах проведения.

Комиссия рассматривает документы ребенка и затем каждый ее член выносит свое заключение. Если прийти к однозначному решению не удается, ребенка направят на дообследование (ПДО – программа дополнительного обследования), после чего комиссия вновь рассмотрит дело и вынесет окончательный вердикт.

Логичным завершением процедуры оформления документов становится пятый этап – получения заключения комиссии. На руки семья ребенка получит два документа: справку об инвалидности и программу реабилитации и абилитации инвалида.

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Сколько по времени оформляется инвалидность на ребенка

Как объясняют юрист и представители фондов, время, на которое растянется оформление документов, зависит от региона проживания и темпов оформления необходимых документов, очереди на МСЭ – в среднем от трех месяцев до полугода.

Срок, на который можно получить инвалидность – 1-2 года с переосвидетельствованием либо до достижения несовершеннолетним 18 лет.

Какие сложности могут возникнуть во время оформления ребенку инвалидности

«Не редкий случай, когда комиссия МСЭ направляет ребенка на дообследование», — рассказывает эксперт Корсакова. По ее словам, лучше учесть это пожелание комиссии и вновь пройти врачей, так как в случае письменного отказа врачи будут принимать решение на основании имеющихся данных.

«Если законный представитель ребенка не согласен с решением комиссии, прежде всего нужно взять себя в руки, постараться успокоиться, не оскорблять членов комиссии. Сообщить комиссии о своем несогласии и потребовать разъяснить порядок обжалования решения. Уточнить, когда и куда можно обратиться с заявлением на получение копии протокола и акта о заседании комиссии», — рекомендует Корсакова.

Эксперт уточняет, что заключение комиссии можно оспорить, если с ним не согласны. Для этого надо обратиться в вышестоящее Бюро с заявлением о проведении повторной комиссии. Для ее прохождения потребуется снова сдать большинство анализов и пройти дополнительные обследования. Обжаловать не устроившее решение МСЭ можно только в течение календарного месяца.

«Если отказали в городском бюро, пишите в окружное, в региональном – обращаться нужно в федеральное. Оспорить решение федерального МСЭ нельзя, это последняя инстанция», — подытоживает Корсакова.