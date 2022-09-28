«Это необъяснимое чудо»: знаменитости, ставшие бабушками до 40 лет

Статус «бабушка» вовсе не значит, что нужно надеть платок на голову и забыть про успешную карьеру и личную жизнь. Пример знаменитостей из подборки как раз подтверждает это мнение. «Газета.Ru» рассказывает о молодых, ярких и популярных бабушках и об их отношениях с внуками.

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Актриса официально была замужем три раза. От первого мужа, Элвина Мартина, она родила дочь Александру. В 1980-х она развелась с супругом. С 1988 по 1990 годы Вупи Голдберг была замужем за фотографом Дэвидом Кассеном. С 1994 по 1995 год состояла в браке с бизнесменом Майклом Трахтенбергом. В отношениях и с Дэвидом, и с Майклом у актрисы не было детей. «Идеальные фото после родов – чушь»: 6 звездных матерей, которые приняли свое новое тело В сети активно обсуждают фигуру Рианны. Певица стала мамой четыре месяца назад — в мае... 27 сентября 08:53

Единственная дочь Вупи Голдберг, Александра, родила в 16 лет. Таким образом голливудская актриса стала бабушкой в 34 года. Сейчас у Александры трое детей: дочери Амара и Джерси, и сын Мейсон.

В интервью Page Six Вупи Голдберг рассказывала, что считает Александру прекрасной матерью.

«Алекс – лучшая мать для ее троих детей, чем я когда-либо была для нее одной», – признавалась актриса.

Вупи Голдберг помогает внукам с карьерой. Так, Амара делает первые шаги в актерстве. В июле 2022 года стало известно, что она принимает участие в сериале Claim to Flame. Девушка признавалась, что известная бабушка поддерживает ее и дает советы.

«Ее одобрение всегда важно для меня. Она очень поддерживает меня во всем, что я делаю», – цитирует Амару издание New York Post.

В 2014 году 58-летняя Вупи Голдберг стала прабабушкой. Ее старшая внучка, Амара, родила девочку, которую назвали Чарли Роуз. Этой новостью актриса поделилась в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она выложила видео с новорожденной, и написала, что впервые за 40 лет кормит младенца.

«Я делаю вид, что помню, как это делать», – цитируют Вупи Голдберг журналисты Hello! со ссылкой на ее социальные сети.

Элизабет Тейлор

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Актриса выходила замуж шесть раз. У нее трое биологических детей – сыновей Майкла и Кристофера она родила в браке с актером Майклом Уайлдингом, а дочь Элизабет в отношениях с продюсером Майклом Тоддом. У Элизабет Тейлор также есть приемная дочь. В 1964 году она и Ричард Бертон удочерили девочку Марию из ФРГ.

Элизабет Тейлор стала бабушкой в 39 лет. В семье ее старшего сына Майкла Уайлдинга-младшего родилась дочь Лаела. Сегодня первой внучке Элизабет Тейлор 51 год. Она работает тренером по йоге и графическим дизайнером.

Лаела Уайлдинг также сотрудничает с благотворительным фондом amfAR, помогающим людям с ВИЧ. Эту организацию основала Элизабет Тейлор.

В интервью изданию A&U Лаела рассказывала о бабушке. Она признавалась, что Элизабет Тейлор научила ее накладывать макияж и делать разные прически.

«У бабушки был наметан глаз на красоту. Однажды она сказала мне: «Если у тебя есть что показать, демонстрируй это», – рассказывала Лаела.

Всего у легендарной актрисы десять внуков. Лаела Уайлдинг признавалась, что ко всем она относилась с одинаковым вниманием.

«Она никогда не играла в фаворитов», – цитирует женщину издание A&U.

Джун Шеннон

close 100% mamajune/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

41-летняя Джун Шеннон – звезда американского телешоу «Мама Джун». В телепроекте рассказывалось, как женщина пытается сбросить вес и одновременно с этим наладить личную жизнь. Премьера шоу состоялась в 2017 году. За время телепроекта Джун удалось похудеть с 209 кг до 73 кг. В 2019 году у женщины начались проблемы с наркотиками. Шоу переименовали – теперь оно выходит с названием «Мама Джун: дорога к искуплению». «Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров Внешность – не главное. По крайне мере девушки вступают в отношения со стримерами не из-за их... 24 сентября 08:57

У Джун Шеннон четыре дочери. Впервые она стала бабушкой в 33 года. Ее старшая дочь, Анна, в 17 лет родила девочку.

Долгое время Джун Шеннон была в ссоре с дочерью. Анна не общалась с матерью из-за ее проблем с наркотиками. Также девушка подала в суд на мать и телеканал TLC за то, что они не заплатили ей гонорар за участие в реалити-шоу «Мама Джун», об этом пишет Page Six.

В июне 2021 года Джун Шеннон помирилась со старшей дочерью. Page Six опубликовали фото и видео с этой встречи. Женщина провела время с дочерью, ее мужем и внуками. На момент встречи Анна Шеннон трижды стала мамой и была беременна четвертым ребенком – мальчиком.

«Я все еще пытаюсь понять, что у нее будет мальчик, и что мы будем делать с мальчиком? В моей семье только девочки, поэтому мы все будем учиться заботиться о мальчике. Но мы разберемся с этим всей семьей, как всегда», – поделилась Джун Шеннон впечатлениями о встрече, об этом пишет Page Six.

Анна Семак

close 100% annas_secret_garden/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У блогера Анны Семак восемь детей. Старший сын Семен родился вне брака, об отце мальчика ничего не известно.

От первого мужа Алексея Корзина, с которым она была вместе в 1990-х, у Анны двое детей – Иван и Майя.

В 2008 году Анна вышла замуж за главного футбольного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака. В браке у них родились трое детей – Варвара, Савва и Илария. В 2016 году Анна и Сергей удочерили девочку-инвалида Татьяну.

В 2020 году, когда Анне Семак было 38 лет, она впервые стала бабушкой. Ее дочь Майя родила девочку. Новостью Анна Семак поделилась в Instagram.

«В 4 утра открыла глаза и села на кровати. Началось – сказал мне внутренний голос. Майя живет отдельно, звонить я, естественно, не стала, вдруг ошиблась. Меня трясло и знобило, не хватало кислорода. В 6 раздался звонок, взяла трубку с первого гудка… ''Мама, мы едем в роддом. Схватки начались в 4 часа…» – рассказывала Анна Семак в социальных сетях.

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» рассказала в социальных сетях, что пока не может описать ощущения от нового статуса.

«Для меня это пока необъяснимое чудо – дочь, чье тепло еще не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты… Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь… Человек, за которого всегда будет болеть душа», – цитируют Анну Семак издание Parents.

Также блогер призналась, что не чувствует себя типичной бабушкой. Она молода, хорошо выглядит и полна сил.

«К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка». Бабушка – это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путевка в санаторий. Мне 38 лет – чисто теоретически, я могла бы стать мамой еще как минимум дважды, не говоря о возрасте эмоциональном», – рассказывала Анна Семак изданию Parents два года назад.

Фантазия Баррино

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Певица и победительница шоу «American Idol» с 1998 по 2003 год встречалась с Брэнделем Шаузом. От него она родила дочь Зайон. Вскоре пара рассталась. В 2009 году звезда встречалась с Энтуаном Куком. В этих отношениях она родила сына Далласа. Однако в 2012 году Фантазия рассталась с Куком.

С июля 2015 года звезда замужем за бизнесменом Кендоллом Тейлором. Она стала мачехой его старшего сына Тейлора. В 2021 году Фантазия родила дочь от Кендолла, которую назвали Кезайя.

До этого в 2016 году 32-летняя певица стала бабушкой. В семье ее пасынка Тейлора родился ребенок. Эту новость артистка сообщила в Instagram.

«Спрыгнула с самолета и побежала скорее увидеть нашего нового малыша! Я так влюблена, никогда раньше не видела своего мужа таким… Малыш Хоэн, мы приветствуем тебя!» – цитирует слова Фантазии издание Hollywood.