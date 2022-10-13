13 октября 2022, 08:59 Семья и Дети Черепахи облетели Луну раньше американцев: угадайте верный факт о космосе Проверьте ваши знания о космосе и узнайте новое о тех, кто его покорял Ольга Рудашевская

close 100% РИА Новости