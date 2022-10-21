«Она назначила свидание в секс-шопе, а потом расстроилась, что мужчинам нужно только одно»

Мужчины и женщины анонимно поделились с «Газетой.Ru» историями о том, как им понравилась анкета на сайте знакомств, но человек при встрече разочаровал. А семейный психолог Ольга Романив пояснила, почему так происходит.

Иван, 45 лет, про неожиданную скромность

Илона, не буду скрывать, покорила меня игривыми фото и таким же стилем переписки: она откровенно шутила, заигрывала, всячески намекала на то, какая раскованная и умелая, и способна показать избраннику небо в алмазах. Мало того, назначила мне свидание в секс-шопе!

Когда мы встретились, я очень удивился – девушка вела себя скромно, даже зажато. Сказала, что идея с секс-шопом – шутка, предложила пойти в кафе. Когда же я предложил поехать в отель или ко мне в гости, она оскорбилась, сказала, что надо узнать друг друга поближе и все мужчины одинаковые, им нужно только одно, а она мечтает, чтобы в ней увидели личность. Не зря говорят, что у женщин своя логика.

Ольга, 36 лет, про ревность

Олег позиционировал себя как полиамор, то есть человек, который в открытую может иметь несколько отношений и спокойно относится к тому, что у партнера тоже кто-то есть. Писал, что моногамия устарела, а ревность – признак неуверенности.

Я после развода не искала каких-то серьезных отношений и решила – почему бы и нет? Может быть, и правда теория свободных отношений неплоха – никаких секретов, никаких ограничений.

Во время нашей первой встречи Олегу постоянно названивала жена с вопросами, где он и когда приедет домой, а он сдавленно врал. Как я поняла, эта бедная женщина была вообще не в курсе полиаморности и «широких открытых отношений» своего мужа и уж точно не считала ревность пережитком прошлого.

Марина, 27 лет, про богатого красавца

Скажу честно, в Максима я заочно практически влюбилась. В анкете были фото красивого и стройного молодого человека, а в переписке он всячески намекал на свою успешность. То «повезу тебя на море», то «я люблю дарить девушкам драгоценности». На свидание в кофейню пришел потрепанный жизнью дядечка, как минимум, на 20 лет старше и на 20 кило больше, чем на фото, да еще и без одного зуба, и тут же заявил, что кофе здесь слишком дорогой. Через полчаса я просто сбежала, настолько сильный был контраст с образом обаятельного щедрого мачо.

Анна, 21 год, про самокритику

В анкете Славы меня подкупила оригинальность и самоирония. Там было написано что-то вроде «унылый, толстый, занудный и бедный познакомится, чтобы вынести вам мозг».

На фоне «успешных красавцев» это было свежо и необычно. В общем, я пошла на это свидание, ожидая увидеть классного веселого неформала с высоким уровнем самоиронии. И что вы думаете – он оказался точь-в-точь таким, как описывал себя. Увидев мое разочарование, самодовольно заявил, что я не первая купилась на его анкету.

Сергей, 31 год, про романтику

Я в душе романтик, поэтому анкета Алины, слегка наивная, но очень искренняя, меня зацепила – она говорила, что хочет большой любви, ждет того самого, единственного, сильного и любящего, который защитит ее от большого жестокого мира. В переписке слала стихи и цитировала классику – такая тургеневская девушка.

Я влюбился как школьник, думал, что таких девушек в наше время не бывает.

На свидание пришла хрупкая нимфа с огромными глазами, которая через час сообщила, что поругалась с мужем и хочет ему отомстить за измену.

Предложила сразу поехать в отель, потому что «этому гаду можно, значит, а мне нельзя?» Конечно, я отказался – был настроен совсем на другое.

Наталья, 36 лет, про борщ

Это был веселый легкий парень, который, по его словам, любил драйв, прогулки и интересные места, а самое важное – уважал идеи феминизма и вообще был за равноправие. Когда мы договаривались о встрече, он сказал, что у него есть классная идея для свидания. Я ждала чего-то необычного, гадала, что это будет. Иммерсивное шоу? Необычная экскурсия?

Но Максим, как говорится, превзошел мои самые смелые ожидания. Он предложил мне … поехать к нему в гости и сварить борщ, чтобы проверить, насколько я хозяйственная.

В таких историях всегда два участника: один готов приукрасить себя, другой «обманываться рад»

Ольга Романив, семейный психолог, руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», считает, что найти вторую половину на сайте знакомств – практически всегда квест.

close 100% Личный архив Ольги Романив

«Возможно, есть счастливчики, которым удалось с первого раза найти избранника или избранницу, но большая часть людей, согласно статистике, ищет половинку на протяжении достаточно долгого периода времени, который может занимать и год, и больше. Безусловно, свою роль в этих поисках играет и то, что люди сознательно приукрашивают свои анкеты, меняют возраст, выставляют свои фото, которые были сделаны много лет назад, или вообще не свои. Некоторым кажется, что в обязательном порядке нужно продемонстрировать свой высокий «статус», выложив фотографии рядом с чужим автомобилем экстра-класса или на фоне яхт, стоящих у пристани», – рассказала Романив.

Она добавила, что приписывание себе каких-то заслуг, громкие заявления о сексуальной раскрепощенности, немыслимых богатствах и возможностях, безусловно, привлекают внимание представителей противоположного пола. Но в таких историях всегда два участника: тот, кто готов немного приукрасить себя, и тот, кто, по словам классика «сам обманываться рад».

Ольга Романив прокомментировала истории читателей.

«Даже в первой истории мы видим не только, что девушка «обманула» – вместо сексуально раскрепощенной оказалась зажатой, но и что мужчина настаивал на моментальном удовлетворении своих потребностей, даже не проявив заинтересованности в ней. Предположу, что девушка просто флиртовала в переписке, имела какие-то интересные фотографии, придумала для разнообразия встречу в секс-шопе, чтобы показаться оригинальной, но мужчину интересовало только проведение досуга в отеле или у него дома. К сожалению, эта пара не нашла общего языка.

«Полиаморов», с которым встретилась Ольга из второй истории, на сайтах знакомств – практически каждый второй или третий.

Хорошо, что девушка не рассчитывала ни на что серьезное и спокойно отнеслась к тому, что «полиамор» забыл рассказать жене о своих взглядах на жизнь.

Максим из третьей истории пытался привлечь девушек своей «успешностью», и, видимо, девушки на образ состоятельного мачо неоднократно велись. Может и поделом их ждало разочарование?

Молодого человека из четвертой истории немного жалко, но эта ситуация еще раз подтверждает, что женщины никогда не верят в то, что говорят мужчины, и постоянно надеются, что сказанное (в данном случае написанное) не соответствует действительности. Например, мужчина говорит женщине: «Я женат», а она почему-то слышит: «Я скоро разведусь и женюсь на тебе».

Максим был честен, но девушки думали, что он просто шутит.

Алина из пятой истории не одинока в своем желании отомстить мужу за измену – такие истории действительно случаются. Эмоциональный порыв, обида толкают людей на необдуманные шаги, когда лучше все-таки включить разум и пойти на прием к семейному психологу.

История Натальи тоже неудивительна: среди завсегдатаев сайтов знакомств сегодня часто встречаются «борцы за равные права», которые одновременно являются поклонниками «Домостроя», – объяснила психолог.

Ольга Романив добавила, что найти на сайте знакомств свою половину – дело сложное, но возможное: главное, не отчаиваться. Как сказала одна девушка, нашедшая любовь как раз на таком сайте, придется перебрать много угольков, прежде чем найдется бриллиант, о котором вы мечтали.