«Некоторые мужья 20 лет не видят, что жена имитирует оргазм»: как работает возбуждение

Сексолог, психолог Юлия Толмачева назвала «Газете.Ru» основные мифы о механизмах сексуального желания.

— Как вообще формируется и работает сексуальное возбуждение у мужчин и у женщин?

— Традиционно специалисты выделяют четыре стадии: возбуждение, стадия плато, оргазм и расслабление. Но многие добавляют еще стадию формирования внутренней готовности к сексу – когда отношения только начали развиваться и остро стоит вопрос «будет/не будет», «получится/не получится». Порнофильмы, анаболики, частая мастурбация: что «убивает» мужскую потенцию По словам российских врачей, негативно сказаться на потенции могут самые разные факторы:... 09 ноября 11:08

Маркеры такой готовности – прикосновения: люди как будто невзначай стараются коснуться руки при разговоре. Это такой невербальный сигнал, предложение сократить личные границы. Другие признаки – покраснение щек, расширение зрачков, учащение дыхания. Это значит, что в ментальной области процесс пошел, искра проскочила.

— Какие основные признаки возбуждения у мужчины?

— Мужчины по природе своей фаллоцентричны, поэтому главный маркер мужского возбуждения – эрекция. В случае, когда возбуждение есть, а эрекции не возникает, речь может идти о каких-то нарушениях. Мозгом хочет, а тело по какой-то причине не включается.

Реже проблема в области физического здоровья, чаще – в области психологической. Страхи, внутренние табу могут вызвать проблемы с эрекцией у молодых и здоровых мужчин. Я сталкивалась со случаем, когда после насмешливого замечания девушки по поводу качества секса мужчина в следующий раз решился на интимные отношения только 17 лет спустя, настолько сильным был страх повторения ситуации.

Психологические проблемы становятся причиной в подавляющем большинстве случаев, разобраться с ними поможет специалист.

— А как насчет историй, когда мужчину оттолкнуло, скажем, отсутствие эпиляции или несовершенства фигуры?

— Думаю, что это вариант, когда возбуждение изначально не было сильным. Если мужчина действительно возбужден, его не смутит отсутствие эпиляции или некрасивое белье.

Исследования показывают, что в процессе возбуждения у мужчин резко снижается даже уровень брезгливости, его может не смутить отсутствие душа, неприятные запахи, какое-то неподходящее место для секса.

Это особенности физиологии – с точки зрения природы мужчине просто необходимо распространить свои гены как можно активнее. У женщин требования выше – опять же, с точки зрения природы, им предстоит вынашивать ребенка, а значит, к выбору отца стоит подходить ответственно.

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— Правда ли, что мужчины возбуждаются проще и быстрее?

— Считается, что да – это, как уже было сказано, обусловлено природой. Мужчина идет по улице и любую женщину оценивает с точки зрения «хочу/ не хочу». Конечно, в цивилизованном мире он контролирует свое поведение, но мозг работает именно так. Но женщин с сильной половой конституцией, которые быстро и сильно возбуждаются, тоже много.

— Какие основные признаки возбуждения у женщин?

— Увлажнение входа во влагалище – за это отвечает работа бартолиновых желез. Главная их природная задача – снизить риск травматизации при проникновении. Но их работа может быть нарушена – то есть возбуждение есть, но при этом выделений нет. В этом случае необходимо использовать лубриканты.

— Активная и доставляющая удовольствие сексуальная жизнь влияет на скорость возбуждения?

— Секс – тот случай, когда орган тренирует функцию, а функция – орган. Если человек часто занимается сексом и это положительный опыт, он будет быстрее возбуждаться и получать более яркое удовольствие.

— Какие признаки оргазма у женщин считаются самыми показательными?

— Сокращения мышц тазового дна, чем их больше, тем ярче и сильнее оргазм.

К сожалению, не все мужчины знают об этом, а женщины не всегда могут сказать, а то и делают вид, что испытали неземное удовольствие. Есть мужья, которые в течение 20 лет не замечают, что жена имитирует оргазм.

— Женский оргазм чаще клиторальный или вагинальный?

— Большинство женщин все-таки чаще, быстрее и проще испытывают оргазм от стимуляции клитора. Дело и в физиологических особенностях, и в импринтинге. Как правило, первый оргазм девушки получают именно при стимуляции клитора, поэтому в мозгу закрепляется связь «клитор – оргазм».

Интересно, что есть случаи, когда люди испытывают оргазм от того, что партнер посасывает им мочку уха. Существуют психологические техники, позволяющие «запрограммировать» на оргазм практически любую часть тела.

Что касается вагинального оргазма, за него отвечает точка G, область во влагалище, куда «прорастают» ножки клитора.

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— Почему до сих пор существует стереотип, что клиторальный оргазм какой-то второсортный?

— Это отсутствие сексуальной грамотности, которая порождает стереотипы, причем как у мужчин, так и у женщин. Отчасти представление о правильном оргазме как о вагинальном транслируют фильмы для взрослых, где часто «правильный секс» показан именно как вагинальный. Эта картинка закрепляется в сознании как некий пример для подражания, несмотря на то, что она совершенно не жизненная.

Это же касается такого явления, как одновременный оргазм – почему-то считают, что это высшее блаженство. На самом деле синхронизация требует сил и не дает по-настоящему расслабиться.

— Если мужчина испытывает оргазм раньше, чем партнерша, как ему позаботиться и об ее удовольствии?

— Каждая пара приходит к этому индивидуально, в зависимости от личных особенностей. Например, бывают мужчины, которых после оргазма начинает неудержимо клонить в сон. Не потому, что их не волнуют ощущения партнерши, просто такие особенности физиологии. В этом случае логично чтобы мужчина сначала довел до оргазма женщину тем способом, который ей нравится: стимулируя клитор руками, языком, с помощью секс-игрушек или как-то еще.

Если же мужчина после оргазма полон сил, можно сначала достичь его самому, а потом довести партнершу одним из способов. Главное – искать варианты, при которых хорошо обоим.

Кому-то подходят позы, позволяющие стимулировать клитор в процессе пенетрации, руками или с помощью игрушек, каким-то женщинам нравится мастурбировать при партнере. Здесь нет каких-то строгих правил, важно, чтобы всем участникам было хорошо и комфортно. А для этого необходимо внимание к телу партнера, его реакциям – что понравилось, что вызвало отклик, какой этот отклик.

Разговаривайте, спрашивайте, называя вещи своими именами, говорите, что именно вам приятно, поскольку даже самый любящий человек не умеет читать мысли.

Используйте игрушки и интимную косметику, снимайте или смотрите видео – способов усилить возбуждение множество, главное – найти свой.