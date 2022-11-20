Муж уверен, что моим друзьям-мужчинам от меня нужен только секс

Читательница «Газеты.Ru» рассказала, как замужество повлияло на ее дружеские отношения с другими мужчинами и почему она этим расстроена.

С девчонками – тоска зеленая

Сколько себя помню, я всегда росла в окружении парней. Может быть, потому что у меня два старших брата, а может быть, по характеру мальчишки как-то ближе. Нет, я не была «пацанкой» со сбитыми коленками и лохматыми волосами, мне не нравилось лазить по деревьям и уж тем более драться.

Вопреки странным стереотипам, с мальчишками можно было заниматься самыми разными вещами. Мы гуляли в лесу, обсуждали книжки и фильмы, играли в настольные игры, ходили друг к другу в гости. Взрослые, конечно, шутили про женихов и невест, куда без этого.

В первом классе меня посадили за одну парту с самым симпатичным мальчиком в классе, Федей Волковым. Мы быстро нашли общий язык, вместе ходили в школу и домой, и это, думаю, поставило крест на моей потенциальной дружбе с девочками. Кто-то завидовал, кто-то говорил гадости – в общем, так вышло, что моим главным школьным другом стал Федя, вплоть до восьмого класса.

Вопреки шуткам, Федя совсем не был в меня влюблен и начал встречаться с девочкой Машей из параллельного класса. Та поставила условие: никаких друзей противоположного пола, я в такую дружбу не верю.

У Маши было оправдание – возраст, в 14 лет так думать можно. Но когда примерно то же говорит мой почти сорокалетний муж, мне хочется кричать от злости. «Мужика растим»: новый муж запрещает моему сыну ходить на танцы вместо футбола Читательница «Газеты.Ru» рассказала, почему не считает правильным делить воспитание на «мужское» и... 13 ноября 08:15

Кроме Феди у меня были еще друзья, но тот разрыв я пережила тяжело. Даже попробовала сблизиться с девчонками-одноклассницами, но оказалось – тоска зеленая. Сплетни, обиды, вечные разговоры, кто на кого посмотрел, кто что сказал. К счастью, Федька через пару месяцев бросил свою Машу и стал просить у меня прощения – дурак был, не прав. Дружим мы с ним, кстати, до сих пор – к счастью, его жена более адекватная, чем та Маша, и против ничего не имеет.

Мне нужна не дружба, а любовь

После школы я поступила в авиационный институт, где на всю группу было три девушки. Иногда, признаюсь, случались казусы с кем-то из ребят – я думала, что мы друзья, а оказывалось, что «друг» был тайно влюблен и на какой-нибудь вечеринке, перебрав, начинал шептать, что ему нужна не дружба, а любовь. Приходилось спускать с небес на землю.

У меня самой на любовном фронте проблем не возникало. Не знаю, в чем секрет, я не какая-то невероятная красавица, но популярностью всегда пользовалась. На пятом курсе ухитрилась выйти замуж по огромной любви.

Брак продержался год, но расстались мы очень мирно, а после этого – смешно звучит – стали дружить.

В общем, когда я познакомилась с нынешним мужем, мой круг общения почти сплошь состоял из мужчин: друзья, коллеги, приятели, даже несколько бывших. Пашке поначалу это льстило – из всех этих мужчин я отдала предпочтение ему. Правда, как он признался позже, как друзей он их не воспринимал. Считал, что просто ухажеры – ждут своего часа.

Муж даже пару раз приезжал ко мне на работу с цветами – мол, смотрите, занята. Выглядело это ужасно глупо. Особенно, если учесть, что такие же выходы – при полном параде, да еще и с пирогами, – практиковали жены моих коллег: они были демонстративно милы со мной, при этом обнимали мужей и щебетали, как соскучились. Цирк, да и только.

Дружба – только с женщинами

После замужества мне стало не до смеха – муж все хуже и хуже воспринимал мои встречи с друзьями. Сначала просил взять его с собой, но я сразу сказала «нет». Встречусь я с тем же Федей, чтобы по душам поговорить, а не светские беседы о погоде на троих вести. Потом Паша начал обижаться открыто, а то и злиться: странная дружба, я в такую не верю, им всем нужен только секс.

Пару раз он приезжал на такие встречи – якобы забрать меня, а на самом деле окатить пренебрежительным взглядом кого-то из друзей и сообщить, что я теперь женщина замужняя, пора домой.

Сам он человек компанейский, в выходные ходит то на футбол, то пива с ребятами выпить. А я сижу дома, как будто наказанный ребенок. Паша уверяет, что ничего против моих встреч и прогулок не имеет, но – исключительно с девушками. Все нормальные женщины дружат с другими женщинами, пора мне прекращать свои странные отношения и заводить подруг. А я все чаще думаю, что мне проще расстаться с мужем, чем выслушивать, с кем надо, а с кем не надо дружить.